Policía captura a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre

Seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde del distrito de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre, fueron capturados en Sullana. La Policía Nacional del Perú, a través de un trabajo de inteligencia, logró dar con el paradero de la banda criminal que habría planificado y ejecutado el crimen.

La Policía Nacional del Perú informó la detención de seis personas acusadas de planificar y ejecutar el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre, Víctor Hugo Febre. Las capturas ocurrieron en la provincia de Sullana, luego de que las labores de inteligencia y criminalística condujeran a los agentes hasta una vivienda donde se encontraban los sospechosos. El hecho fue confirmado por el ministro del Interior, José Zapata, quien llegó hasta la región.

Según declaraciones del ministro Zapata, la intervención policial fue el resultado de un proceso de inteligencia, investigación criminal y búsqueda operativa. Un equipo especial de homicidios logró establecer la presunta vinculación de los detenidos con el crimen ocurrido el pasado 21 de mayo. Entre los capturados figura una mujer, identificada como hermana de uno de los sospechosos, quien poseía el número telefónico utilizado para coordinar los movimientos previos al atentado.

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El titular del Interior detalló que las pesquisas permitieron identificar los roles atribuidos a cada uno de los arrestados. Las autoridades sostienen que uno de los implicados se encargaba de las labores de vigilancia, mientras que otros dos habrían ejecutado el ataque.

Capturan a seis presuntos implicados en el asesinato del alcalde de Veintiséis de Octubre| América Noticias

El asesinato y las evidencias halladas

De acuerdo con el reporte policial, Víctor Hugo Febre fue seguido por dos motocicletas la tarde del ataque. Desde uno de estos vehículos se realizó el seguimiento, mientras que desde el otro se efectuaron ocho disparos contra la camioneta en la que se desplazaba el alcalde. Tras el atentado, una de las motocicletas fue abandonada en las inmediaciones, lo que permitió a los peritos recoger huellas dactilares que, posteriormente, condujeron a la identificación de otros involucrados.

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“Por supuesto que hay un móvil. Por supuesto que hay una persona que encarga, que está obsesionada en que la persona del alcalde no exista. Y esto todavía está en investigaciones”, dijo el ministro. Según la línea de investigación, existiría un autor intelectual que habría encargado la ejecución del crimen.

Desde la municipalidad de Veintiséis de Octubre, se confirmó que el alcalde había recibido amenazas semanas antes del ataque.

José Madrid, regidor local, indicó: “Algunas personas de su entorno ya empezaron a comentar que él tenía amenazas de hace cinco, seis semanas atrás, pero no las comentaba, era muy reservado”.

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Esta información refuerza la hipótesis de que el crimen fue planificado y que existía un clima de hostilidad previo contra la autoridad municipal. Entre los seis detenidos, al menos dos cuentan con antecedentes penales por delitos de extorsión y tenencia ilegal de armas.

Composición: Infobae Perú

La Policía Nacional del Perú continúa con las investigaciones para esclarecer el móvil del asesinato y determinar la posible participación de otros involucrados. El alcalde Víctor Hugo Febre será sepultado este domingo en una ceremonia que reunirá a familiares y miembros de la comunidad de Veintiséis de Octubre. El crimen ha generado conmoción en la región y ha puesto en el centro de la agenda pública la seguridad de los funcionarios municipales.

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Canales de ayuda

Policía Nacional del Perú (PNP): comunicación directa ante emergencias al 105.

Sistema de Atención Médica de Urgencia (SAMU): atención prehospitalaria y emergencias médicas al 106.

Bomberos: auxilio en casos de incendios, rescates y emergencias al 116.