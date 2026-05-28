Paro agrario golpea viajes interprovinciales: suben pasajes, suspenden rutas y pasajeros quedan varados en terminales de Lima

Las protestas agrarias generan interrupciones en viajes terrestres y obligan a algunas empresas a suspender la venta de boletos mientras continúan las negociaciones con gremios del sector. (Exitosa)

El paro agrario que se extiende en varias regiones del país ya genera efectos visibles en el transporte terrestre interprovincial. En los terminales de Lima, decenas de pasajeros enfrentan retrasos, suspensión de salidas y aumento en el precio de los boletos hacia ciudades del norte y centro del país. La situación mantiene preocupación entre viajeros y empresas de transporte debido a los bloqueos instalados en distintas carreteras.

Las restricciones en las vías afectan principalmente a Piura, Lambayeque, San Martín y algunos tramos de Ucayali y Arequipa. Empresas de buses redujeron operaciones ante el riesgo de interrupciones durante los trayectos. En paralelo, pasajeros permanecen varias horas e incluso días en espera de una salida confirmada.

Desde el terminal terrestre de 28 de Julio, usuarios reportaron dificultades para retornar a sus ciudades de origen. Algunos viajeros indicaron que las empresas retomaron parcialmente ciertas rutas, aunque los recorridos continúan sujetos a cierres temporales y cambios imprevistos por las protestas agrarias.

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Pasajes hacia el norte registran incremento

El paro agrario ya impacta el transporte interprovincial con retrasos, suspensión de salidas y cambios de ruta desde Lima. (Composición: Infobae)

Los pasajeros consultados en el terminal terrestre informaron un aumento en el costo de los boletos hacia Piura y Sullana. Según los testimonios recogidos durante la transmisión radial, pasajes que antes costaban entre 70 y 80 soles ahora alcanzan los 100 soles.

Una pasajera que esperaba viajar a Sullana señaló que permaneció varios días pendiente de la reactivación de la ruta. “Me han cobrado cien soles”, indicó al explicar que normalmente pagaba 80 soles por el mismo trayecto. También reconoció afectación económica debido al incremento de tarifas.

Otro pasajero, procedente de Sullana, confirmó la subida en el precio de los boletos. “Ha incrementado, porque mayormente aquí está setenta, ochenta soles más”, declaró mientras esperaba autorización para abordar un bus con destino al norte.

Las demoras también golpean a adultos mayores y familias que intentan retornar a sus ciudades tras varios días de espera en Lima. Algunos pasajeros expresaron incertidumbre por posibles interrupciones durante el viaje y por la posibilidad de quedar varados en ciudades intermedias como Chiclayo.

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Bloqueos limitan el tránsito de buses

Cientos de productores arroceros de Piura acatan el tercer día de un paro nacional indefinido, bloqueando una importante carretera y generando una larga fila de vehículos de carga. (Juan Nunura)

Los manifestantes mantienen bloqueos en diferentes puntos de la red vial nacional. En Piura, agricultores instalaron restricciones en sectores de la Panamericana Norte y corredores del Bajo Piura, situación que provocó largas filas de buses y camiones.

Desde Ucayali, una pasajera explicó que las autoridades o manifestantes permiten el tránsito vehicular únicamente durante periodos reducidos. “Una hora nos han dejado pasar el ómnibus y ahí lo cierran”, comentó durante la entrevista realizada en el terminal de Lima.

La misma pasajera sostuvo que el tránsito hacia Pucallpa permanece condicionado por los cierres intermitentes. Además, mencionó dificultades en la zona de Camaná, donde tampoco existiría paso regular hacia Arequipa.

El bloqueo de carreteras también obliga a pasajeros a realizar transbordos o recorrer tramos a pie para continuar sus viajes. Empresas de transporte ajustaron itinerarios ante el riesgo de quedar detenidas en medio de las protestas.

La paralización agraria motivó la suspensión temporal de venta de pasajes en algunas compañías de transporte interprovincial. Entre las empresas mencionadas figuran Cruz del Sur, Oltursa y Móvil Bus, que dejaron de ofrecer boletos hacia determinadas ciudades afectadas por los bloqueos.

La medida responde a las restricciones en carreteras de Piura, Lambayeque y San Martín. En varios casos, las empresas prefirieron detener operaciones para evitar riesgos a pasajeros y conductores.

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Pese a ello, algunos servicios retomaron parcialmente sus salidas. En el terminal terrestre, pasajeros indicaron que un bus partiría hacia Piura durante la tarde luego de varios días de suspensión. Sin embargo, la continuidad de los viajes depende de la evolución de las protestas y de la apertura de las vías.

Protestas agrarias generan preocupación económica

El conflicto agrario mantiene preocupación entre comerciantes y autoridades regionales debido al posible impacto económico en distintas ciudades. Las restricciones en el transporte terrestre podrían afectar el abastecimiento de productos y elevar precios en mercados locales si las carreteras continúan bloqueadas.

En algunas regiones, instituciones educativas optaron por implementar clases virtuales ante las dificultades de desplazamiento para estudiantes y docentes. La situación también complica el traslado de trabajadores y pasajeros que requieren movilizarse entre ciudades.

Durante la cobertura radial, una pasajera procedente de Pucallpa responsabilizó a la crisis del sector arrocero por las protestas actuales. “Los pobres tienen su bodega llena de arroz”, manifestó al referirse a la situación de los productores agrícolas.

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