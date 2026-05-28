Perú

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

El arzobispo Salvador Piñeiro ratificó la decisión del Vaticano de retirar el estado clerical a Luis Bazalar, actual consejero espiritual del candidato. La sanción permanece vigente pese a su absolución en la justicia ordinaria

Guardar
Google icon
El círculo más íntimo del candidato Roberto Sánchez incluye al exsacerdote Luis Bazalar, un personaje que fue sentenciado a 8 años de prisión en Ayacucho por un delito contra la libertad sexual, aunque posteriormente fue absuelto por la Corte Suprema | Cuarto Poder

El Arzobispado Metropolitano de Ayacucho comunicó este miércoles que el Vaticano consideró que existía “certeza moral suficiente” para expulsar por un escándalo sexual al exsacerdote Luis Bazalar, quien ofició en esa jurisdicción, fue absuelto por el Poder Judicial y actualmente se desempeña como guía espiritual del candidato presidencial Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

La institución, a través de un comunicado firmado por el arzobispo Salvador Piñeiro, expresidente de la Conferencia Episcopal Peruana, informó que la Congregación para la Doctrina de la Fe —hoy Dicasterio— dispuso la “dimisión del estado clerical” en julio de 2015.

Ese año, un juzgado de Ayacucho sentenció a Bazalar a ocho años de prisión tras hallarlo culpable del delito contra la libertad sexual, en la modalidad de seducción, en perjuicio de un seminarista de 17 años. Siete meses después, la Corte Suprema lo absolvió y lo declaró inocente.

A pesar de ese fallo, la Iglesia Católica llevó adelante un proceso canónico. “El Dicasterio concluyó que consta ‘certeza moral suficiente’ sobre los hechos que fueron materia de investigación”, indicó la carta, al señalar que la notificación al implicado se realizó “en su oportunidad”.

PUBLICIDAD

Ayacucho
Luis Bazalar, aunque fue absuelto por la Corte Suprema peruana, recibió en 2015 la sanción eclesiástica de dimisión del estado clerical, dictada por la Congregación para la Doctrina de la Fe

La sanción decretada implica la pérdida de todos los derechos, dignidades y cargos relacionados con la condición clerical de Bazalar y la exclusión de ejercer cualquier función religiosa dentro de la Iglesia. La única excepción prevista es la de confesar y absolver a un penitente en peligro de muerte, aun sin autoridad oficial, conforme al Código de Derecho Canónico.

El Arzobispado de Ayacucho reafirmó su “compromiso con la verdad, la justicia, la caridad, el respeto al ordenamiento canónico y el adecuado ejercicio del ministerio eclesial al Servicio del Pueblo de Dios”.

El comunicado de Piñeiro se ha hecho público tras la repercusión mediática que generó la aparición de Bazalar como “guía espiritual y confesor” del candidato de Juntos por el Perú, quien enfrentará a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio.

El proceso canónico avanzó de manera independiente al fallo judicial, y la sanción implica la pérdida de todos los derechos y funciones clericales de Bazalar
El proceso canónico avanzó de manera independiente al fallo judicial, y la sanción implica la pérdida de todos los derechos y funciones clericales de Bazalar

Visita a Palacio

La semana pasada, el exsacerdote fue registrado por las cámaras de la unidad de investigación de Canal N en Palaco de Gobienro, donde dospsutvo una reunion en privado con el presidnete intrino José María Balcázar.

Consultado por la televisora, señaló que colabora como escritor en un diario al que califica como “el único antisistema” y confirmó que su visita tuvo ese propósito. Su presencia en la sede presidencial se produjo a las 10:05 de la mañana, aunque el registro oficial indica que ya había accedido al lugar una semana antes, el 12 de mayo, ocasión en la que permaneció dos horas y media tras identificarse como miembro de la prensa.

PUBLICIDAD

En distintas entrevistas, Bazalar ha negado los cargos. “Yo me sometí. Salí y di la cara. ¿Y sabe lo que hizo mi arzobispo en ese momento? No pasó ni tres días y me suspendió. Que no jodan”, declaró en el programa digital que conduce. También ha manifestado que su denunciante se rectificó más tarde, por lo que expresó “dolor” ante la falta de “justicia” durante el proceso canónico.

Temas Relacionados

VaticanoAyacuchoLuis BazalarRoberto Sánchezperu-politica

Más Noticias

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’, afectado por cuatro ausencias, intentará mantenerse en competencia internacional en su visita al conjunto paraguayo. Sigue la cobertura de este encuentro

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

De 32 años, ‘Ale’ retorna a la ‘bicolor’ con la plena convicción de hacerse de un lugar entre los once titulares. Parte como relevo de Pedro Gallese, arquero histórico del bloque nacional

Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

Condenan por discriminación a sujeto que profirió insultos racistas contra un policía de tránsito en Amazonas

La sentencia obliga a Aldo Zegarra a cumplir un año de reglas de conducta, pagar una reparación civil y presentarse mensualmente ante el juzgado

Condenan por discriminación a sujeto que profirió insultos racistas contra un policía de tránsito en Amazonas

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

El equipo peruano se juega la vida en Asunción: necesita ganar para seguir soñando con los octavos de final o, al menos, asegurar un lugar en los ‘playoffs’ de la Sudamericana. Revisa las ubicaciones con los resultados parciales de la jornada

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

¿Keiko o Roberto Sánchez protegerán la economía en el Perú? El verdadero poder estaría en el nuevo Congreso, según JPMorgan

La firma de Wall Street advierte alta volatilidad por la ajustada segunda vuelta, aunque considera que la fragmentación política limitaría reformas drásticas. El dólar llegó a subir 3% tras la primera elección

¿Keiko o Roberto Sánchez protegerán la economía en el Perú? El verdadero poder estaría en el nuevo Congreso, según JPMorgan
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

PJ evalúa hoy si reabre el caso Cócteles contra Keiko Fujimori o confirma el archivo del proceso

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Exintegrante de Hermanos Yaipén, Christian Showing, inicia acciones legales contra Magaly Medina tras denuncia de agresión

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

DEPORTES

Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

Sporting Cristal 0-0 Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Haití y España antes del Mundial 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026