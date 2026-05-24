Presunto sicario declara ante PNP que regidora le pagó en dólares por asesinato del alcalde Víctor Hugo Febre en Piura

Durante el interrogatorio realizado por el general Víctor Revoredo, el detenido señaló a la regidora Patricia Niño de haber entregado efectivo para facilitar el seguimiento al alcalde antes del crimen

Uno de los detenidos por el asesinato del alcalde distrital de Veintiséis de Octubre (Piura), Víctor Hugo Febre, declaró ante la Policía Nacional (PNP) que la regidora Patricia Niño entregó dos sumas de dinero, una en soles y otra en dólares, para que se vigilara a la autoridad edil antes del ataque armado que lo quitó la vida el jueves pasado.

Durante el interrogatorio con el general Víctor Revoredo, jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) en Lima, el presunto sicario afirmó haber sido contactado por la abogada con el fin de observar los movimientos del burgomaestre antes del crimen.

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“Me dio 2000 soles primero y de ahí 500 dólares. (...) Es una abogada. (Me dio dinero) para hacer seguimiento al alcalde”, declaró antes de reconocer que salió de prisión con una pena suspendida.

Según su testimonio, la letrada le “mostró una foto” de la autoridad. “Me dijo que trabajaba en la municipalidad, pero no me dijo en qué divisiones exactas. Simplemente me dio eso. Me dio en efectivo. Dos mil y 500 dólares”, reiteró.

La PNP informó que hasta el momento seis personas permanecen detenidas por su presunta vinculación con el homicidio, entre ellas John Ponce Torres, posible autor de los disparos que causaron la muerte del alcalde, así como Deyvis Gallo Lozada, acusado del marcaje, junto a Derian Gallo Lozada, Stefany Criollo Aguirre y Mirian Rosales Torres.

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Este video es una cobertura noticiosa sobre eventos criminales en Perú. Se muestra un reporte en vivo desde Piura sobre el asesinato de un alcalde distrital, con imágenes del vehículo impactado por disparos y la presencia policial en el lugar. También se observa la remoción de un cuerpo cubierto por una sábana blanca y un reporte posterior sobre un enfrentamiento entre bandas criminales que dejó dos muertos y tres heridos. Una presentadora de noticias en un estudio y una reportera en el campo proporcionan información sobre los hechos.

En el operativo, los agentes incautaron un revólver con cinco municiones, cinco cartuchos de explosivos marca Famesa y tres teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a peritajes como parte de las diligencias.

El presunto sicario no fue el único en señalar a la regidora, quien ha rechazado la acusación. La viuda del burgomaestre, Luz Mary Saavedra, denunció durante el funeral que existía una campaña para destituirlo del cargo.

“No me importa si lo están grabando o si algún día me tengan que matar por eso. Patricia Niño siempre se enseñó a estar destrozando su nombre de él. ¿Por qué lo hizo esa señora si sabía que él era una buena persona? ¿Dios, por qué?”, expresó ante los asistentes.

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“Por favor, pido que todos ustedes nos unamos y pidamos justicia, por favor. Él no es cualquier persona, él es un líder de nuestro distrito. Él ha dejado un legado que nunca se va a morir. Él ya no existirá aquí con nosotros, pero siempre, siempre habrá lo que él ha dejado haciendo”, añadió.

La viuda del alcalde y otros miembros de la comunidad han señalado públicamente a Patricia Niño, mientras que la regidora rechaza todas las acusaciones y anuncia acciones legales

Acciones legales

No obstante, Niño calificó las acusaciones como “afirmaciones falsas, ofensivas y carentes de toda prueba (...) que buscan desviar la atención y confundir a la opinión pública en un momento de profundo dolor para nuestro distrito”.

“De la misma manera, rechazo enfáticamente las declaraciones del regidor Porfirio Girón, quien se suma a estas acusaciones infundadas y sin fundamento alguno, demostrando una total falta de responsabilidad y respeto”, señaló en un comunicado publicado en sus redes sociales.

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Además, anunció que emprenderá acciones legales contra ambos “por difamación, injuria y todo daño que se cause a mi persona, en resguardo de mis derechos y en defensa de la verdad”.

“No permitiré que se mancille mi nombre ni que se me involucre en hechos tan lamentables sin prueba alguna. Reitero mi total indignación y rechazo frente a estas declaraciones irresponsables, y hago un llamado a la ciudadanía a no dejarse engañar por afirmaciones falsas que solo buscan generar división y morbo en medio del dolor que embarga a nuestra comunidad”, concluyó.