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Alianza Lima se despide de la joven armadora Doris Manco, campeona de la Liga Peruana de Vóley: “Las puertas siempre abiertas para ti”

Por medio de sus redes sociales, la institución de La Victoria hizo oficial la salida de la levantadora colombiana de 19 años. “Aquí siempre tendrás una familia”, reza una de las publicaciones

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Doris Manco se marcha de Alianza Lima luego de una temporada y un campeonato con el club de La Victoria. Crédito: X Alianza Lima.
Doris Manco se marcha de Alianza Lima luego de una temporada y un campeonato con el club de La Victoria. Crédito: X Alianza Lima.

Alianza Lima continúa reestructurando su plantel de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Peruana de Vóley y una de las salidas confirmadas es la de Doris Manco. La joven armadora colombiana de apenas 19 años no seguirá formando parte del cuadro ’blanquiazul’ luego de haber integrado el plantel tricampeón en la última campaña.

La noticia fue oficializada por el club victoriano mediante sus redes sociales, donde dedicaron un emotivo mensaje de despedida para la voleibolista. Cabe destacar que la propia deportista ya había oficializado días atrás que no continuaría en la entidad ’victoriana. “Gracias, Doris, por acompañarnos en este camino y representar a Alianza Lima con compromiso, dedicación y entrega”, publicó la institución íntima.

El club también resaltó el profesionalismo mostrado por la levantadora durante toda la temporada y dejó abierta la posibilidad de un futuro reencuentro. “Te deseamos muchos éxitos en tus próximos desafíos y lo mejor en esta nueva etapa. Ojalá nos volvamos a encontrar. Las puertas siempre abiertas para ti, Doris. Aquí siempre tendrás una familia”, añadieron desde La Victoria.

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Alianza Lima se despidió de Doris Manco. Crédito: X Alianza Lima.
Alianza Lima se despidió de Doris Manco. Crédito: X Alianza Lima.

La salida de Manco se produce en medio de varios movimientos importantes dentro de Alianza Lima tras la obtención del tricampeonato nacional. El equipo ’blanquiazul’ ya sufrió la partida del entrenador Facundo Morando, quien continuará su carrera en Fluminense, y ahora también empieza a despedirse de algunas piezas que integraron el plantel tricampeón.

Aunque no fue titular habitual, Doris Manco logró convertirse en una alternativa importante dentro de la rotación del cuadro íntimo. La armadora colombiana destacó especialmente por su capacidad para responder en momentos de alta presión pese a su corta edad.

Uno de los episodios más recordados de su paso por Alianza Lima ocurrió durante la segunda final frente a Universidad San Martín. En aquel compromiso, Manco tuvo una actuación determinante que ayudó a las ’blanquiazules’ a mantenerse con vida en la serie y forzar un ‘extra game’ decisivo por el título nacional.

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El equipo blanquiazul hace historia al conseguir su tercer título consecutivo. Acompaña al equipo en la ceremonia de premiación, la vuelta olímpica y la celebración desbordante junto a sus fanáticos.

Su desempeño en ese encuentro terminó consolidando el cariño de la hinchada ’íntima’ hacia una jugadora que, pese a permanecer solo una temporada en el club, dejó buenas sensaciones por su entrega y personalidad dentro de la cancha. Cabe mencionar que la levantadora colombiana tiene como prioridad continuar su carrera en Europa, pero dejó la puerta abierta a un eventual regreso al conjunto peruano.

El mercado de pases de Alianza Lima

La gran novedad es la llegada de Flavia Montes. Tras resolver diferencias previas y alcanzar un acuerdo, la central dejará la Universidad San Martín después de dos temporadas para cumplir su deseo de vestir la camiseta ’íntima’. A ella se suman:

  • Allison Holland: Destacada bloqueadora central con gran recorrido en la Liga Peruana de Vóley.
  • Cristina Cuba: Experimentada armadora nacional que llega procedente de Regatas Lima.
  • Daniela Bulaich: Refuerzo internacional de lujo. La jugadora olímpica argentina llega desde el Narconon Volley Melendugno de la segunda división de Italia.
Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.
Daniela Bulaich, la nueva olímpica de Alianza Lima para la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El equipo sufrirá cambios estructurales profundos, empezando por el banquillo y su principal figura ofensiva:

  • Comando Técnico: El entrenador Facundo Morando deja la institución para dirigir al Fluminense en Brasil.
  • Extranjeras: La opuesta francesa Maëva Orlé también partirá hacia la liga brasileña. Asimismo, se confirmó que Yanlis Féliz, Elina Rodríguez, Doris Manco y Meegan Hart no continuarán en la plantilla.
  • Caso Maricarmen Guerrero: La central nacional es la única que, hasta el momento, no ha renovado. Según Uribe, las negociaciones se han dilatado y todo indica que su próximo destino será Universitario de Deportes.

Para mantener la base del éxito reciente, el club aseguró la permanencia de sus principales figuras locales. Pese a los rumores que las vinculaban con una posible salida al exterior junto a Morando, se confirmó la continuidad de:

  • Ysabella Sánchez
  • Esmeralda Sánchez
  • Diana de la Peña
  • Sandra Ostos
  • Clarivett Yllescas
  • Maria Alejandra Marín (Única jugadora extranjera que permanece en el equipo).

Con estos movimientos, Alianza Lima busca equilibrar la jerarquía de sus nuevas contrataciones con la experiencia de su base nacional para ir en busca de un nuevo título en la temporada 2026/2027.

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