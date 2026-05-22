José Balcázar se reunió en Palacio con el exsacerdote expulsado por el Vaticano por escándalo sexual, guía de Roberto Sánchez

El presidente interino José María Balcázar autorizó este jueves la entrada del exsacerdote Luis Bazalar, expulsado por el Vaticano tras un escándalo sexual y posteriormente absuelto por el Poder Judicial, para una reunión privada en el Palacio de Gobierno.
Bazalar, quien se presenta como “guía espiritual y confesor” del candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, fue registrado por las cámaras de la unidad de investigación de Canal N en la Casa de Pizarro, tras lo cual confirmó el encuentro con el jefe de Estado.
El exsacerdote señaló que colabora como escritor en un diario al que califica como “el único antisistema” y confirmó que su visita tuvo ese propósito. Su presencia en la sede presidencial se produjo a las 10:05 de la mañana, aunque el registro oficial indica que ya había accedido al lugar una semana antes, el 12 de mayo, ocasión en la que permaneció dos horas y media tras identificarse como miembro de la prensa.
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Al día siguiente, la portada del diario donde colabora publicó una nota sobre Balcázar. El gurú de Sánchez recibió una sentencia de ocho años de prisión en 2015 por un juzgado de Ayacucho, tras ser hallado culpable del delito contra la libertad sexual en la modalidad de seducción, en perjuicio de un seminarista de 17 años.
Siete meses después, la Corte Suprema lo absolvió y lo declaró inocente. No obstante, la Iglesia Católica llevó a cabo un proceso canónico que concluyó con su reducción al estado laical, lo que le impide oficiar misas o celebrar sacramentos.
“Yo me sometí. Salí y di la cara. ¿Y sabe lo que hizo mi arzobispo en ese momento? No pasó ni tres días y me suspendió. Que no jodan”, declaró en el programa digital que conduce. En distintas entrevistas, Bazalar ha manifestado que su denunciante se rectificó más tarde, por lo que expresó “dolor” ante la falta de “justicia” durante el proceso canónico.
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“Me enjuicia la familia de un joven queno aceptaba que él fuera homosexual. El chico me pidió ayuda y dijo que su familia lo iba a matar. Yo no me fui del país, no me escondí, no me cambié de iglesia y me sometí. No ‘aceitamos’ a los jueces y me declararon inocente. Le envié mi apelación al Papa para exigirle que me haga justicia”, dijo al diario La República cuando anunció su intención de tentar la carrera electoral de cara a la Presidencia.
“Fue un proceso canónico muy aparte del penal. No tuve un abogado canónico, no tuve defensa y ni siquiera acceso al expediente. El mismo joven dice que yo no hice nada, está escrito en el juicio. Por eso es el dolor que yo siento, porque no se hizo justicia en mi caso”, añadió.
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También acusó al arzobispo de Ayacucho de encubrir a un sacerdote, denunciado por “la hija del cocinero de los seminaristas” por abuso sexual, según sus declaraciones. Bazalar afirmó en el mismo medio que “jamás” dejaría de ejercer y señaló haber remitido un documento a la Conferencia Episcopal Peruana para solicitar una rectificación por haberlo llamado “exsacerdote”.
En 2024, en el podcast Hacha y Machete, Bazalar mencionó que el “90% de la jerarquía” de la Iglesia es homosexual.