Melanie Martínez se burla de futura boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona: “Su dignidad está por los suelos”

Melanie Martínez sorprendió al pronunciarse sobre el próximo matrimonio entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, dejando fuertes comentarios sobre el historial sentimental del cantante. ATV/ Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez sorprendió con una serie de comentarios cargados de ironía, críticas y advertencias sobre el próximo matrimonio entre Christian Domínguez y Karla Tarazona, dejando claro que no cree completamente en el cambio del líder de La Gran Orquesta Internacional.

Desde el inicio de sus comentarios para Magaly TV La firme este 20 de mayo, Melanie utilizó un tono sarcástico para referirse a la relación y recordó incluso los problemas legales y sentimentales que el cantante protagonizó años atrás. “Aunque el civil no fue válido, ¿no? Porque era bígamo. Recordamos, él estaba casado con Tania Ríos, pues, ¿no?”, expresó.

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La exfigura televisiva no solo cuestionó el pasado sentimental del cantante, sino que también lanzó una indirecta relacionada con las constantes disputas y denuncias que la han rodeado de Christian Domínguez y Karla Tarazona durante los últimos meses.

Melanie Martínez recuerda infidelidades de Christian Domínguez y fulmina a Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez manda mensaje a Christian Domínguez

“Que agradezca la señora de que Pamela y yo le damos con palo, así se aferra más a ella y duran un poquito más de tres años tal vez”, comentó entre bromas. Sin embargo, una de las frases que más llamó la atención fue cuando habló sobre el dinero que la pareja estaría utilizando en procesos legales y sugirió que deberían priorizar su matrimonio y luna de miel.

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“Pero ahora que están en estos momentos tan felices, tan emocionados por su próximo matrimonio, ¿por qué no se les ablanda un poquito el corazón y retiran la denuncia ya para que ese dinerito se lo ahorren y que sirva para la luna de miel, para que pongan más bocaditos ahí para los invitados?”, señaló.

Melanie Martínez recuerda infidelidades de Christian Domínguez y fulmina a Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

Melanie Martínez a Karla Tarazona: “Ella sabe a qué atenerse”

Pero la exfigura televisiva fue todavía más directa cuando habló sobre Karla Tarazona y aseguró que ella sabe perfectamente quién es Christian Domínguez y cómo se ha comportado en relaciones anteriores. “Sabe a qué atenerse, ella sabe cuál es su historial, ella sabe todo lo que ha pasado, lo conoce de primera mano”, manifestó.

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Melanie reveló además que en algún momento mantuvo una amistad cercana con Karla Tarazona y que incluso compartieron conversaciones relacionadas con las presuntas infidelidades del cantante. “Ella estuvo, era mi amiga y me consoló en mis momentos más tristes. Ella me daba información de lo que hacía él”, afirmó.

Melanie Martínez recuerda infidelidades de Christian Domínguez y fulmina a Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.

La declaración sorprendió debido a que dejó entrever que Karla habría conocido durante años distintos episodios relacionados con Christian Domínguez antes incluso de retomar su relación sentimental con él. Melanie también recordó que el historial amoroso del cantante ha estado marcado por múltiples polémicas y romances mediáticos. Por ello, cuestionó directamente si realmente existe un cambio verdadero en el comportamiento del cantante.

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“¿Crees que esto dure realmente? ¿Realmente hay un cambio? Eso solamente lo va a decir el tiempo”, comentó. Pero Melanie Martínez volvió a endurecer sus comentarios cuando recordó los momentos en los que Karla Tarazona apareció públicamente hablando sobre las presuntas infidelidades del cantante y mostrando pruebas de sus decepciones sentimentales.

“Solamente espero de que más adelante no se arrepienta y no vuelva a pasearse con olluquitos, calzones, que ya su dignidad está por los suelos”, lanzó.

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Para Melanie, la conductora ya conoce perfectamente el comportamiento del cantante y, por ello, considera que no tendría sentido volver a exponer una nueva decepción sentimental en televisión.“Ya no va a poder reclamar porque ella sabía a dónde iba y en dónde se metía”, sentenció.

Melanie Martínez recuerda infidelidades de Christian Domínguez y fulmina a Karla Tarazona. Captura: Magaly TV La Firme.