Exintegrante de Hermanos Yaipén, Christian Showing, inicia acciones legales contra Magaly Medina tras denuncia de agresión

Christian Showing inicia acciones legales contra Magaly Medina por difamación tras denuncia de agresión

Christian Víctor Gómez Showing, conocido artísticamente como Christian Showing y exintegrante de Los Hermanos Yaipén, inició acciones legales contra la conductora Magaly Medina y el programa Magaly TV La Firme, al considerar que fue víctima de difamación agravada tras la difusión de reportajes relacionados con denuncias de violencia familiar en su contra.

El cantante sostiene que la cobertura mediática sobre la denuncia de agresión presentada por su expareja, Karla Salazar Díaz, afectó gravemente su honor y trayectoria artística. Según su versión, la amplia difusión del caso en el espacio televisivo contribuyó a darle una alta exposición pública y mediática. Por ello, decidió emprender medidas legales contra la conductora y la producción del programa, asegurando que cuenta con pruebas para demostrar su inocencia en instancias judiciales.

De acuerdo con los documentos notariales remitidos tanto a Magaly Medina como al equipo del programa, Christian Showing señala que durante la emisión del 19 de agosto de 2024 se difundieron “frases difamatorias y calumniosas” en su contra, además de exponer aspectos de su vida personal y profesional, vulnerando —según indica— sus derechos a la reputación, la intimidad y el honor.

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“Han mancillado y recortado la carrera musical y artística de Christian Gómez Showing, por lo que solicitamos el pago de una reparación civil/económica por habernos causado perjuicio e incluso expuesto nuestro vínculo familiar, intimidad personal e inviolabilidad de nuestro domicilio por señal abierta a nivel nacional”, se lee en la carta notarial enviada el 12 de mayo de 2026.

Karla Salazar Díaz, expareja de Christian Gómez, denunció al cantante por agredirla.

La denuncia contra Christian Showing

El conflicto tiene como antecedente la denuncia pública hecha por Karla Salazar Díaz en 2024. La expareja de Showing lo acusó de agresiones físicas y psicológicas durante su relación, incluyendo un episodio que, según su testimonio, habría provocado la pérdida de un embarazo. “Durante años, Christian me ha atacado física y psicológicamente. Me ha metido puñetes en la cara, me ha jalado de los pelos”, relató Salazar Díaz en el reportaje de Magaly Medina. El ciclo de violencia, según ella, incluyó también episodios en los que el cantante la sacó del auto a la fuerza y le arrebató su cartera.

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La exposición mediática del caso incluyó la presentación de audios en los que se escucha a Christian Showing admitir actos violentos y pedir perdón a su expareja. “Estoy arrepentido en este momento de lo que te he hecho, perdón, pero no tengo pena, te lo juro. No sé por qué. Eso me preocupa, no sé por qué no tengo ni un poco de pena”, se le oye decir en la grabación difundida por el programa.

El entorno familiar de Karla Salazar también quedó involucrado. La denunciante afirmó que los padres de Showing presenciaron los maltratos y defendieron a su hijo, sin condenar los hechos.

El exintegrante Hermanos Yaipén, Christian Gómez, envió carta notarial a Magaly Medina por acusación en su programa. ATV

Fue separado de Hermanos Yaipén

El impacto de la denuncia llegó hasta la agrupación Hermanos Yaipén, que decidió separar a Christian Showing apenas se conocieron los hechos. “No respaldamos ni apoyamos ningún acto de violencia, especialmente contra mujeres. Rechazamos categóricamente cualquier forma de violencia que vulnere los derechos de una persona”, señaló la orquesta en un comunicado oficial.

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Pese a los testimonios y pruebas presentados por su expareja, Christian Showing rechaza las acusaciones y sostiene que todo se trata de una campaña para desprestigiar su carrera. Agrego, además, que nunca terminó en buenos términos con la joven y calificó las declaraciones como “una trampa”.

Mientras la defensa de Christian Showing insiste en su inocencia y exige reparación económica por los daños a su imagen, la denuncia de Karla Salazar sigue su curso en las instancias legales pertinentes. Hasta el momento, Magaly Medina no se ha pronunciado al respecto.

Hermanos Yaipén despidió a Christian Gómez. Instagram/hermanosyaipen

Canales de ayuda

Si eres víctima de violencia contra la mujer o miembros de tu familia, puedes comunicarte de manera completamente gratuita con la Línea 100, que ofrece información, orientación, consejería y apoyo emocional en quechua, aimara y castellano para quienes lo necesiten, las 24 horas del día, todos los días de la semana.

También puedes acudir a uno de los Centros de Emergencia Mujer (CEM), que brindan atención integral y multidisciplinaria a sobrevivientes. Estos centros ofrecen asesoría legal, apoyo emocional y asistencia social en todo el país. Están disponibles de lunes a viernes, de 8:00 a.m. a 4:15 p.m., y aquellos ubicados en comisarías operan las 24 horas del día. Para más detalles, puedes comunicarte al (01) 419 7260.

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Asimismo, el Servicio de Atención Urgente (SAU) ofrece asistencia inmediata a víctimas de violencia de género, ayudando en el acceso a la justicia, la protección y la recuperación.

Finalmente, si te encuentras en una situación de riesgo o violencia en una relación de pareja, puedes obtener información y orientación psicológica para ti o para quienes lo necesiten a través del Chat 100, disponible en el siguiente enlace.