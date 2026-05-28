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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de jugar con Cerro Porteño por fecha 6

Tras hilar dos derrotas en la competencia internacional, el ’cervecero’ aspira a quedarse con el boleto a la repesca de la Copa Sudamericana. Para ello, también dependerá de que Junior no aseste un golpe en São Paulo si los peruanos no puntúan en Asunción

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Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de enfrentar a Cerro Porteño por fecha 6.
Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026: así va Sporting Cristal antes de enfrentar a Cerro Porteño por fecha 6.

Sporting Cristal afrontará una jornada decisiva en la Copa Libertadores 2026 con la obligación de sumar en Asunción para mantener vivas sus aspiraciones internacionales. El conjunto rimense llega a la última fecha del Grupo F con opciones matemáticas tanto de clasificar a los octavos de final del torneo continental como de asegurar, al menos, el boleto a la Copa Sudamericana, objetivo que aparece hoy como el escenario más alcanzable para los dirigidos por Zé Ricardo.

Para seguir en carrera, el cuadro ‘cervecero’ necesitará conseguir un resultado positivo frente a Cerro Porteño y, además, estará obligado a mirar de reojo lo que ocurra entre Palmeiras y Junior en São Paulo. Las posibilidades de avanzar directamente a octavos de final son reducidas, aunque todavía no imposibles: Sporting Cristal deberá imponerse en Paraguay y esperar que el ‘verdao’ no consiga derrotar al conjunto colombiano en territorio brasileño.

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026

Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Captura Google.
Tabla de posiciones del grupo F de la Copa Libertadores 2026. - Crédito: Captura Google.

Resultados y programación del grupo F de la Copa Libertadores 2026

Fecha 1

  • Sporting Cristal 1-0 Cerro Porteño
  • Junior 1-1 Palmeiras

Fecha 2

  • Cerro Porteño 1-0 Junior
  • Palmeiras 2-1 Sporting Cristal

Fecha 3

  • Sporting Cristal 2-0 Junior
  • Cerro Porteño 1-1 Palmeiras

Fecha 4

  • Sporting Cristal 0-2 Palmeiras
  • Junior 0-1 Cerro Porteño

Fecha 5

  • Junior 3-2 Sporting Cristal
  • Palmeiras 0-1 Cerro Porteño

Fecha 6

  • Cerro Porteño vs Sporting Cristal (Jueves 28 de mayo / 17:00 horas de Perú)
  • Palmeiras vs Junior (Jueves 28 de mayo / 17:00 horas de Perú)
El mediocampista 'celeste' puso el segundo ante los colombianos por el torneo internacional - Crédito: ESPN

La campaña de Sporting Cristal en la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal ha vivido una Copa Libertadores 2026 marcada por los contrastes. Mientras en la Liga 1 el conjunto rimense ha mostrado una versión irregular, al punto de empezar a mirar de reojo la zona baja de la tabla, en el torneo continental logró competir con una intensidad distinta y mantenerse con vida hasta la última jornada de la fase de grupos.

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El equipo ’celeste’ arrancó su participación internacional dejando buenas sensaciones. En el debut, superó por 1-0 a Cerro Porteño en el Callao y dio un primer golpe importante dentro del Grupo F. Aquel triunfo permitió alimentar la ilusión de volver a ser competitivo en el plano sudamericano, una deuda que el club arrastra desde hace varias temporadas.

La segunda fecha presentó uno de los episodios más polémicos de la campaña. Sporting Cristal cayó por 2-1 frente a Palmeiras en Brasil en un partido muy disputado, condicionado por un penal sancionado en los minutos finales. El conjunto rimense estuvo cerca de rescatar un valioso empate en territorio brasileño, pero terminó marchándose con las manos vacías tras una decisión arbitral que generó muchas protestas.

El lateral argentino le pegó desde fuera y logró el empate en Sao Paulo - Crédito: ESPN.

Lejos de derrumbarse, el cuadro ‘cervecero’ reaccionó en la tercera jornada. En el estadio Alejandro Villanueva, utilizado como escenario copero, derrotó 2-0 a Junior y sumó tres puntos fundamentales para mantenerse en carrera. Aquella victoria representó probablemente el momento más sólido del equipo en el torneo y permitió que las aspiraciones de clasificación crecieran nuevamente.

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Sin embargo, el panorama volvió a complicarse en la recta final. Palmeiras mostró toda su jerarquía en Lima y se impuso por 2-0, resultado que golpeó duramente las opciones de Sporting Cristal de avanzar a octavos de final. El equipo volvió a quedar obligado a sumar fuera de casa para seguir soñando.

La historia terminó de enredarse en Cartagena. Ante Junior, los dirigidos por Zé Ricardo reaccionaron tarde y, pese a intentar una remontada en los minutos finales, terminaron cayendo por 3-2 en un partido cargado de errores defensivos y desconcentraciones.

El cuadro 'celestes' cayó 3-2 y se complicó en el torneo internacional - Crédito: ESPN.

Ahora, todo se definirá en Asunción. Sporting Cristal llegará a la última fecha jugándose la vida frente a Cerro Porteño, aferrado a la posibilidad de alcanzar, al menos, el boleto a la Copa Sudamericana. La clasificación a octavos de Libertadores luce cuesta arriba, pero todavía no imposible. El club rimense busca romper una barrera que le resulta esquiva desde el 2004.

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