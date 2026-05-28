Perú

Paro agrario golpea viajes interprovinciales: suben pasajes, suspenden rutas y pasajeros quedan varados en terminales de Lima

Viajeros permanecen horas e incluso días en terminales terrestres ante restricciones viales en Piura, Lambayeque, San Martín, Ucayali y Arequipa. Empresas reducen operaciones por seguridad

Guardar
Google icon
Las protestas agrarias generan interrupciones en viajes terrestres y obligan a algunas empresas a suspender la venta de boletos mientras continúan las negociaciones con gremios del sector. (Exitosa)

El paro agrario que se extiende en varias regiones del país ya genera efectos visibles en el transporte terrestre interprovincial. En los terminales de Lima, decenas de pasajeros enfrentan retrasos, suspensión de salidas y aumento en el precio de los boletos hacia ciudades del norte y centro del país. La situación mantiene preocupación entre viajeros y empresas de transporte debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras.

Las restricciones en las vías afectan principalmente a Piura, Lambayeque, San Martín y algunos tramos de Ucayali y Arequipa. Empresas de buses redujeron operaciones ante el riesgo de interrupciones durante los trayectos. En paralelo, pasajeros permanecen varias horas e incluso días en espera de una salida confirmada.

Desde el terminal terrestre de 28 de Julio, usuarios reportaron dificultades para retornar a sus ciudades de origen. Algunos viajeros indicaron que las empresas retomaron parcialmente ciertas rutas, aunque los recorridos continúan sujetos a cierres temporales y cambios imprevistos por las protestas agrarias.

PUBLICIDAD

Pasajes hacia el norte registran incremento

El paro agrario ya impacta el transporte interprovincial con retrasos, suspensión de salidas y cambios de ruta desde Lima. (Composición: Infobae)
El paro agrario ya impacta el transporte interprovincial con retrasos, suspensión de salidas y cambios de ruta desde Lima. (Composición: Infobae)

Los pasajeros consultados en el terminal terrestre informaron un aumento en el costo de los boletos hacia Piura y Sullana. Según los testimonios recogidos durante la transmisión radial, pasajes que antes costaban entre 70 y 80 soles ahora alcanzan los 100 soles.

Una pasajera que esperaba viajar a Sullana señaló que permaneció varios días pendiente de la reactivación de la ruta. “Me han cobrado cien soles”, indicó al explicar que normalmente pagaba 80 soles por el mismo trayecto. También reconoció afectación económica debido al incremento de tarifas.

Otro pasajero, procedente de Sullana, confirmó la subida en el precio de los boletos. “Ha incrementado, porque mayormente aquí está setenta, ochenta soles más”, declaró mientras esperaba autorización para abordar un bus con destino al norte.

Las demoras también golpean a adultos mayores y familias que intentan retornar a sus ciudades tras varios días de espera en Lima. Algunos pasajeros expresaron incertidumbre por posibles interrupciones durante el viaje y por la posibilidad de quedar varados en ciudades intermedias como Chiclayo.

PUBLICIDAD

Bloqueos limitan el tránsito de buses

Vista aérea de una carretera bloqueada por una multitud de personas, con camiones detenidos en fila. Abundante vegetación bordea la vía
Cientos de productores arroceros de Piura acatan el tercer día de un paro nacional indefinido, bloqueando una importante carretera y generando una larga fila de vehículos de carga. (Juan Nunura)

Los manifestantes mantienen bloqueos en diferentes puntos de la red vial nacional. En Piura, agricultores instalaron restricciones en sectores de la Panamericana Norte y corredores del Bajo Piura, situación que provocó largas filas de buses y camiones.

Desde Ucayali, una pasajera explicó que las autoridades o manifestantes permiten el tránsito vehicular únicamente durante periodos reducidos. “Una hora nos han dejado pasar el ómnibus y ahí lo cierran”, comentó durante la entrevista realizada en el terminal de Lima.

La misma pasajera sostuvo que el tránsito hacia Pucallpa permanece condicionado por los cierres intermitentes. Además, mencionó dificultades en la zona de Camaná, donde tampoco existiría paso regular hacia Arequipa.

El bloqueo de carreteras también obliga a pasajeros a realizar transbordos o recorrer tramos a pie para continuar sus viajes. Empresas de transporte ajustaron itinerarios ante el riesgo de quedar detenidas en medio de las protestas.

La paralización agraria motivó la suspensión temporal de venta de pasajes en algunas compañías de transporte interprovincial. Entre las empresas mencionadas figuran Cruz del Sur, Oltursa y Móvil Bus, que dejaron de ofrecer boletos hacia determinadas ciudades afectadas por los bloqueos.

La medida responde a las restricciones en carreteras de Piura, Lambayeque y San Martín. En varios casos, las empresas prefirieron detener operaciones para evitar riesgos a pasajeros y conductores.

Pese a ello, algunos servicios retomaron parcialmente sus salidas. En el terminal terrestre, pasajeros indicaron que un bus partiría hacia Piura durante la tarde luego de varios días de suspensión. Sin embargo, la continuidad de los viajes depende de la evolución de las protestas y de la apertura de las vías.

Protestas agrarias generan preocupación económica

El conflicto agrario mantiene preocupación entre comerciantes y autoridades regionales debido al posible impacto económico en distintas ciudades. Las restricciones en el transporte terrestre podrían afectar el abastecimiento de productos y elevar precios en mercados locales si las carreteras continúan bloqueadas.

En algunas regiones, instituciones educativas optaron por implementar clases virtuales ante las dificultades de desplazamiento para estudiantes y docentes. La situación también complica el traslado de trabajadores y pasajeros que requieren movilizarse entre ciudades.

Durante la cobertura radial, una pasajera procedente de Pucallpa responsabilizó a la crisis del sector arrocero por las protestas actuales. “Los pobres tienen su bodega llena de arroz”, manifestó al referirse a la situación de los productores agrícolas.

Temas Relacionados

Paro agrarioPiuraSullanaLimaperu-noticias

Más Noticias

¿Keiko o Roberto Sánchez protegerán la economía en el Perú? El verdadero poder estaría en el nuevo Congreso, según JPMorgan

La firma de Wall Street advierte alta volatilidad por la ajustada segunda vuelta, aunque considera que la fragmentación política limitaría reformas drásticas. El dólar llegó a subir 3% tras la primera elección

¿Keiko o Roberto Sánchez protegerán la economía en el Perú? El verdadero poder estaría en el nuevo Congreso, según JPMorgan

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

El equipo ‘celeste’, afectado por cuatro ausencias, intentará mantenerse en competencia internacional en su visita al conjunto paraguayo. Sigue la cobertura de este encuentro

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

PNP desarticula banda vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde: Detuvo a suboficial implicada

Operativos en Lima y Callao permitieron la captura de siete personas, incluidos miembros de la Policía Nacional, por su presunta relación con asaltos y tráfico de oro

PNP desarticula banda vinculada al robo de lingotes de oro en la Costa Verde: Detuvo a suboficial implicada

Condenan por discriminación a sujeto que profirió insultos racistas contra un policía de tránsito en Amazonas

La sentencia obliga a Aldo Zegarra a cumplir un año de reglas de conducta, pagar una reparación civil y presentarse mensualmente ante el juzgado

Condenan por discriminación a sujeto que profirió insultos racistas contra un policía de tránsito en Amazonas

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6

El equipo peruano se juega la vida en Asunción: necesita ganar para seguir soñando con los octavos de final o, al menos, asegurar un lugar en los ‘playoffs’ de la Sudamericana. Revisa las ubicaciones con los resultados parciales de la jornada

Tabla de posiciones del Grupo F de la Copa Libertadores 2026 EN VIVO: así va Sporting Cristal mientras juega con Cerro Porteño por fecha 6
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Arzobispo de Ayacucho: Vaticano tuvo “certeza suficiente” para expulsar al guía de Roberto Sánchez por escándalo sexual

Elecciones 2026: ONPE inicia envío de material electoral a regiones del sur del país

PJ le da la razón a Delia Espinoza y declara inaplicable su inhabilitación por 10 años

El TC ya tiene en agenda la demanda de Renzo Reggiardo contra el JNE: “Esperemos que se resuelva en 60 días”

Fiscalía archiva investigación contra Dina Boluarte por supuestas firmas falsas en resoluciones oficiales

ENTRETENIMIENTO

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Ethel Pozo responde si ‘La Granja VIP’ tendrá segunda temporada: “Me encantaría seguir”

Nadeska Widausky: el INPE la lleva a Ancón II mientras define en qué penal cumplirá los nueve meses de prisión preventiva

Latina pierde juicio contra Jazmín Pinedo y tendrá que pagar más 600 mil soles a conductora

Exintegrante de Hermanos Yaipén, Christian Showing, inicia acciones legales contra Magaly Medina tras denuncia de agresión

Nadeska Widausky confiesa que autoridades de Bélgica la deportaron y dejaron en libertad: “¿Por qué me regresaron?"

DEPORTES

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Sporting Cristal vs Cerro Porteño EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido decisivo por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Lista de convocados de la selección peruana para los amistosos ante Haití y España antes del Mundial 2026

A qué hora juega Sporting Cristal vs Cerro Porteño HOY: partido clave en Asunción por fecha 6 de la Copa Libertadores 2026

Alejandro Duarte regresa a la selección peruana tras óptimo rendimiento con Alianza Lima: luchará por un puesto en amistosos ante Haití y España

Atenea pierde fuerza en la pelea por Claudia Palza: “Tiene ofertas económicas que hoy el club no puede igualar”