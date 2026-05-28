Frente al paro agrario, Gobierno anuncia compra de S/ 150 millones de arroz al sector nacional

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe Meza, anuncia la promulgación de un decreto de urgencia para paliar la crisis que afecta a los productores de arroz. La medida incluye la compra directa de su producción para entregarla a la población vulnerable. | Canal N

El Gobierno anunció una serie de medidas para atender la crisis que atraviesan los productores arroceros y evitar la radicalización de las protestas agrarias en distintas regiones del país. Entre las principales acciones figura la compra de arroz nacional por S/ 100 millones, así como la asignación de otros S/ 50 millones para trabajos de descolmatación y mantenimiento de canales de riego.

Los acuerdos fueron dados a conocer tras una reunión entre representantes del Ejecutivo, gobiernos regionales y dirigentes del sector arrocero. Las medidas serán oficializadas mediante un decreto de urgencia cuya publicación, según se informó, está prevista para este jueves.

Gobierno destinará recursos para compra de arroz

El ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Felipe César Meza Millán, señaló que el Ejecutivo viene afinando los detalles técnicos con los gobiernos regionales para focalizar la distribución de los recursos destinados al sector agrícola. Precisó que el presupuesto supera los S/ 100 millones y que la información final sería cerrada entre la noche del miércoles y el jueves para concretar el decreto de urgencia.

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“Las medidas que estamos anunciando para la compra de arroz son cien millones y aparte cincuenta millones para hacer la descolmatación y mantenimiento de los canales de riego”, indicó el titular del Midagri.

Las medidas incluyen la compra de arroz nacional por S/ 100 millones y otros S/ 50 millones para mantenimiento de canales de riego. Foto: Unsplash

El ministro explicó además que los recursos estarán dirigidos principalmente a pequeños productores afectados por la caída de precios y las dificultades para comercializar su cosecha. En ese sentido, sostuvo que la asociatividad permitirá que los agricultores puedan acceder a créditos, mejorar sus capacidades de procesamiento y negociar en mejores condiciones dentro del mercado.

Medidas tendrán vigencia hasta diciembre

Durante la conferencia, Meza Millán informó que el decreto de urgencia tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre y que el Ejecutivo trabajará de manera articulada con los gobiernos regionales para implementar las acciones de apoyo al sector arrocero.

El funcionario señaló que algunos productores ya vendieron su arroz, mientras que otros todavía se encuentran en proceso de cosecha, por lo que las medidas buscarán atender diferentes realidades. Asimismo, indicó que también se evaluará el stock disponible de los pequeños productores para facilitar la logística de compra y distribución.

En relación con el incremento de los costos de producción, el ministro reconoció que el alza internacional de los combustibles viene afectando al agro nacional. No obstante, sostuvo que el Gobierno impulsará medidas complementarias, como la distribución de fertilizantes y abonos a precios accesibles, además de la entrega gratuita de abono nitrogenado.

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Dirigentes agrarios mantienen coordinación ante protestas

El presidente de la Junta de Usuarios del Valle del Chira, Saúl Núñez Montenegro, afirmó que los agricultores permanecerán en coordinación constante mientras esperan la publicación del decreto de urgencia anunciado por el Ejecutivo.

“Esperemos entiendan, porque lamentablemente esto ya se veía venir. Entonces, no llevamos en este momento la solución”, manifestó el dirigente agrario al ser consultado sobre las medidas de protesta anunciadas por el sector.

Asimismo, señaló que el decreto representa un primer avance, aunque remarcó que los agricultores deberán mantenerse organizados y participar en conjunto con programas estatales y gobiernos regionales para acceder a los beneficios anunciados por el Ejecutivo.

El dirigente, quien fue el único representante del gremio arrocero que estuvo presente, también fue consultado sobre la posibilidad de suspender paralizaciones y otras medidas de fuerza. Sin embargo, evitó confirmar el levantamiento definitivo de las protestas y reiteró que el sector permanecerá atento al cumplimiento de los compromisos asumidos por el Gobierno.

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