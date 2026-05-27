Melanie Martínez asegura sobre Christian Domínguez: “¿Qué podría envidiarle? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura”

Luego de que Christian Domínguez y Karla Tarazona anunciaran su matrimonio, la exesposa del cantante, Melanie Martínez, rompió su silencio. Con comentarios irónicos, recordó el pasado amoroso del cumbiambero y envió un peculiar mensaje a los futuros esposos. Video: América TV / América Hoy

La disputa entre Melanie Martínez y Christian Domínguez alcanzó un nuevo pico de intensidad luego de que el cantante de cumbia calificara de “envidiosas” e “infelices” a las personas que cuestionan su próxima boda con Karla Tarazona.

La madre de su primera hija no tardó en responder y lanzó una serie de declaraciones que encendieron la farándula peruana, descartando cualquier sentimiento de añoranza hacia su expareja y enviando mensajes directos a la futura esposa del cumbiambero. El cruce, recogido por el programa ‘América Hoy’, reavivó una historia que acumula más de dos décadas de polémicas, infidelidades y batallas legales.

PUBLICIDAD

El detonante: las palabras de Christian Domínguez y la respuesta de Melanie Martínez

Todo comenzó cuando Domínguez se refirió públicamente a quienes critican su enlace matrimonial con Tarazona. “Es gente envidiosa, infelices, pero qué se hace, nosotros ni los miramos. Estamos más arriba, donde ya no nos pueden hacer daño”, declaró el artista.

Las palabras llegaron a oídos de Martínez, quien no tardó en pronunciarse. La cantante y emprendedora rechazó de forma tajante que se le pudiera aplicar ese calificativo. “¿Qué podría envidiar yo a él? Yo eso lo boté hace 17 años en la bolsa de basura, en las bolsas negras. Ahí metí su ropa igual. ¿Tú crees que yo voy a estar envidiosa? No”, disparó en una entrevista con ‘América Hoy’.

PUBLICIDAD

Martínez fue más allá y apuntó directamente contra Karla Tarazona, a quien calificó de “migajera” en alusión a los años de escándalos que precedieron al anuncio matrimonial. “La que se ha quedado recibiendo migajas es otra persona. Se va a casar contigo, ¿no? Al final, después de tantos años, después de cachos, cartas notariales y ahora se van a casar”, señaló.

Melanie Martínez rompe su silencio y no se guarda nada contra su expareja, Christian Domínguez. En esta entrevista, asegura que lo desechó hace 17 años y que no siente envidia, sino que él es el dolido porque ella dice la verdad. Video: América TV / América Hoy

Además, dejó abierta una advertencia sobre el futuro de la pareja: “Esperar nada más, o esperemos que pasen un poquito más de 3 años, por lo menos. El que se lo queda pierde. Aquí estamos. Los que estamos atrás somos las winners”, sentenció.

PUBLICIDAD

La cantante también aprovechó para cuestionar el historial matrimonial de Domínguez, a quien describió como alguien que repite los mismos gestos con cada pareja. “Pero si él le pide matrimonio a todas con las que está. A todas les canta la misma canción, a todas les pide matrimonio. Incluso conmigo se casó religioso y civil, pero válido el civil no fue. Gallina que come huevos, aunque le corten el pico... Ellos están hechos el uno para el otro”, afirmó.

Sobre su decisión de hablar públicamente, Martínez fue directa: “Ya me callé demasiado tiempo, entonces ahora que apechugue nomás y voy a seguir hablando. Creo que aquí el dolido es otro, porque si se tomó el tiempo de contestar es porque le dolió lo que dije. Y solamente duele cuando uno dice la verdad”.

PUBLICIDAD

Una historia de polémicas, denuncias y batallas legales

El intercambio de declaraciones no ocurre en el vacío. La relación entre Melanie Martínez y Christian Domínguez data de inicios de los años 2000 y estuvo marcada por una separación ligada a infidelidades. De esa unión nació Camila, la primera hija del cantante, quien hoy es el eje de una disputa legal activa entre ambos.

Domínguez presentó una denuncia contra Martínez por presunto maltrato psicológico a su hija, acusación que la cantante rechaza con firmeza. “Yo creo que la etapa de conciliar con él era antes que me denunciara por maltrato psicológico a mi hija. Eso debió de conversarlo conmigo primero antes de denunciarme. Yo creo que ahora ya se perdió la posibilidad. Que sigan las cosas su curso, yo estoy tranquila porque no he hecho nada malo y tengo fe en la justicia”, declaró en ‘América Hoy’.

PUBLICIDAD

Las declaraciones de Melanie Martínez contra Christian Domínguez se viralizan tras calificarlo como un tema del pasado sin lugar a envidias.

La emprendedora también mencionó que otra denuncia de Domínguez la involucra por la promoción de su negocio de helados, situación que calificó de absurda. “Eso de estar siendo demandada porque si vendo helados y no vendo, si alguien decide apoyarme o promocionar mis helados y que a él le afecte porque no le llegaron los helados primero a él, me parece de verdad demasiado tirado de los pelos”, manifestó.

El cruce también tuvo eco entre los conductores del programa. La presentadora Rebeca Escribens cuestionó los calificativos de Martínez hacia Tarazona y los calificó de “innecesarios”, aunque también dejó en claro su propia distancia con Domínguez. Cuando le preguntaron si aceptaría que el cantante regresara al elenco de ‘América Hoy’, respondió sin rodeos: “Me voy, me voy, me voy. Lo conozco y muy de cerca. Yo no aguanto estar parada”.

PUBLICIDAD

Por su parte, la animadora Dorita Orbegoso, invitada al programa, aportó un dato que amplió el contexto del triángulo mediático: señaló que Karla Tarazona habría aconsejado a Martínez durante su relación con Domínguez, mientras Tarazona aún estaba vinculada a Leonard León.

“Karla aconsejaba a Melanie Martínez cuando Karla estaba con Leonard León. Ella la aconsejaba que lo denuncie”, afirmó Orbegoso.

La boda entre Christian Domínguez y Karla Tarazona tiene fecha confirmada para el 2 de junio y las novedades mantienen a la farándula peruana pendiente de cada movimiento de los involucrados.