Rosángela Espinoza anuncia acciones legales contra Christian Cueva: “Es hora de poner mano dura, voy a ir hasta las últimas”

Magaly Medina cuestionó la actitud de Christian Cueva y aseguró que el futbolista nunca desmintió tajantemente los rumores sobre Rosángela Espinoza. ATV/ Magaly TV La Firme.

La polémica alrededor de Rosángela Espinoza y Christian Cueva volvió a encenderse luego de que la exchica reality decidiera pronunciarse públicamente sobre los rumores que durante las últimas semanas la vinculan sentimentalmente con el futbolista.

Lejos de minimizar el tema, Rosángela sorprendió al anunciar que tomará acciones legales y que incluso ya envió una carta notarial para enfrentar las especulaciones que considera difamatorias. Como se recuerda, hace unos días envío una carta notarial a ‘Amor y Fuego’.

La influencer habló durante una entrevista para América TV y dejó en claro que, esta vez, no piensa quedarse callada. Visiblemente incómoda por la exposición mediática y por los comentarios que circulan en programas de espectáculos y redes sociales, aseguró que llegó el momento de “poner mano dura”. “Llegó el momento ya de hacer la querella y por eso mandé la carta notarial”, expresó con firmeza.

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“Cuando no niegas algo, aceptas”: Magaly Medina cuestiona respuesta de Christian Cueva. Captura: Magaly TV La Firme.

Rosángela Espinoza revela que no había denunciado por su paz mental

Rosángela Espinoza explicó que había preferido guardar silencio durante todo este tiempo por tranquilidad emocional y para evitar volver a atravesar situaciones similares a las que vivió años atrás, cuando —según recordó— también fue víctima de difamación.

“Yo no me he pronunciado porque era por mi paz mental, por mi tranquilidad, porque yo ya he pasado por algo así, por una difamación hace años atrás”, señaló.

Sin embargo, dejó claro que ahora decidió actuar legalmente porque considera que las especulaciones sobre su vida privada cruzaron límites que ya no está dispuesta a tolerar.

“Es hora de poner mano dura, ¿ya? Y yo voy a ir, no te imaginas. Estoy con una gasolina… he apretado acelerador y con todo me voy a ir hasta las últimas para que ellos aprendan a respetar y hacerse responsables por lo que dicen”, manifestó.

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“Cuando no niegas algo, aceptas”: Magaly Medina cuestiona respuesta de Christian Cueva. Captura: Magaly TV La Firme.

La modelo insistió en que este tipo de rumores deben detenerse definitivamente y aseguró que buscará que las personas involucradas asuman las consecuencias legales de sus declaraciones. “Porque esto sí o sí se tiene que parar ya”, agregó.

Las declaraciones de Rosángela se producen luego de que su nombre comenzara a ser relacionado con Christian Cueva debido a una fotografía viralizada en redes sociales y replicada posteriormente en distintos espacios de espectáculos. En la imagen, ambos aparecerían en un mismo ambiente durante un viaje a Estados Unidos realizado años atrás, en medio de la Copa América.

A raíz de esa fotografía comenzaron a surgir especulaciones sobre un presunto affaire entre ambos, rumores que crecieron aún más luego de que Pamela López también mencionara públicamente a Rosángela al hablar de las supuestas relaciones extramatrimoniales del futbolista.

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Tras las declaraciones de la influencer, Magaly Medina decidió analizar el tema en su programa y cuestionó la manera en que Christian Cueva respondió anteriormente cuando fue consultado sobre los rumores.

“Cuando no niegas algo, aceptas”: Magaly Medina cuestiona respuesta de Christian Cueva. Captura: Magaly TV La Firme.

Magaly Medina advierte que Christian Cueva nunca desmintió

La periodista señaló que, desde su perspectiva, el futbolista nunca negó tajantemente haber tenido algún tipo de vínculo sentimental con Rosángela Espinoza, lo que terminó alimentando aún más las especulaciones. “Cuando tú quieres realmente desmentir una información, tienes dos caminos: sí o no”, comentó Magaly Medina.

La conductora criticó además la costumbre que, según dijo, existe en la farándula de evitar respuestas claras cuando se trata de temas sentimentales. “En la farándula la mayoría de gente está acostumbrada a irse por las ramas y no contestar algo concreto”, afirmó.

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Magaly recordó que, en una de sus últimas entrevistas, Christian Cueva evitó responder directamente cuando le preguntaron si había mantenido un romance con Rosángela Espinoza. “Lo último que hizo Cueva fue dar a entrever, porque cuando tú no niegas algo tajantemente, bueno, aceptas lo que te están diciendo”, sostuvo la conductora.

La periodista también explicó que toda la controversia nació a raíz de una fotografía difundida inicialmente en redes sociales y luego comentada por distintos programas de espectáculos. Según detalló, en la imagen ambos aparecían aparentemente compartiendo un mismo espacio en Miami durante fechas vinculadas a la Copa América de 2017.

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“Cuando no niegas algo, aceptas”: Magaly Medina cuestiona respuesta de Christian Cueva. Captura: Magaly TV La Firme.

“En esa foto aparentemente ambos compartían un sofá o una cama con unos cojines que al parecer pertenecerían a un hotel en Miami”, comentó Magaly.

Sin embargo, aclaró que su programa nunca realizó una investigación sobre la autenticidad de la fotografía ni confirmó si realmente existió una relación sentimental entre ellos. “Nosotros no hicimos ninguna investigación sobre esa foto”, precisó.

Magaly Medina incluso reconoció que todavía existen dudas alrededor de la imagen y sobre cómo llegó a difundirse públicamente. “No sabemos si la foto ahí lo pusieron a Cueva a propósito. Eso tampoco nos hemos dado el trabajo de investigar”, señaló.

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“Cuando no niegas algo, aceptas”: Magaly Medina cuestiona respuesta de Christian Cueva. Captura: Magaly TV La Firme.

La conductora también recordó que distintas páginas de espectáculos y espacios televisivos comenzaron a construir teorías y especulaciones a partir de esa fotografía. “A raíz de esto se tejió toda una historia de vinculación”, comentó.

Pese a ello, Magaly insistió en que Christian Cueva jamás salió a desmentir categóricamente la situación, hecho que —según explicó— terminó alimentando aún más el escándalo mediático. “Cueva hasta el momento no ha desmentido”, dijo.

Asimismo, la conductora cuestionó contra quiénes irían realmente dirigidas las acciones legales anunciadas por Rosángela Espinoza, considerando que fueron varias personas y programas los que comentaron públicamente el tema. “¿Contra quién va la acusación? ¿Contra Cueva, por no decir tajantemente no? ¿Contra Pamela López o contra quiénes hayan afirmado que ahí había una relación?”, se preguntó.

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“Cuando no niegas algo, aceptas”: Magaly Medina cuestiona respuesta de Christian Cueva. Captura: Magaly TV La Firme.