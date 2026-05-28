Perú

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

La modelo e influencer fue derivada a la carceleta del penal al norte de Lima tras la resolución judicial, a la espera de que la Junta de Clasificación penitenciaria determine el establecimiento donde permanecerá durante el proceso de extradición a Bélgica

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Imagen dividida: a la izquierda, la parte frontal de una ambulancia blanca; a la derecha, Nadeska Widausky, con chaleco de Interpol, escoltada por dos oficiales
La defensa apeló la prisión preventiva alegando arraigo familiar y negó todos los cargos, esperando la revisión judicial mientras Widausky sigue en el penal Ancón II.

La mañana del 28 de mayo de 2026, Nadeska Widausky Gallo fue trasladada por personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) a la carceleta del penal Ancón II, ubicado al norte de Lima, un día después de que el 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictara nueve meses de detención preventiva con fines de extradición en su contra.

La modelo e influencer peruana, requerida por la justicia de Bélgica por presuntos delitos de trata de personas, proxenetismo y robo con violencia o amenaza, permaneció la noche previa en la sede del Poder Judicial en el distrito de La Victoria, tras la audiencia en la que se dictó la medida. Su abogado anunció que apelará la resolución.

El traslado y los fundamentos del juez

El traslado a Ancón II se realizó bajo estrictas medidas de seguridad y tiene carácter transitorio. Según informaron fuentes penitenciarias, Widausky aguarda en esa sede la decisión de la Junta de Clasificación del INPE, instancia que determinará el establecimiento penitenciario definitivo donde cumplirá la medida restrictiva. Las autoridades no han precisado cuándo se emitirá esa clasificación.

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El juez Adolfo Fernando Farfán Calderón sustentó la prisión preventiva en dos criterios principales: la gravedad de los cargos imputados y el elevado riesgo de fuga. El magistrado también tomó como base el principio de doble incriminación contemplado en el tratado de extradición vigente entre Perú y Bélgica, que establece que los delitos atribuidos a la investigada deben estar sancionados en ambos países.

Nadeska Widausky, rubia, vestida de blanco con chaleco de "Interpol Detenido", esposada, escoltada por dos agentes en un camino de tierra, junto a una ambulancia blanca
Nadeska Widausky es trasladada a la carceleta del penal Ancón II en Lima tras orden de prisión preventiva por proceso de extradición a Bélgica.

Los cargos que fundamentan la solicitud belga —trata de personas, proxenetismo y robo con violencia— cumplen ese requisito. El juez descartó las medidas alternativas que solicitó la defensa técnica durante el debate y fijó el vencimiento de la detención para el 25 de febrero de 2027.

La resolución también ordenó que las autoridades peruanas inicien la gestión de los documentos necesarios para remitirlos al Reino de Bélgica, proceso que requerirá la aprobación final de la Corte Suprema y el Poder Ejecutivo. El juzgado ofició a la Unidad de Cooperación Internacional y Extradiciones, a Interpol Lima y al Ministerio de Relaciones Exteriores para que se informe a las autoridades judiciales belgas por los medios más expeditos.

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Los cargos, la defensa y los antecedentes

Widausky fue detenida el 26 de mayo de 2026 en la intersección de las avenidas Gregorio Escobedo y Las Casuarinas, en el distrito limeño de Jesús María, por agentes de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) Lima y la División de Inteligencia Contra el Crimen Transnacional de la Policía Nacional del Perú (PNP). La orden de captura llegó bajo una Notificación Roja emitida el 21 de mayo por el juzgado de Brujas, Flandes Occidental.

Las autoridades detectaron que la modelo no residía en el domicilio registrado en el Reniec y debieron desplegar un operativo de inteligencia para establecer su paradero real. El expediente judicial elaborado por las autoridades belgas, al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, señala a Widausky como parte del grupo operativo de una presunta red cuyo cabecilla identificado es Junior Polo García.

Un informe exclusivo revela el organigrama de una presunta red criminal internacional dedicada a la trata de personas. La modelo Nadeska Widausky es señalada como una de las integrantes clave, mientras enfrenta un pedido de extradición de las autoridades de Bélgica. ATV/ Ocurre Ahora.

La investigación apunta a que la organización captaba mujeres jóvenes de zonas vulnerables de la Amazonía peruana —principalmente de ciudades como San Martín y Tarapoto— mediante falsas promesas de trabajo, las trasladaba a Bruselas y las obligaba a ejercer la prostitución en la zona roja de la ciudad, entregando sus ganancias bajo amenazas. Interpol buscaba a Widausky bajo tres identidades distintas: Gallo Widausky, Nedaska y Bernar Galilea.

Durante la audiencia del 27 de mayo, Widausky tomó la palabra ante el magistrado y negó los cargos. Pidió afrontar el proceso en territorio peruano sin ser extraditada, apelando a su situación familiar.

“Lo único que le pido es que me dé la oportunidad de poder defenderme desde aquí. Yo no tengo por qué huir, yo tengo una vida pública y la comparto en las redes sociales. Si le debo algo a Bélgica yo lo asumo, deme la oportunidad de defenderme desde aquí, por mi madre y por mi hijo, tengo esas dos personas que dependen completamente de mí”, declaró ante el juez.

El abogado William Pongo, quien asumió la defensa a último momento tras el retiro de los letrados anteriores, presentó la partida de nacimiento del hijo de la modelo, de siete años, y boletas de pago del colegio para acreditar arraigo familiar, pero el juez desestimó los argumentos.

El 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima dictó nueve meses de detención con fines de extradición contra la ciudadana Nadeska Widausky Gallo. La medida fue solicitada por las autoridades judiciales de Bélgica. | Justicia TV

La situación patrimonial de Widausky acumula antecedentes previos a la captura internacional. La Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima recuperó un departamento y un estacionamiento a su nombre en Jesús María, valuados en más de US$ 255.000, vinculados a presuntos delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado.

Los peritajes contables detectaron un déficit patrimonial de más de S/ 762.000 que no pudo justificarse con sus ingresos declarados. Esos bienes fueron transferidos al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi).

El conductor de televisión Fernando Díaz, resumió el historial de la modelo con una pregunta que sintetizó el debate público sobre su trayectoria: “¿De dónde viene este lujo del que siempre hizo gala? ¿Dónde estaban los fondos para la compra de la cartera de diseñador, para esa vida a todo meter en Europa y que mostraba en sus redes sociales?”.

Díaz también recordó que el grupo musical Hechiceras, del que Widausky formó parte al inicio de su carrera, estuvo vinculado a otros episodios de criminalidad a través de su fundadora.

La defensa anunció la presentación de un recurso de apelación contra la resolución del juez Farfán Calderón. Mientras tanto, Widausky permanece bajo custodia del INPE en Ancón II a la espera de la clasificación penitenciaria definitiva y del avance del proceso de extradición entre Perú y Bélgica.

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