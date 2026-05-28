Perú

Paro agrario: Agricultores anuncian desbloqueo de vías y tregua de 10 días al Gobierno para aplicar medidas de urgencia

Los agricultores exigieron que el Gobierno compre la producción de arroz por un monto de S/ 300 millones para evitar la caída del precio del cereal a nivel nacional, además de reducir su importación

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Vista aérea de una carretera bloqueada por una multitud de personas, con camiones detenidos en fila. Abundante vegetación bordea la vía
Cientos de productores arroceros de Piura acatan el tercer día de un paro nacional indefinido, bloqueando una importante carretera y generando una larga fila de vehículos de carga. (Juan Nunura)

En el cuarto día de paro agrario acatado por el gremio de agricultores en Piura, los manifestantes anunciaron que otorgarán al Gobierno una tregua de 10 días y confirmaron que desbloquearán vías desde las 6:00 p.m., a la espera de que se publique y ejecute un decreto de urgencia necesario para atender las exigencias del sector arrocero.

Según Máximo Valdiviezo, presidente de la Asociación de Productores de Arroz de Sechura, Medio y Bajo Piura; el Ejecutivo aún no oficializa el decreto supremo que se había prometido en días previos, pese a que se anuncio que se publicaría en el diario oficial El Peruano la noche anterior, indicó a RPP.

Entre el anuncio de la publicación del decreto supremo y el anuncio de la tregua de los manifestantes, se mantuvieron los bloqueos en las carreteras Piura-Chiclayo y Piura-Catacos, además de puntos en el Bajo Piura. Según la Superintendencia de Transporte Terrestre de Personas, Carga y Mercancías (Sutran), había doce tramos bloqueados por manifestantes, con decenas de vehículos y pasajeros varados.

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Estos serían desbloqueados en las próximas horas y mantenerse así hasta el próximo 8 de junio mientras el Gobierno promulga e inicia la aplicación del decreto supremo prometido a favor de los agricultores y el sector arrocero.

Una carretera bloqueada por dos grandes montículos de arena, con grupos de personas a ambos lados y motocicletas. El cielo es azul claro y se ven árboles al fondo
Agricultores peruanos bloquean vías con montículos de arena en regiones como Piura, Tumbes y Lambayeque, como parte de la protesta nacional agraria. (Norte Sostenible)

Gobierno anunció medidas a favor de agricultores

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anunció en una mesa de trabajo articulada por la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) que el Gobierno emitirá un decreto de urgencia con medidas extraordinarias para el sector arrocero.

La norma contempla compras directas de arroz por más de S/ 100 millones y S/ 50 millones para mantenimiento de canales de riego, además de otras acciones en favor de los productores, indicó Meza a RPP.

Gremios exigen cierre de importaciones y compra de arroz por S/ 300 millones

Como parte de sus exigencias, los gremios arroceros del país exigieron al Gobierno el cierre temporal de importaciones de arroz y la ejecución de una compra estatal valorizada en aproximadamente S/ 300 millones. Según señalaron, estas acciones permitirían estabilizar el mercado interno y mejorar los ingresos de los productores nacionales.

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Miles de productores de arroz han paralizado sus labores y bloqueado carreteras en varias regiones del país. Los agricultores denuncian que las importaciones y los intermediarios están afectando gravemente sus economías, y piden que el sector sea declarado en emergencia para garantizar la seguridad alimentaria. (Crédito: Canal N)

El pedido fue planteado por el dirigente de la Confederación Nacional de Productores Agrarios Arroceros del Perú (Conarroz), Wilder Vásquez Huanca, quien sostuvo que el bono de S/ 100 millones anunciado por el Ejecutivo no tendría un impacto suficiente en el mercado.

“Nosotros hemos hecho un análisis de mercado, y para que pueda tener un impacto dentro del mercado nacional, se necesita una compra de 180 mil toneladas, que para eso se necesita 300 millones de soles. Lo que hemos pedido es que ese producto, es decir, el arroz, se distribuya a las zonas de extrema pobreza, en atención a los últimos informes del INEI, donde se señala que hay millones de peruanos que están con pobreza monetaria”, manifestó en entrevista con Canal N.

Críticas al sistema de importaciones

Los productores atribuyen la caída del precio del arroz en el mercado nacional al incremento de las importaciones y a la especulación en la cadena de comercialización, lo que ha afectado directamente sus ingresos.

Sector arrocero solicita medidas urgentes y denuncia caída del precio del grano en el mercado. (Foto: Agencia Andina)
Sector arrocero solicita medidas urgentes y denuncia caída del precio del grano en el mercado. (Foto: Agencia Andina)

“Hace un año vendíamos el kilo de arroz a S/ 1.20 y ahora se vende a 60 céntimos”, indicó el dirigente, al referirse a la situación actual del mercado.

También cuestionaron la intermediación comercial, señalando que los agricultores venden a precios bajos mientras otros actores obtienen mayores márgenes de ganancia en la cadena.

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