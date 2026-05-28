Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”.

Ethel Pozo aseguró que todavía no está confirmado si 'La Granja VIP’ tendrá segunda temporada, pero dejó claro que le gustaría continuar al frente del formato.

En declaraciones sobre el reality, la conductora reveló un dato concreto: su contrato fue firmado por una sola temporada, que culmina el sábado 13 de junio, y por ahora no tiene información oficial sobre una renovación.

“¿Una nueva temporada? No lo sé aún, yo firmé por una que culmina el sábado 13 de junio”, explicó Pozo al diario Trome. Sin embargo, cuando le preguntaron si le gustaría seguir, respondió sin dudar: “Sí, claro, me encantaría. Me gusta mucho el formato”.

La recta final del reality y su balance: “Estoy muy contenta”

Con el programa acercándose a su cierre de temporada, Ethel reconoció que atraviesa un momento personal de satisfacción profesional. “Sí, y estoy muy contenta”, dijo al ser consultada por la recta final, y confirmó que se siente satisfecha por lo alcanzado.

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“Sí, mucho. Soñaba con conducir un programa así, una franquicia tan importante”, añadió, al remarcar que era una meta que tenía en su carrera.

También recordó que se trata de una franquicia con años de trayectoria y gran sintonía en México, un dato que usó como marco para dimensionar el reto del formato en Perú.

Ese entusiasmo por el proyecto explica por qué, pese al desgaste de una convivencia televisiva intensa y a los cambios operativos, Pozo no cierra la puerta a volver.

Yaco Eskenazi y Ethel Pozo posan sonrientes frente al logo de "La Granja VIP" en la promoción del esperado estreno del reality show. (La Granja VIP )

¿Habrá segunda temporada? Lo que dijo y lo que no dijo Ethel Pozo

La respuesta de Pozo dejó dos ideas centrales: no hay confirmación y, en paralelo, existe disposición. No habló de negociaciones ni de conversaciones con el canal, pero sí precisó el marco contractual.

La conductora también reconoció que el formato le resulta atractivo incluso con su nivel de tensión diaria. La frase “me gusta mucho el formato” fue su forma de subrayar que no lo ve como una experiencia de paso, sino como un proyecto con el que se siente cómoda.

En esa lógica, el futuro de una segunda temporada dependerá de decisiones de producción y del canal, más que de un rechazo de la conductora.

Recortes y reestructuras en Panamericana: “No a nosotros”

En medio de reestructuras y cancelaciones de otros espacios del canal, Ethel Pozo afirmó que el reality no se ha visto afectado. “No a nosotros. Hemos formado un equipo muy lindo y estamos muy motivados, trabajamos felices”, señaló.

Su declaración apunta a blindar el clima interno de La Granja VIP y, al mismo tiempo, a transmitir tranquilidad a la audiencia sobre la continuidad del proyecto hasta el final de esta temporada.

En ese mismo bloque, comentó que Adolfo Aguilar —quien se incorporó a la conducción— se acopló sin dificultades. “Sí, ¡súper!”, dijo, reforzando la idea de un equipo consolidado.

El cruce con Paul Michael: “No tomo nada personal”

La pregunta inevitable fue el tenso intercambio que Ethel tuvo con Paul Michael en una dinámica en vivo. La conductora minimizó el episodio y lo enmarcó como parte natural de un reality de convivencia.

“La verdad que no”, respondió cuando le consultaron si es difícil controlar esos momentos. Luego explicó por qué se siente preparada: “Han pasado casi 10 años desde que empecé en la conducción y el programa diario América hoy me dio mucha experiencia en el vivo”.

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Pozo fue más específica: “Más de mil 500 programas liderando un equipo me ha dado experiencia y manejo”, afirmó. Y lejos de mostrarse incómoda con los momentos tensos, reconoció que incluso le generan adrenalina: “Me gustan esos momentos, me dan adrenalina y yo soy una apasionada de mi carrera”.

Finalmente, cerró con una frase que resume su postura frente a los participantes cuando sube el tono: “Además, no tomo nada personal, así son los realities”.

Paul Michael protagonizó un tenso momento con Ethel Pozo en La Granja VIP tras ser sancionado por incumplir la regla de dormir en la suite del capataz. El salsero insistió en que Samahara también debía recibir castigo y advirtió que no dormiría ahí “ni un día”, lo que llevó a producción a evaluar una posible nominación.

Su postura tras las tensiones en la casa: “Ya no soy del team que era”

En paralelo al cierre de temporada, la conductora también se pronunció en X (antes Twitter) sobre su vínculo con los equipos internos del reality. Afirmó que ya no se identifica con el team con el que se le asociaba, tras momentos de tensión y faltas de respeto que, según indicó, vivió en las últimas ediciones.

“Efectivamente ya no soy del Team que era, eso lo dije en el react de ayer”, escribió, aunque aclaró que celebrará el resultado gane quien gane.

Ese mensaje refuerza un punto: La Granja VIP no solo exige conducción en vivo; también expone a sus presentadores a la presión diaria del formato y a las reacciones del elenco.

Ethel Pozo usó sus redes sociales para definir a que equipo forma parte dentro de La Granja VIP. X

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