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La decisión que tomó Gianluca Lapadula con relación a su futuro: ¿seguirá en Italia o llega a la Liga 1?

Distintas instituciones italianas y peruanas sondean al atacante de 36 años, mientras el mercado de pases se agita por su posible transferencia tras sus discretos registros en el torneo anterior y la inestabilidad del club

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Gianluca Lapadula – Christian Cueva – Liga 1 – Perú – deportes – 27 mayo
El delantero de la selección peruana prioriza mantenerse una temporada más en Italia pese al interés creciente de clubes peruanos y latinoamericanos, luego de una campaña complicada y el descenso del Spezia a la Serie C (Spezia Calcio)

Lo tiene más que claro. Gianluca Lapadula definió seguir en el fútbol italiano tras el descenso del Spezia, mientras distintos clubes sondean su fichaje y en Perú crecen las versiones sobre un posible ingreso a la Liga 1. El delantero de la selección peruana, de 36 años, quedó en el centro del mercado luego de una campaña en la que alternó desde el banco y cerró con cifras discretas.

La caída del Spezia a la Serie C abrió un nuevo escenario para Lapadula y aceleró las especulaciones sobre su siguiente destino. El atacante ítalo-peruano atraviesa semanas de incertidumbre tras un final de temporada adverso, en un club que ahora deberá iniciar un proceso de reconstrucción deportiva y administrativa. En paralelo, su nombre volvió a circular con fuerza entre equipos que buscan un delantero con experiencia y peso en vestuario.

La decisión de Lapadula tras el descenso

Gianluca Lapadula – Christian Cueva – Liga 1 – Perú – deportes – 27 mayo
El nombre de Lapadula comenzó a sonar en clubes italianos y equipos de la Liga 1, aunque su entorno mantiene la prioridad de continuar en Europa. (Spezia Calcio)

De acuerdo con el portal italiano Citta Della Spezia, la prioridad del delantero es mantenerse en Italia por, al menos, una temporada más, pese a que desde Perú el interés creció en los últimos meses. El medio afirmó que el atacante desea continuar en Europa y que su futuro quedó abierto de cara al próximo mercado de pases.

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Las miradas se intensificaron el último fin de semana, cuando Lapadula asistió al estadio Bruno Benelli para observar el duelo entre Ravenna y Salernitana, correspondiente a los cuartos de final de los playoffs de la Serie C. Su presencia generó comentarios inmediatos entre hinchas y alimentó hipótesis sobre conversaciones o acercamientos vinculados a clubes de esa categoría.

El mismo medio italiano consignó que el delantero estuvo en la tribuna durante el partido de vuelta y que el Salernitana avanzó a semifinales luego de imponerse en la serie con dos triunfos. La aparición pública del atacante, en un contexto de dudas sobre su continuidad en Spezia, sumó un indicio más a la idea de que el ciclo en el club recién descendido no seguiría.

En lo deportivo, la temporada 2025/26 ya había resultado compleja para el “9” de Perú. Aunque tenía contrato, el cuerpo técnico optó por apartarlo de los planes con el argumento de priorizar jugadores jóvenes, una decisión que lo dejó con menos protagonismo desde el inicio del curso. A esa situación se añadieron molestias físicas por lesiones, que también condicionaron su continuidad.

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Sin salida concretada en el mercado, Lapadula permaneció en Spezia con un papel secundario y, en varios tramos, quedó por detrás de Artístico Grabiele, Di Serio Giuseppe y Vlahovic Vanja. Cuando ingresó, aportó en momentos puntuales, pero sus registros terminaron lejos de lo que suele esperarse de un atacante con su recorrido: cerró la Serie B con 5 goles y 2 asistencias en 18 partidos.

Equipos interesados en Lapadula dentro y fuera de Perú

Gianluca Lapadula – Christian Cueva – Liga 1 – Perú – deportes – 27 mayo
El nombre de Lapadula comenzó a sonar en clubes italianos y equipos de la Liga 1, aunque su entorno mantiene la prioridad de continuar en Europa. (Spezia Calcio)

La posibilidad de que Lapadula continúe en Italia incluye incluso un escenario en la Serie C, una división a la que cayó el Spezia y donde, según los rumores recogidos por Citta Della Spezia, ya existen clubes atentos a su situación. En ese marco apareció una opción con carga simbólica: Pescara.

La versión indica que el Pescara evalúa un retorno del delantero, recordado allí por una campaña que culminó con el ascenso a la Serie A. El medio italiano sostuvo que Lapadula busca un proyecto deportivo que lo ubique como pieza central y le permita ser determinante, incluso si el desafío no está en la Serie B. También remarcó que, con el nuevo mapa competitivo, no se descarta que pueda afrontar una temporada en la Serie C.

Mientras tanto, en Perú crecieron las asociaciones entre su nombre y clubes de la Liga 1, en especial por necesidades ofensivas que atraviesan algunos equipos. Uno de los mencionados fue Universitario de Deportes, que analiza reforzar su ataque para el Torneo Clausura tras la eliminación de la Copa Libertadores.

Otro club que apareció en el radar fue Sporting Cristal, que también sufrió altibajos en ataque durante la temporada y meses atrás había sido mencionado como una alternativa. Sin embargo, el panorama pudo modificarse por la posibilidad de que el conjunto celeste cierre el fichaje de Hernán Barcos, un movimiento que cambiaría el tipo de apuesta en esa zona del campo.

Fuera del Perú, el entorno del delantero ya había explorado alternativas en América Latina en años recientes. El texto señala gestiones que incluyeron acercamientos con el Club América, de México, y Atlético Mineiro, de Brasil. Esas conversaciones no prosperaron por el costo que implicaba su incorporación, un factor que se mantuvo como condicionante.

Lo que dijo Christian Cueva sobre el momento del delantero

Gianluca Lapadula – Christian Cueva – Liga 1 – Perú – deportes – 27 mayo
Christian Cueva habló sobre el difícil momento de Gianluca Lapadula tras el descenso del Spezia y pidió respeto para la decisión que tome sobre su futuro. (FPF)

Sin una declaración directa de Lapadula sobre su próximo paso, la situación también fue comentada por un compañero de selección. Christian Cueva, actual mediocentro de Juan Pablo II, habló del impacto que implica el descenso y pidió que el atacante resuelva su futuro sin presiones externas.

“Eso es doloroso para cualquier jugador, pero creo que su carrera la debe seguir sea ahí o donde elija él. Simplemente hay que seguir trabajando”, expresó Cueva en una declaración a Willax Deportes.

El volante subrayó que no pretende influir en la decisión del delantero, en especial por la carga emocional que supuso la caída de categoría. “No estoy para recomendar nada, la verdad. Gianluca Lapadula tuvo una escena que descendió con un equipo al que le tiene mucho cariño. Eso fue lo que me comentó, porque hablé con él”, afirmó aquella vez.

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