Consejo de la Prensa Peruana reelige a Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada como presidente para el periodo 2026-2028

El CPP se mantiene como actor clave en la defensa de la libertad de prensa y la ética periodística en Perú desde su fundación en 1997.

La Asamblea General del Consejo de la Prensa Peruana reeligió de manera unánime a Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director de El Comercio, como presidente de la institución para el periodo 2026-2028. La decisión se tomó este jueves 28 de mayo en Lima, donde los miembros del organismo ratificaron también la composición completa de su nueva junta directiva, con representación de medios regionales, nacionales, internacionales y la academia.

La continuidad de Arévalo Miró Quesada al frente del Consejo de la Prensa Peruana (CPP) responde al avance de proyectos que la organización decidió preservar. El más visible es PerúCheck, el portal de verificación electoral que ya alcanzó a cerca de 4 millones de peruanos a través de una red de medios nacionales y regionales. Relanzado para los comicios regionales de 2022, el proyecto circula día a día en una multiplicidad de plataformas informativas del país.

Juan Aurelio Arévalo Miró Quesada, director de El Comercio, fue reelegido unánimemente como presidente del Consejo de la Prensa Peruana para el periodo 2026-2028 en Lima.

Como vicepresidente fue elegido Ricardo Cruzado, fundador de SolTV, la principal señal televisiva del norte peruano, con sede en La Libertad. Periodista y empresario con décadas de experiencia en el rubro televisivo y de contenidos, Cruzado cuenta con una larga trayectoria dentro del CPP.

PUBLICIDAD

La nueva junta directiva quedó integrada por representantes de siete organizaciones: Canal N, con Rosana Cueva; Infobae, con Pablo Deluca; La República, con María Eugenia Mohme; RPP, con Frida Delgado; SolTV, con Cruzado; y la Universidad Ricardo Palma, con Félix Romero.

El periodista Rodrigo Salazar Zimmermann continuará como director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana.

Rodrigo Salazar Zimmermann continuará ejerciendo como director ejecutivo del CPP, que agrupa a los principales medios peruanos en prensa, radio, TV y digital. Foto: CPP

El CPP es una asociación civil sin fines de lucro fundada el 14 de agosto de 1997 en Lima, con el objetivo de defender la libertad de prensa y promover el ejercicio ético del periodismo en el Perú. A lo largo de su historia impulsó instrumentos como los Principios de Lima, que sirvieron de base para la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública de 2002.

Bajo la gestión que ahora se renueva, el organismo mantendrá programas anuales de capacitación para periodistas en áreas como ética, asuntos judiciales, innovación, uso de inteligencia artificial y verificación periodística, y seguirá activo en la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

PUBLICIDAD

Fundado hace casi tres décadas, el CPP agrupa hoy a los principales medios del país —prensa escrita, radio, televisión y plataformas digitales— y actúa como interlocutor ante instituciones nacionales e internacionales en materia de libertad de expresión y acceso a la información pública.