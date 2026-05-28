Perú

¿Keiko o Roberto Sánchez protegerán la economía en el Perú? El verdadero poder estaría en el nuevo Congreso, según JPMorgan

La firma de Wall Street advierte alta volatilidad por la ajustada segunda vuelta, aunque considera que la fragmentación política limitaría reformas drásticas. El dólar llegó a subir 3% tras la primera elección

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Roberto Sánchez - Keiko Fujimori
Las inquietudes sobre la inestabilidad macroeconómica se intensifican por la depreciación de la moneda peruana y la cautela de los inversores ante la segunda vuelta.

La recta final de las Elecciones Generales 2026 mantiene en alerta a inversionistas, empresas y analistas financieros dentro y fuera del país. A pocos días de la segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, la volatilidad política continúa impactando en el comportamiento del dólar, la Bolsa de Lima y las expectativas económicas. Sin embargo, el banco de inversión JPMorgan considera que existe un factor clave que podría evitar cambios drásticos en el escenario económico peruano: un Congreso dividido y sin mayorías absolutas.

La entidad financiera de Wall Street sostiene que la nueva composición del Parlamento bicameral limitaría la posibilidad de impulsar reformas profundas o modificaciones radicales en temas regulatorios, constitucionales y económicos. Aunque el panorama electoral sigue siendo incierto debido al alto número de votantes indecisos y a las encuestas ajustadas, la firma cree que la fragmentación política actuaría como un contrapeso que reduciría los riesgos extremos para los mercados peruanos.

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JPMorgan advierte alta incertidumbre política antes de la segunda vuelta

Congreso de la República

En un reciente análisis sobre el panorama peruano, JPMorgan indicó que la incertidumbre política continúa elevada y que eso ha provocado una volatilidad mayor a la esperada en los activos locales. El informe señala que las encuestas muestran un “empate estadístico” entre los candidatos presidenciales de cara a la votación programada para el próximo 7 de junio.

Para el banco estadounidense, el foco de los inversionistas ya no se concentra únicamente en quién ocupará Palacio de Gobierno, sino también en cómo quedará distribuido el poder dentro del nuevo Congreso bicameral que entrará en funciones desde julio de 2026.

La nueva estructura legislativa contará con un Senado de 60 escaños y una Cámara de Diputados de 130 integrantes. Según el análisis de la entidad, ninguna fuerza política tendrá la capacidad suficiente para aprobar reformas constitucionales o cambios institucionales sin necesidad de negociar alianzas.

Ese punto es considerado clave para el mercado financiero. JPMorgan sostiene que la ausencia de mayorías absolutas reduce la probabilidad de medidas abruptas o reformas radicales que puedan afectar la estabilidad económica del país.

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“El Congreso fragmentado disminuye el riesgo de cambios agresivos en regulación y Constitución”, señala el informe citado por Bloomberg. La entidad agrega que tanto la derecha como la izquierda necesitarán construir consensos para sacar adelante cualquier iniciativa importante.

Además, el banco destaca que agrupaciones de centro podrían adquirir una influencia decisiva dentro del Senado, lo que obligaría a constantes negociaciones políticas durante los próximos años.

Este nuevo equilibrio institucional es visto como un elemento favorable para las acciones peruanas, ya que disminuiría el riesgo de decisiones unilaterales capaces de alterar de manera brusca el entorno de inversión.

Dólar, Bolsa de Lima y acciones peruanas reaccionan al escenario electoral

Una mano sostiene dólares y soles peruanos frente a una casa de cambio con un cartel del dólar y afiches de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.
El tipo de cambio del dólar muestra un aumento en una casa de cambio en Lima, Perú, reflejando la reacción del mercado financiero ante el anuncio del balotaje entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La incertidumbre generada tras la primera vuelta presidencial tuvo efectos inmediatos en los mercados. El dólar en Perú llegó a subir hasta 3% luego de los resultados electorales, aunque posteriormente moderó su avance. Actualmente, la divisa estadounidense acumula una subida cercana al 0,58% y se mantiene alrededor de los S/3,41.

En paralelo, la Bolsa de Valores de Lima (BVL) también mostró fuertes movimientos. El índice bursátil registró caídas de hasta 7% en los días posteriores a la primera elección, aunque después logró recuperar parte del terreno perdido y acumula un avance cercano al 1,87%.

Para JPMorgan, parte de esa volatilidad estuvo relacionada con el temor de algunos inversionistas ante posibles reformas constitucionales, cambios regulatorios agresivos o modificaciones profundas en la política económica peruana.

No obstante, la entidad considera que el nuevo equilibrio legislativo hace menos probable un escenario de transformaciones radicales. Esto estaría ayudando a estabilizar gradualmente las expectativas del mercado.

El informe también menciona que el Perú mantiene fortalezas macroeconómicas relevantes vinculadas a la producción de cobre y oro, dos minerales clave para las exportaciones y para el ingreso de divisas al país. Según el banco, esos factores permiten amortiguar choques externos y sostener cierta resiliencia en los activos peruanos incluso en medio del ruido político.

A pesar de ello, JPMorgan mantiene una postura cautelosa respecto al mercado peruano dentro de América Latina. La entidad conserva su recomendación de “Underweight” sobre Perú, una posición que refleja que todavía perciben riesgos políticos elevados y un escenario electoral abierto.

Sin embargo, el banco sí mantiene exposición selectiva en compañías peruanas. Entre ellas destaca a Credicorp, grupo financiero al que considera una de sus principales apuestas para obtener exposición al mercado local.

La entidad resalta la posición dominante de la empresa dentro del sistema financiero peruano, al que describe como un mercado con baja penetración bancaria, alta concentración y retornos sostenidamente elevados.

El comportamiento de los votantes indecisos seguirá siendo determinante para los mercados en las próximas semanas. JPMorgan considera que el desenlace electoral aún permanece abierto y que la futura construcción de alianzas dentro del Congreso será clave para definir el rumbo político y económico del país después de junio.

Mientras tanto, inversionistas locales e internacionales continúan monitoreando de cerca cada movimiento de la campaña presidencial, así como la evolución del dólar, la Bolsa de Lima y las señales que puedan surgir desde el nuevo mapa político peruano.

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