Mario Irivarren sorprende al mostrarse cariñoso con la amiga con la que fue vinculado años atrás: “Hay que normalizar las muestras de afecto”

Mario Irivarren es captado con amiga muy cariñoso. Willax TV

Mario Irivarren fue visto en medio de una salida cercana y llena de complicidad junto a Tábatha Suárez, una joven con la que fue vinculado años atrás. Las imágenes, difundidas por el programa ‘Amor y Fuego’, muestran al exchico reality en un ambiente de confianza con su acompañante, lo que no tardó en generar revuelo sobre su relación.

La escena, que fue registrada por las cámaras del espacio conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre, se dio en un contexto informal, donde Irivarren y Suárez compartieron risas y gestos de complicidad. Lo que más llamó la atención fue la identidad de la joven, ya que no se trata de una figura ajena al entorno del también conductor de ‘La Manada’. Tábatha Suárez formó parte de su círculo cercano en el pasado y, en 2015, ambos fueron protagonistas de rumores de romance que en su momento negaron.

Según recordaron en ‘Amor y Fuego’, las primeras imágenes que vincularon a Mario Irivarren con Tábatha Suárez datan de hace casi una década. En aquel entonces, la cercanía entre ambos fue motivo de especulación, aunque ambos insistieron en que solo existía una amistad. Ahora, el reencuentro en público ha reavivado las versiones sobre la naturaleza de su vínculo, especialmente por la confianza y naturalidad que evidenciaron durante la reciente salida.

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El hecho de que la aparición de Tábatha ocurra después de las relaciones sentimentales de Mario con figuras como Vania Bludau y Onelia Molina llamó especialmente la atención. Durante el tiempo que mantuvo romances con ambas, el exchico reality no fue visto públicamente con Suárez, por lo que el reciente “ampay” despertó sorpresa y renovó los rumores en torno al tipo de relación que los une.

La respuesta de Mario Irivarren

Tras la difusión de las imágenes, Irivarren fue abordado por un reportero del programa de espectáculos, quien le consultó directamente por la confianza evidenciada con su acompañante. Fiel a su estilo, el exintegrante de realitys respondió con humor y desdramatizó la situación: “Me van a dejar sin vida social, ya no van a querer ser mis amigos... si hay que normalizar las relaciones las muestras de afecto entre amigos”, comentó ante las cámaras.

El conductor de ‘La Manada’ también añadió: “Todo tranquilo por ahora”, dejando claro que no tenía intención de profundizar en su situación sentimental ni alimentar las especulaciones, pero sin cerrar la puerta a futuras apariciones junto a diferentes amistades.

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Durante la conversación, el reportero hizo notar el parecido físico entre Tábatha Suárez y Onelia Molina, su expareja más reciente. Ante ese comentario, Mario Irivarren prefirió tomar distancia y no entrar en comparaciones, mostrando una actitud relajada: “Prefiero no hacer comparaciones... me van a ver con más de una amiga, amigo, saliendo porque es normal que me vean... estoy resignando que siempre me van a exponer”, afirmó.

Onelia Molina fue la última pareja de Mario Irivarren. Captura: Magaly TV La Firme.

El exchico reality cerró la entrevista con una reflexión sobre la exposición que implica ser figura pública. “Siempre estoy con amigos y amigas, es normal que me vean con una persona o con otra... hay que dar un poco de todo. De los errores es de donde uno más aprende”, señaló, sugiriendo que su vida social forma parte de una etapa de aprendizaje y evolución personal.