Día Internacional de la Hamburguesa: historia debatida y un fenómeno global entre tradición y mercado

La consolidación de esta efeméride ilustra cómo la migración, la adaptación cultural y las estrategias comerciales convirtieron a la hamburguesa en un símbolo transversal arraigado en calendarios de numerosos países (Magnific)

La efeméride conocida como Día Internacional de la Hamburguesa se celebra cada 28 de mayo y, aunque no tiene un respaldo oficial, se instaló como una fecha fija en calendarios gastronómicos y en la agenda comercial de restaurantes y cadenas de comida rápida.

Su explicación más difundida enlaza el día con el año 1900, cuando se registra la preparación de una hamburguesa “como tal” en Estados Unidos, y con la trayectoria europea del plato, asociada a la ciudad alemana de Hamburgo y a recetas previas de carne picada.

El origen de la celebración se presenta como “incierto” en varias fuentes, que describen un proceso de consolidación por repetición, promociones y adopción popular.

En paralelo, el recorrido histórico del producto suma versiones sobre su nacimiento: desde preparaciones europeas de carne molida, como el “filete de Hamburgo”, hasta relatos situados en ferias y puestos de comida en territorio estadounidense.

Por qué el 28 de mayo es la fecha de referencia

Aunque no existe una declaración oficial, el 28 de mayo se consolidó como fecha mundial de la hamburguesa gracias al marketing, la cultura popular y versiones sobre su origen en Estados Unidos. (Magnific)

El 28 de mayo se convirtió en el día elegido para celebrar a la hamburguesa pese a que no existe un decreto o resolución que lo establezca de manera formal. En ese vacío institucional, distintas publicaciones coinciden en que la jornada se sostuvo por la popularidad del plato y por la difusión impulsada por campañas comerciales, iniciativas de restaurantes y la amplificación en redes sociales.

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Varios medios resumen esa falta de certeza y plantea que no hay “referencias claras” sobre el inicio de la conmemoración, aunque menciona varias hipótesis: desde una instalación promovida por grandes cadenas hasta un origen vinculado con la tradición panadera de Hamburgo, asociada con panes redondos. En esa misma línea, otras notas describen que la fecha se volvió recurrente por la fuerza del mercado y el entusiasmo del público, con descuentos y acciones especiales como motor de visibilidad.

Una versión central, repetida en varios artículos, vincula el 28 de mayo con un registro fechado en 1900. El Diario de España sostiene que ese día se conmemora porque “es cuando en 1900 se tiene registro de la primera ocasión” en la que se elaboró la receta “como tal” en Estados Unidos, atribuida a Louis Lassen, quien trabajaba en un restaurante de New Haven y preparó una comida rápida ante el pedido de un cliente. En ese relato, la combinación incluyó carne y pan, además de tomate, lechuga y queso.

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En México, Record también ubica en el 28 de mayo de 1900 el punto de partida de la tradición, aunque lo presenta como una historia debatida, y añade una segunda explicación: el vínculo del plato con Hamburgo por el llamado “filete estilo Hamburgo”, una preparación de carne molida que evolucionó con el tiempo hasta el formato de emparedado.

Desde Hamburgo a Estados Unidos: el recorrido del plato y sus versiones de origen

La historia de la hamburguesa mezcla migraciones europeas, carne molida al estilo Hamburgo y adaptaciones en Estados Unidos que transformaron el plato en símbolo global. (Magnific)

Más allá de la discusión sobre la efeméride, las fuentes consultadas describen un itinerario compartido: una preparación de carne picada asociada a Europa, la llegada a Estados Unidos por migración y la adaptación a un formato práctico, pensado para comer sin cubiertos y con rapidez.

Otros medios señala que la hamburguesa “tal como se conoce hoy” no surgió en un único lugar ni en un instante preciso. El artículo asocia su nombre con Hamburgo, ciudad desde la que partieron emigrantes hacia América entre los siglos XIX y XX, y plantea que en ese tránsito viajaron recetas sencillas de carne picada que luego se ajustaron al gusto estadounidense. Esa nota también recoge versiones sobre su expansión: vendedores ambulantes que ofrecían carne molida entre panes para facilitar el consumo y ferias o circos como escenarios de crecimiento, hasta llegar a su consolidación en Estados Unidos.

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Por su parte, Gastrolabweb explica que durante el siglo XIX marineros y comerciantes en Europa preparaban carne molida condimentada y cocinada de forma simple, conocida como “filete de Hamburgo”, y que esa receta llegó a Estados Unidos a través de inmigrantes alemanes. Con el tiempo, añade, el filete se empezó a servir entre dos panes para volverlo más práctico para trabajadores.

La web ElDiario.es aporta un detalle adicional sobre esa conexión con Hamburgo al mencionar el Rundstück warm, un sándwich típico vinculado a trabajadores del puerto, con carne —en general de cerdo— y acompañamientos, servido entre pan y con salsa. En su reconstrucción, ese tipo de preparación integra el conjunto de antecedentes que ayudan a explicar por qué el plato quedó asociado a la ciudad alemana, incluso cuando la disputa por el “primer” ejemplar moderno se concentra en Estados Unidos.

En esa misma nota, el medio español subraya que existe más de un aspirante al crédito del invento y menciona otros relatos en territorio estadounidense, entre ellos el que atribuye la creación a Charlie Nagreen en 1885, con albóndigas entre panes en Seymour, Wisconsin, y el de los hermanos Charles y Frank Menches, vinculado al estado de Nueva York. En todos los casos, el hilo conductor es la necesidad de un alimento portátil y de consumo rápido.

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Una fiesta sin decreto que creció con promociones, ferias y redes sociales

Cada 28 de mayo, restaurantes y cadenas convierten la hamburguesa en protagonista de promociones y ferias que fortalecen una efeméride nacida desde la cultura popular. (Magnific)

Las publicaciones revisadas coinciden en que el Día Internacional de la Hamburguesa se asentó como fenómeno social sin un acto oficial que lo fundara. Medios peruanos describe que la fecha se consolidó por “la fuerza del mercado y el entusiasmo popular”, con un impulso reciente ligado a estrategias de marketing y a la circulación en redes sociales. En esa lógica, el 28 de mayo suele concentrar ferias temáticas y campañas de descuentos en distintos países.

Record enfatiza ese costado comercial y social: afirma que cada 28 de mayo la fecha genera promociones, descuentos y filas en locales de comida rápida, aunque aclara que no se trata de un feriado ni implica descanso obligatorio. También detalla la coexistencia de múltiples versiones del plato, desde opciones clásicas hasta variantes vegetarianas y combinaciones regionales, dentro de una celebración que se volvió recurrente por acciones de marcas y negocios.

De igual manera, amplía ese punto al señalar que la hamburguesa dejó de ser solo un símbolo de comida industrial para sumar versiones con panes artesanales y salsas caseras, mientras que en América Latina incorpora ingredientes locales, como ajíes, quesos de la zona y panes típicos. Esa transformación acompaña, según el artículo, la forma en que la efeméride se vive tanto en restaurantes como en cocinas domésticas.

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En tanto, otras webs insiste en el carácter especulativo del origen del día, al plantear que pudo haber sido una idea difundida por grandes cadenas o un proceso más antiguo ligado a prácticas panaderas en Hamburgo, y recoge la leyenda del 28 de mayo de 1900 como uno de los relatos más extendidos.