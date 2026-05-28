Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país. (Foto: ONPE)

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) continúa enviando el material electoral para la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a todas las regiones del Perú. Para hoy, 28 de mayo, la entidad electoral registró la salida de 9 camiones cargados con material desde los almacenes de la Gerencia de Gestión Electoral en Lurín con destino a las regiones del sur del país.

De acuerdo con la ONPE, el material se dirigió a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales (ODPE) Tacna, San Román, Azángaro, San Antonio de Putina, Huancané, Puno, Chucuito, Arequipa, José Luis Bustamante y Rivero, Camaná, Mollendo, Ilo, Mariscal Nieto, Cusco, La Convención y Urubamba.

Cada unidad móvil con material electoral no se desplaza sola. Cuenta con custodia permanente de la Policía Nacional del Perú, monitoreo satelital y la presencia de un comisionado de la Gerencia de Gestión Electoral, según informó la Agencia Andina. La documentación incluye cajas de sufragio y de reserva, paquetes para el coordinador del local de votación, señales y rótulos, ánforas plegadas y cabinas de votación.

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La ONPE informó que también distribuye plantillas Braille para facilitar el voto de personas con discapacidad visual. El despliegue se realizó con presencia de representantes del Jurado Nacional de Elecciones, tras una verificación previa de sus fiscalizadores.

ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país. (Foto: ONPE)

En el caso del material electoral destinado para Lima Metropolitana y el Callao, la ONPE prevé enviar el material a los centros de votación el 5 de junio desde las 10:00 p.m., mediante 217 unidades de transporte. El despacho saldrá desde los almacenes ubicados en la sede ONPE en Lurín, a la altura del kilómetro 32 de la avenida Panamericana Sur, según la ONPE.

ONPE reubica mesas de Lince, Jesús María y Miraflores

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) anunció que reubicará 136 mesas de sufragio en Lima para la segunda vuelta presidencial del 7 de junio. De esta forma, los electores que emitieron su voto en parques y otros espacios abiertos pasarán a hacerlo en locales cerrados.

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La decisión se tomó luego de considerar una recomendación emitida por las Fuerzas Armadas del Perú, que tiene el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de la jornada para los ciudadanos que acudan a las urnas.

ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país. REUTERS/Angela Ponce

El cambio alcanza a mesas que en la primera vuelta del 12 de abril funcionaron en 10 espacios abiertos de Lima Metropolitana, Perú, donde la ONPE instaló toldos, grupos electrógenos y baños portátiles ante la falta de recintos cercados y techados disponibles, de acuerdo con el organismo electoral. Para esta nueva jornada, la entidad indicó que procuró ubicar los nuevos locales lo más cerca posible de los anteriores.

Los cambios anunciados por la ONPE se producirán principalmente en tres distritos de Lima Metropolitana: Jesús María, Lince y Miraflores. Las mesas de estas zonas no desaparecerán, sino que cambiarán de dirección únicamente dentro del mismo distrito para mantenerlas cerca de sus votantes originales, que verán cómo sus locales de votación serán instituciones educativas cercanas.

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El organismo precisó además que hubo reubicaciones adicionales en locales de San Juan de Lurigancho, El Agustino, Surquillo y Magdalena del Mar debido a la falta de autorización de los propietarios para usar determinados recintos durante la jornada electoral del 7 de junio.