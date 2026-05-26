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Melanie Martínez responde fuerte a Christian Domínguez: “Tú te vas a casar con la que se quedó con las migajas”

La expareja y madre de la hija del cumbiambero no se quedó callada ante las declaraciones del cantante contra ella

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Captura de pantalla dividida. A la izquierda, Melanie Martínez con gafas de sol y micrófono. A la derecha, Christian Domínguez, con camiseta roja, con expresión seria
Melanie Martínez responde enérgicamente a Christian Domínguez en televisión, afirmando: "Tú te vas a casar con la que se quedó con las migajas".

La disputa entre Melanie Martínez y Christian Domínguez volvió a ocupar la atención del espectáculo peruano, luego de un cruce de declaraciones en torno a la próxima boda del cantante con Karla Tarazona. La controversia escaló cuando Martínez, madre de la hija mayor de Domínguez, respondió abiertamente a los comentarios que el cumbiambero emitió en televisión.

La tensión surgió cuando Martínez cuestionó la decisión de su expareja de iniciar una nueva etapa sentimental. El gesto fue interpretado como una provocación por Domínguez, quien aprovechó una intervención televisiva para referirse a las críticas y dar su versión de los hechos. Esta reacción encendió la respuesta de Martínez, que eligió el programa Q Bochinche para manifestar su malestar y lanzar mensajes directos.

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Desde el inicio de su intervención, Martínez dejó en claro que las palabras de Domínguez no pasarían inadvertidas. “¿Pa qué contestas? ¿Ya ves? Tú me buscas la lengua, me conoces y me buscas la lengua”, sostuvo la artista, sugiriendo que su ex la provocó de manera intencional para obtener una reacción mediática.

Con una mezcla de ironía y sarcasmo, Martínez continuó: “No sabes lo dolida que estoy, lo picona que estoy. No sabes cómo me duele que te cases después de diecisiete años que me había deshecho de ti. No, ahorita me está doliendo muchísimo. Mira, mira, mira, voy a llorar”.

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En ese mismo espacio, Martínez remarcó que sus declaraciones responden a hechos que, según ella, afectan la imagen del cumbiambero.

“Te dolió, ¿cierto? Lo que he dicho. Y las cosas que duelen son porque son verdad. Tú estás en el subsuelo, brother. Estás en el subsuelo. Tú ya más abajo no puedes caer, porque de verdad tú te denigras solito, porque tú eres el que fallas, tú eres el que pones cuernos, tú eres infiel, tú eres el que dice tonterías, tú eres el que demanda a tus exmujeres”.
Tres personas sentadas en un panel de televisión. Una mujer en el centro con gafas de sol y chaqueta de cuero habla en un micrófono, flanqueada por un hombre y otra mujer
Melanie Martínez lanza una dura réplica a Christian Domínguez, declarando que se casará con quien "se quedó con las migajas", durante una transmisión televisiva.

La exesposa de Christian Domínguez profundizó el conflicto al referirse directamente a Karla Tarazona, la actual pareja del cantante. “Mira, para migajear a otra, ya te vas a casar con ella, ¿no? Tus migajas las recoge otra. A mí no me vas a venir a decir de que tú me dejas migajas a mí cuando te vas a casar con una que se quedó con las migajas de los demás. No me friegues”. Esta frase, que rápidamente se replicó en redes sociales, fue vista como una respuesta contundente a los intentos de su ex de restar valor a su opinión.

La disputa pública entre Christian Domínguez y Melanie Martínez

El reciente intercambio entre Melanie Martínez y Christian Domínguez siguió a comentarios emitidos por el cantante en América Hoy. Domínguez reaccionó a las críticas sobre su próxima boda con Karla Tarazona, asegurando que las opiniones no afectan su decisión y atribuyendo las reacciones al deseo de generar polémica.

Domínguez expresó: “¿Sabes una cosa? La primera vez me lo dijeron, pero no creí, pero no sabía que les molestara tanto que me case a algunas personas. Bueno, lo siento, no quise incomodar”. El cumbiambero remarcó que prefiere concentrarse en su vida profesional y familiar, restando importancia a los comentarios ajenos.

Captura de pantalla de Christian Domínguez con camisa blanca, sonriendo ligeramente, junto a un recuadro de chat con su nombre y un mensaje
El cantante Christian Domínguez se pronunció firmemente sobre las críticas de Melanie Martínez a su boda con Karla Tarazona, declarando: "Les damos migajas para que tengan qué decir".
El cantante también señaló: “Aquí lo que se busca es decir algo malo y listo, buscar el morbo, el escarnio, deseando lo malo, lo peor que te puede suceder (...) Eso es, es gente envidiosa, infelices, pero ¿qué se hace? Nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño. Los vemos chiquitos y solo les damos lo que queremos, migajas para que tengan qué decir, pues dan lástima”.

Previamente, Martínez había puesto en duda la seriedad del compromiso de su ex con Tarazona, recordando episodios del pasado y el historial sentimental del cantante: “Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. ¿Tú te acuerdas? Ahí saca los videos para que te des cuenta. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio”.

Melanie Martínez en primer plano sobre un fondo amarillo y siluetas borrosas de un hombre y otra mujer. Hay texto rojo que dice: "A TODAS LES PIDE MATRIMONIO"
Melanie Martínez, expareja de Christian Domínguez, aparece en una imagen promocional donde se abordan sus críticas a la boda del cantante con Karla Tarazona.

La artista también mencionó los antecedentes legales y matrimoniales de Domínguez, cerrando con una expresión que se viralizó: “Reina gallina que come huevo, aunque le quemen el pico”. El cruce entre Martínez y Domínguez evidencia la tensión en la relación y el interés que el público sigue poniendo en cada episodio.

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