Condenan por discriminación a sujeto que profirió insultos racistas contra un policía de tránsito en Amazonas

El Poder Judicial dictó la primera condena por discriminación en Amazonas al sentenciar a Aldo Zegarra por insultos racistas contra un policía de tránsito en Chachapoyas

El Poder Judicial dictó este martes la primera condena por discriminación en Amazonas al sentenciar a Aldo Zegarra, quien insultó con expresiones racistas a un policía de tránsito en Chachapoyas, según informó la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo

La investigación del fiscal provincial Robinson Calderón determinó que Zegarra adoptó “una postura prepotente” ante el agente de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial, a quien “lanzó comentarios ofensivos y alusivos al color de piel” en un incidente ocurrido en mayo de 2025.

De acuerdo con la nota oficial, durante el proceso judicial se acreditó que las agresiones verbales continuaron en la Comisaría Sectorial de Chachapoyas, donde el acusado reiteró amenazas y humillaciones contra el efectivo policial.

El fallo judicial estableció un periodo de prueba de un año para el sentenciado, bajo estrictas reglas de conducta. Entre las obligaciones impuestas figuran no variar su domicilio, acudir mensualmente al juzgado para informar sus actividades mediante registro biométrico y abonar S/ 5.000 como reparación civil a favor de la víctima.

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La investigación fiscal determinó que Zegarra adoptó una actitud prepotente y emitió comentarios ofensivos y alusivos al color de piel del agente durante un incidente en mayo de 2025

El monto ya fue pagado y, en caso de incumplimiento de las condiciones fijadas, se aplicará una pena privativa de libertad. El Ministerio Público destacó que la sentencia “busca fortalecer el respeto y la tolerancia hacia la diversidad cultural”.

El Código Penal establece que quien comete discriminación puede recibir una pena de prisión de dos a tres años y una reparación civil. De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, si el delito lo comete un servidor público, ocurre por internet o implica violencia física o mental, la pena se eleva de dos a cuatro años e incluye inhabilitación.

¿Cómo denunciar?

Las denuncias pueden presentarse en una comisaría o ante el Ministerio Público y se pueden aportar pruebas como chats o documentos. La discriminación se considera una forma de violencia psicológica cuando implica trato diferenciado, motivo prohibido y restricción de un derecho fundamental, y puede basarse en color de piel, origen, etnia, sexo, religión, discapacidad, enfermedad, orientación sexual, identidad de género, condición económica o social, entre otras causas.

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Las denuncias en colegios deben dirigirse primero al director y luego a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL); en el ámbito laboral, al área de Recursos Humanos y después al Ministerio de Trabajo.