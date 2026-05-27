Magaly Medina recuerda lío legal con Nadeska Widausky tras detención de Interpol: “Nunca tuve que pagarle un real”

La detención de Nadeska Widausky en Jesús María reavivó el conflicto mediático y legal que mantuvo con Magaly Medina luego de una demanda por difamación. ATV/ Magaly TV La Firme.

Desde su programa Magaly TV La Firme este 26 de mayo, Magaly Medina decidió pronunciarse luego de conocerse que las autoridades belgas solicitaron la captura internacional de Nadeska Widausky por presuntos delitos relacionados con trata de personas, proxenetismo, extorsión, explotación de personas vulnerables y lavado de activos.

Todo esto, tras la reciente detención de Nadeska Widausky durante un operativo internacional coordinado entre la Policía Nacional del Perú e Interpol volvió a colocar su nombre en el centro de la atención mediática

La captura se realizó en el distrito limeño de Jesús María como parte de un operativo ejecutado en coordinación con unidades especializadas de Interpol. La orden internacional provino específicamente desde la ciudad de Brujas, en Bélgica, donde actualmente se desarrolla una investigación que involucra a una presunta red criminal vinculada a explotación de personas.

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Detención de Nadeska Widausky revive polémico enfrentamiento con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Tras conocerse la noticia, la popular ‘Urraca’ no tardó en relacionar este nuevo episodio judicial con el enfrentamiento legal que protagonizó con Nadeska años atrás, cuando la modelo la denunció por presunta difamación debido a diversos comentarios y reportajes emitidos en televisión.

Durante su intervención, la conductora recordó que la cobertura realizada por su programa y otros medios estuvo basada en hechos que, según explicó, ya eran de conocimiento público y habían sido difundidos ampliamente en noticieros y espacios de espectáculos.

“Si quiere demandar a alguien por difamación tendrá que demandar a todos los medios… recuérdese que Nadeska estuvo metida en varios escándalos… ella estaba ahí, salió ilesa de eso y todos los noticieros hicimos notas sobre ello incluido mi programa”, expresó Medina frente a cámaras.

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Detención de Nadeska Widausky revive polémico enfrentamiento con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

“<b>Dos salas judiciales le dieron la razón</b>”

La periodista también rememoró cómo se desarrolló el proceso judicial iniciado por la exbailarina y cuestionó algunos aspectos relacionados con el sistema judicial peruano y la forma en que avanzó el expediente. “Dos salas judiciales le dieron la razón… y ella estaba en Bélgica paseándose… el caso prescribió… y nunca tuve que pagarle un real”, comentó la conductora.

Magaly Medina aseguró además que el Poder Judicial incluso llegó a ordenar un pago de reparación civil en su contra, pese a que —según sostiene— nunca realizó las afirmaciones por las que fue denunciada.

“Me ordenó el Poder Judicial pagarle 30 mil soles por algo que no dije, que no hice… o sea no es que tú tengas la razón o no porque acusar a alguien falsamente también es un delito”, añadió.

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Fiel a su estilo frontal, la figura de ATV volvió a lanzar duros calificativos contra Nadeska Widausky y recordó que anteriormente ya existieron tensiones mediáticas entre ambas. “No me voy a poner en dimes y diretes con esta bataclana”, dijo la conductora. “Se ofendía también cuando le decía bataclana”, agregó irónicamente.

Detención de Nadeska Widausky revive polémico enfrentamiento con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.

Modelo habría utilizado catálogo en conocida página en Europa

Durante el programa, Magaly Medina también profundizó sobre la nueva investigación que afronta la exmodelo tras la orden emitida por Bélgica. Según indicó, las autoridades europeas sospechan que Widausky estaría vinculada a una organización criminal dedicada a captar y explotar personas vulnerables mediante plataformas digitales.

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“Ahora después que ha pasado los años esto fue en 2024, estamos en 2026 y resulta que desde Europa le llega esta orden a la Policía Nacional del Perú de la Interpol dada por el gobierno belga, donde dice que esta señorita estaría involucrada en una red criminal dedicada a la trata de personas, al tráfico ilícito de personas, a la extorsión, al chantaje y a la explotación de personas en estado de vulnerabilidad”, manifestó.

La conductora también explicó que, según la información difundida, las investigaciones apuntarían al uso de una conocida plataforma europea que presuntamente funcionaría como un catálogo de personas para fines ilícitos. “Dicen que utilizaban para eso una página conocida en Europa, que es como un catálogo”, señaló.

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Detención de Nadeska Widausky revive polémico enfrentamiento con Magaly Medina. Captura: Magaly TV La Firme.