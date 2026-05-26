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Melanie Martínez le recomienda a Karla Tarazona usar vestido negro para su boda: “Así se mata el gusano”

La expareja de Christian Domínguez no tuvo filtros al opinar sobre la actriz cómica, su vestido de novia y la relación que mantiene con el cantante

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La expareja de Christian Domínguez no tuvo filtros al opinar sobre Karla Tarazona, su vestido de novia y la relación que mantiene con el cantante. YouTube/ Q` bochinche.

A pocos días de la esperada boda civil entre Karla Tarazona y Christian Domínguez, una nueva polémica volvió a sacudir. Esta vez, la protagonista fue Melanie Martínez, expareja del cantante y madre de una de sus hijas, quien no dudó en lanzar filosos comentarios sobre la conductora radial tras verla luciendo distintos vestidos de novia creados con inteligencia artificial en el pódcast Q’Bochinche!.

La tensión entre Melanie y la pareja no es nueva, pero en esta ocasión sus declaraciones rápidamente encendieron las redes sociales debido al tono burlón y a las indirectas que soltó sobre el próximo matrimonio.

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Todo ocurrió cuando en el programa digital, conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, utilizaron inteligencia artificial para mostrar cómo se vería Karla Tarazona con diferentes estilos de vestido de novia para su matrimonio civil programado para el próximo 2 de junio.

Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.
Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.

Le recomienda vestido negro

Entre las opciones apareció un llamativo vestido de color negro, el cual generó inmediatas reacciones en el set. Lejos de mantenerse neutral, Melanie Martínez aprovechó el momento para lanzar un comentario que muchos interpretaron como una fuerte burla hacia la conductora.

Mataste, baby, mataste, devoraste. Así se mata el gusano”, expresó entre risas la expareja del cumbiambero, dejando sorprendido incluso al panel del programa. La frase no tardó en viralizarse en plataformas como TikTok y X, donde cientos de usuarios reaccionaron a la peculiar comparación.

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Por su parte, Ric La Torre también se sumó a las bromas y comentó que Karla parecía “la viuda negra” con el atuendo oscuro, aumentando aún más el tono sarcástico de la conversación.

Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.
Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.

Minutos después, el programa mostró otra imagen generada por inteligencia artificial, esta vez con Karla Tarazona usando un clásico vestido blanco. Aunque el tono parecía más elegante y tradicional, Melanie nuevamente aprovechó la ocasión para deslizar una indirecta sobre la relación de la pareja.

Pura y angelical como el amor puro que se tienen ellos (...) pero a mí me gusta el negro; para la ocasión está perfecto, pero el anterior le queda también”, comentó con ironía.

Sin embargo, el momento que terminó por encender definitivamente la controversia llegó cuando Melanie fue consultada sobre el próximo matrimonio civil entre Tarazona y Domínguez. Lejos de desearles simplemente felicidad, lanzó un mensaje que dejó entrever que no tiene mucha confianza en el futuro de esa relación.

Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.
Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.

Nada, que sean felices y que coman perdices, ya se van a casar. Ya en unos años hablaremos, reina”, dijo frente a cámaras.

La frase fue tomada por muchos usuarios como una especie de advertencia o insinuación de que la historia de amor entre Karla Tarazona y Christian Domínguez no tendría un final feliz. Como se recuerda, la relación entre ambos ha estado marcada por múltiples escándalos mediáticos, especialmente debido a las constantes acusaciones de infidelidad que han perseguido al cantante a lo largo de los años.

Pero las declaraciones de Melanie no quedaron ahí. Durante la misma entrevista, la joven también respondió con dureza a recientes comentarios de Christian Domínguez y terminó arremetiendo tanto contra él como contra Karla Tarazona.

Visiblemente incómoda y sin intención de guardar silencio, Melanie cuestionó duramente la actitud del cantante y recordó los diversos escándalos sentimentales que protagonizó en los últimos años.

Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.
Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.

Estás en su sub-suelo brother, más abajo no puedes caer. Tú te denigras solito. Quien se encarga de hacer una porquería de su vida y de generar su propia infidelidad eres tú. Tú eres el que falla, el que pone cuernos, el que es infiel, el que dice tonterías, el que demanda a sus exmujeres, hacer una mier* su vida**”, disparó contundentemente.

Sus palabras generaron gran repercusión debido a que revivieron las polémicas que han acompañado a Christian Domínguez, especialmente luego de sus mediáticas separaciones y acusaciones de engaños amorosos.

No obstante, el momento más explosivo llegó cuando Melanie decidió referirse directamente a Karla Tarazona, a quien terminó calificando de “migajera”, en una frase que rápidamente se convirtió en tendencia en redes sociales.

Para migajera, otra. Ya te vas a casar con ella. A mí no me vas a decir que me dejas migajas, cuando te vas a casar con una que se quedó con las migajas que dejaron las demás. No me friegues”, sentenció durante el pódcast.

Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.
Karla Tarazona recibe duro ataque de Melanie Martínez tras probarse vestido negro para su boda. Captura: Q' Bochinche.

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