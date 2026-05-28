Perú

Turista estadounidense reportada como desaparecida salió del Perú con rumbo a Cancún en julio de 2025

La información fue corroborada por la aerolínea Avianca y por reportes migratorios obtenidos durante las diligencias realizadas por la Policía de Turismo de Cusco

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Brittini Nicole Harper abandonó el país en julio de 2025, según reporte de Avianca y Migraciones. (Foto: FB/Difusión)
Brittini Nicole Harper abandonó el país en julio de 2025, según reporte de Avianca y Migraciones. (Foto: FB/Difusión)

La Policía Nacional del Perú (PNP) confirmó que la turista estadounidense Brittini Nicole Harper, reportada como desaparecida en Cusco por su padre, ya no se encuentra en territorio peruano y abandonó el país el 31 de julio de 2025 con destino a Cancún, México. La información fue corroborada por la aerolínea Avianca y por reportes de Migraciones, según informó la Comisaría de Turismo de Cusco a la Agencia Andina.

La comandante PNP Ricardina Díaz, comisaria de Turismo, indicó que las diligencias realizadas permitieron verificar la salida de la ciudadana extranjera desde el aeropuerto de Lima. “Según las diligencias que ha realizado la Policía de Turismo, tenemos una respuesta de Avianca donde confirma que la turista viajó el 31 de julio del 2025 del aeropuerto de Lima con destino a Cancún, con escala en Bogotá (Colombia)”, declaró para el citado medio.

El reporte fue emitido luego de que el padre de la turista, Mark Richard Harper, denunciara su desaparición el pasado 21 de mayo ante la Policía de Turismo de Cusco. El ciudadano estadounidense acudió a las autoridades para solicitar apoyo en la búsqueda de su hija y manifestó que no tenía comunicación con ella desde febrero de este año.

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Policía descarta desaparición de turista estadounidense en Cusco y confirma que salió del Perú en 2025. (Foto: FB/@Mimp.WarmiNan)
Policía descarta desaparición de turista estadounidense en Cusco y confirma que salió del Perú en 2025. (Foto: FB/@Mimp.WarmiNan)

Migraciones corrobora su salida

De acuerdo con la información brindada por la Policía, la confirmación de Avianca coincidió con los registros migratorios obtenidos durante la investigación. “El reporte de Migraciones también confirma que ella salió del Cusco el 31 de julio del 2025”, precisó la comandante Ricardina Díaz en declaraciones recogidas por Andina Noticias.

Según relató el padre de Brittini Nicole Harper a las autoridades, la turista había llegado a Cusco el 19 de mayo de 2025 y permaneció durante aproximadamente dos meses en la región. Durante ese tiempo se habría alojado en un Airbnb ubicado en la ciudad de Urubamba, en la provincia cusqueña del mismo nombre.

Mark Richard Harper también explicó que su hija tenía previsto retornar a Estados Unidos a través de Colombia; sin embargo, habría tenido inconvenientes al momento de abordar el vuelo debido a observaciones relacionadas con la documentación sanitaria de su mascota. Según indicó, la turista decidió regresar posteriormente y salir del país rumbo a México.

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PNP informa que ciudadana estadounidense buscada en Cusco viajó de Lima a Cancún con escala en Bogotá. (Foto: FB/Difusión)
PNP informa que ciudadana estadounidense buscada en Cusco viajó de Lima a Cancún con escala en Bogotá. (Foto: FB/Difusión)

Padre continúa su búsqueda

La Policía de Turismo informó además que mantiene comunicación con el padre de la ciudadana estadounidense para actualizarlo sobre las diligencias realizadas desde que se presentó la denuncia. El extranjero permanece en Cusco intentando obtener mayores detalles sobre el paradero actual de su hija.

Desde el inicio de la búsqueda, Mark Richard Harper recorrió diversos puntos de la ciudad portando fotografías de Brittini Nicole Harper y utilizando un dispositivo electrónico que le permitía traducir sus mensajes al español. Su caso generó preocupación debido a la falta de contacto con la turista desde hace varios meses.

Con la información obtenida por las autoridades peruanas, la investigación permitió establecer que Brittini Nicole Harper sí abandonó el Perú en julio de 2025. No obstante, hasta el momento no se ha informado oficialmente sobre su ubicación actual ni sobre nuevas comunicaciones entre la ciudadana estadounidense y sus familiares.

Turista estadounidense reportada como desaparecida dejó el Perú rumbo a México, confirma la PNP. (Foto: FB/@Difusión)
Turista estadounidense reportada como desaparecida dejó el Perú rumbo a México, confirma la PNP. (Foto: FB/@Difusión)

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