Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

Alejandro Duarte festejando la coronación de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026. - Crédito: Marcel Sandoval

La última semana de mayo del 2026 será inolvidable para Alejandro Duarte. Porque ha salido ganador del Torneo Apertura con Alianza Lima, custodiando la portería con una nota sobresaliente cuando hace mucho que había perdido protagonismo en el ecosistema local, y ha sido llamado a la selección peruana después de más de un lustro.

El entrenador Mano Menezes no ha sido ajeno al loable rendimiento de ‘Ale’ como el ‘1’ de La Victoria. Las veces que acudió a Matute para analizar el desempeño de potenciales convocados, quedó muy atrapado por la seguridad que transmitió el espigado guardameta en cada arremetida.

Alejandro Duarte bloqueando un tiro franco a gol en un entrenamiento. - Crédito: Alianza Lima

Duarte, de 32 años, regresa a la ‘bicolor’ tras ocho años de ausencia. La primera y única vez que llegó a ser considerado fue a inicios del 2018 con Perú ya clasificado a la Copa del Mundo. Aunque era uno de los goleros revelación, no llegó a sumar minutos en los amistosos contra Croacia e Islandia ni mucho menos entró a la lista de la gran cita.

PUBLICIDAD

Cuatro años más tarde, ‘Ale’ contó con una chance inmejorable para retornar de la mano de Juan Reynoso; no obstante, su presencia no pasó de un microciclo para afrontar amistosos de preparación. Ahora, el presente le sonríe y podrá mirarle a los ojos, con mucha confianza, a sus competidores Pedro Gallese y Matías Córdova.

¡Se salvó Alianza! En un mano a mano electrizante, Alejandro Duarte se agiganta en su arco y le niega el gol a Franco Torres de Chavelines con una respuesta fenomenal. Una de las atajadas del campeonato | Movistar Deportes

Revitalizado

Alejandro Duarte había perdidos los deseos de seguir dentro del fútbol. Los últimos años lo habían castigado demasiado con lesiones y postergaciones. Buen tiempo de su vida se fue de largo en la banca de suplentes de Sporting Cristal. Cuando parecía que estaba dispuesto a asomarse a la rampa de salida, Alianza Lima apareció delante de sus ojos para ser una tabla de salvación.

El peruano llegó a Matute para que Pablo Guede tuviera dos arqueros que elegir, aunque el principal era Guillermo Viscarra. Daba igual para ‘Ale’, porque si algo aprendió durante el último tramo es perseverar y luchar. Esas virtudes valiosas dieron sus frutos en un contexto inusual en el marco aliancista: lesión de ‘Billy’ para que ascendiera Duarte.

PUBLICIDAD

Alejandro Duarte ingresando a Matute con un polo conmemorativo de Alianza Lima. - Crédito: Misael Pérez

Inicialmente, el movimiento era temporal hasta que el guardameta boliviano volviese a estar apto. Sin embargo, nadie vio venir el crecimiento exponencial de Alejandro Duarte ni mucho menos su compenetración con el bloque defensivo ‘íntimo’. Por eso, sumado a su liderazgo, plasticidad y seguridad, se mantuvo como titular indiscutible.

Con mucha personalidad, ‘Ale’ se erigió, además, como una de las piezas gravitantes dentro del esquema de Pablo Guede. Sin sus intervenciones meritorias y puntuales no hubiese sido posible que el equipo saliera en reiteradas ocasiones con el arco en cero, aspecto trascendental para ganar y asentarse en el primer lugar del Torneo Apertura.

Tras la victoria de Alianza Lima que le dio el título del Apertura, el arquero Alejandro Duarte comparte sus reflexiones sobre los años difíciles sin continuidad y cómo la perseverancia lo llevó a ser titular y celebrar un campeonato con el equipo blanquiazul.

Competencia

Alejandro Duarte ha sido incorporado a la selección peruana con la expectativa inicial de ocupar un lugar entre los suplentes. Su llegada responde a la necesidad de contar con un relevo para Pedro Gallese, quien ha consolidado su posición como el histórico ‘1’ del equipo nacional.

PUBLICIDAD

La permanencia del ‘Pulpo’ bajo los tres palos se considera indiscutible, aunque se prevé que, en encuentros de menor exigencia, como el programado frente a Haití, podría ser relevado, abriéndose la posibilidad de que ‘Ale’ reciba minutos de juego.

Entre elogios y expectativas, Gallese avanza con la calma del que conoce su oficio, pero con la presión de quien sabe que el próximo desafío, en club y selección, exigirá su mejor versión. (Andina)

La nómina de arqueros presenta una novedad significativa con la inclusión de Matías Córdova como tercer guardameta. Su convocatoria se interpreta como una consecuencia directa de su traspaso de Sporting Cristal a Comerciantes Unidos, movimiento que ha resultado beneficioso para su proyección dentro de la selección nacional.

En la lista definitiva de Perú, han quedado fuera otros porteros considerados de proyección, como Diego Romero, Diego Enríquez y Miguel Vargas, quienes no ingresaron en la consideración final del cuerpo técnico para esta convocatoria.