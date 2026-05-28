PNP desarticula banda vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde: Detuvo a suboficial implicada

Un reportero informa desde Miraflores sobre el millonario robo de oro ocurrido en la Costa Verde. Se presume que el cargamento era ilegal debido a la falta de medidas de seguridad. Las autoridades ya están tras la pista de los 12 asaltantes involucrados.

La Policía Nacional del Perú (PNP) llevó a cabo una serie de operativos en Lima y Callao que culminaron con la captura de presuntos integrantes de la banda criminal Los Chukys del Oro, organización señalada por su participación en el robo de lingotes de oro ocurrido en marzo pasado en la Costa Verde.

El despliegue incluyó una persecución que se extendió por varios distritos y que derivó en balaceras, cierre de vías y el despliegue de unidades especializadas.

El operativo más tenso se desarrolló en el estacionamiento de un supermercado en Ventanilla, donde agentes de la División de Investigación de Robos (Dirincri) lograron atrapar a Leandro Taxi Rodríguez, quien sería la pareja de la suboficial Diana Madeley Zamalloa Durán.

Esta última, también detenida durante las intervenciones, es investigada por su presunta relación con la organización y por conducir un automóvil BMW negro utilizado en el robo de los lingotes y en otros asaltos cometidos en la región.

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Durante la balacera, decenas de clientes y trabajadores buscaron refugio entre los vehículos y dentro del supermercado. Testigos relataron la confusión y el temor que provocó el intercambio de disparos.

Según información de la PNP, la detención de la suboficial ocurrió horas antes en el Cercado de Lima, cuando fue sorprendida al volante del BMW reportado como robado y que, de acuerdo con las investigaciones, estuvo involucrado en el atraco del circuito de playas y en un intento de asalto en el Callao.

El asalto no fue improvisado; comenzó con coordinaciones previas por mensajería y videollamadas. (Composición: Infobae)

La estructura criminal y la investigación en curso

Las autoridades informaron que Los Chukys del Oro utilizaban vehículos de alta gama para perpetrar asaltos y coordinar su escape. Parte del modus operandi consistía en captar jóvenes para ejecutar robos, dotarlos de armas de fuego y placas clonadas, y emplear taxis por aplicativo para dificultar el seguimiento policial. El caso del Audi plateado, abandonado en La Perla, aportó nuevas pruebas para la investigación.

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El coronel Roger Cano, jefe de la División de Investigación de Robos, confirmó que los vehículos intervenidos participaron directamente en el robo de los lingotes y en otros delitos recientes.

“El BMW negro, cuya placa original es FOX 547, estuvo en el asalto del circuito de playas”, detalló Cano en declaraciones recogidas por medios nacionales.

En paralelo al operativo de Ventanilla, la PNP detuvo a otros presuntos miembros de la banda en Villa El Salvador, entre ellos Omar Saria Miranda, Gian Franco Sucasaire Cruz, Mateo Carrión Rojo y Alejandra Bustamante Díaz.

Los investigadores incautaron vehículos adicionales y detectaron vínculos entre los intervenidos y asaltos cometidos en San Martín de Porres y San Juan de Miraflores.

La estructura de la organización también involucra la participación de personal policial, un hecho que el propio general Víctor Revoredo, jefe de la Dirincri, calificó como inaceptable al señalar que no habrá “espíritu de cuerpo” para encubrir a efectivos implicados. En total, siete personas permanecen bajo custodia mientras continúan las indagaciones para identificar a los cabecillas y establecer el destino de los lingotes de oro robados.

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La Policía Nacional solicitó la colaboración ciudadana para reunir más información sobre la banda Los Chukys del Oro y exhortó a denunciar cualquier dato relevante sobre robos de oro o vehículos.