Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

El Arzobispado Metropolitano de Ayacucho comunicó este miércoles que el Vaticano consideró que existía “certeza moral suficiente” para expulsar por un escándalo sexual al exsacerdote Luis Bazalar, quien ofició en esa jurisdicción, fue absuelto por el Poder Judicial y actualmente se desempeña como guía espiritual del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La institución, a través de un comunicado firmado por el arzobispo Salvador Piñeiro, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe —hoy Dicasterio— dispuso la “dimisión del estado clerical” en julio de 2015.

Ese año, un juzgado de Ayacucho sentenció a Bazalar a ocho años de prisión tras hallarlo culpable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de seducción, en perjuicio de un seminarista de 17 años. Siete meses después, la Corte Suprema lo absolvió y lo declaró inocente.

A pesar de ese fallo, la Iglesia Católica llevó adelante un proceso canónico. “El Dicasterio concluyó que consta ‘certeza moral suficiente’ sobre los hechos que fueron materia de investigación”, indicó la carta, al señalar que la notificación al implicado se realizó “en su oportunidad”.

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Luis Bazalar, aunque fue absuelto por la Corte Suprema peruana, recibió en 2015 la sanción eclesiástica de dimisión del estado clerical, dictada por la Congregación para la Doctrina de la Fe

La sanción decretada implica la pérdida de todos los derechos, dignidades y cargos relacionados con la condición clerical de Bazalar y la exclusión de ejercer cualquier función religiosa dentro de la Iglesia. La única excepción prevista es la de confesar y absolver a un penitente en peligro de muerte, aun sin autoridad oficial, conforme al Código de Derecho Canónico.

El Arzobispado de Ayacucho reafirmó su “compromiso con la verdad, la justicia, la caridad, el respeto al ordenamiento canónico y el adecuado ejercicio del ministerio eclesial al Servicio del Pueblo de Dios”.

El comunicado de Piñeiro se ha hecho público tras la repercusión mediática que generó la aparición de Bazalar como “guía espiritual y confesor” del candidato de Juntos por el Perú, quien enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

El proceso canónico avanzó de manera independiente al fallo judicial, y la sanción implica la pérdida de todos los derechos y funciones clericales de Bazalar

Visita a Palacio

La semana pasada, el exsacerdote fue registrado por las cámaras de la unidad de investigación de Canal N en Palaco de Gobienro, donde dospsutvo una reunion en privado con el presidnete intrino José María Balcázar.

Consultado por la televisora, señaló que colabora como escritor en un diario al que califica como “el único antisistema” y confirmó que su visita tuvo ese propósito. Su presencia en la sede presidencial se produjo a las 10:05 de la mañana, aunque el registro oficial indica que ya había accedido al lugar una semana antes, el 12 de mayo, ocasión en la que permaneció dos horas y media tras identificarse como miembro de la prensa.

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En distintas entrevistas, Bazalar ha negado los cargos. “Yo me sometí. Salí y di la cara. ¿Y sabe lo que hizo mi arzobispo en ese momento? No pasó ni tres días y me suspendió. Que no jodan”, declaró en el programa digital que conduce. También ha manifestado que su denunciante se rectificó más tarde, por lo que expresó “dolor” ante la falta de “justicia” durante el proceso canónico.