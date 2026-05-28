Gremios del turismo y aviación rechazan adenda del Jorge Chávez: advierten pérdidas millonarias por cobro de la TUUA

Jorge Chávez cobra desde hoy TUUA de USD 11,86 a conexiones internacionales y MTC toma decisión sobre pago para conexiones nacionales - Andina

Diversos gremios del sector aéreo y de turismo expresaron su rechazo a las condiciones planteadas para la firma de la Adenda N.° 9 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuya suscripción el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) tiene prevista para este 29 de mayo.

El pronunciamiento fue difundido por entidades vinculadas al comercio exterior, la aviación y la actividad turística, que cuestionaron especialmente la continuidad de la Tarifa Unificada por Uso de Aeropuerto (TUUA) de transferencia internacional hasta el año 2041.

Según indicaron, la propuesta actual solo plantea la eliminación de la TUUA de transferencia nacional, pero mantiene el cobro para pasajeros en conexión internacional sin un sustento técnico suficiente, en un contexto en el que el aeropuerto de Lima sigue rezagado frente a otros hubs de la región.

Gremios advierten impacto de la TUUA internacional en rutas, turismo y competitividad del Jorge Chávez

Pasajeros extranjeros denuncian doble pago y falta de información sobre la TUUA en vuelos de conexión internacional en Lima.

En su comunicado, las organizaciones señalaron que la TUUA de transferencia internacional comenzó a cobrarse el 7 de diciembre de 2025 y que, desde entonces, ya habría tenido consecuencias directas en la operación aérea. De acuerdo con lo expuesto, esta tarifa habría contribuido a la cancelación de ocho rutas internacionales hacia y desde Lima, un dato que fue puesto como ejemplo del impacto que tendría el cobro sobre la competitividad del principal aeropuerto del país.

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Los gremios también recordaron que, según estimaciones del propio Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur), esta tarifa generaría pérdidas por US$33 millones en el turismo receptivo durante 2026. Para las organizaciones, ese escenario afecta no solo a las aerolíneas y a los operadores turísticos, sino también al movimiento económico que depende del arribo de pasajeros extranjeros.

En el mismo pronunciamiento, los gremios advirtieron que el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez mantiene un crecimiento por debajo de otros terminales de la región, como Panamá y São Paulo. Aunque el nuevo terminal fue inaugurado con una proyección de hasta 30 millones de pasajeros anuales, el aeropuerto limeño cerró 2025 con 25,4 millones de usuarios, una brecha que, según las organizaciones, no debería ampliarse con medidas tarifarias que encarezcan el tránsito de viajeros.

A esto se suma que el tema de la Adenda N.° 9 no está libre de cuestionamientos legales. El pronunciamiento recuerda que existen tres procesos judiciales activos vinculados a esta discusión: una acción contencioso-administrativa y dos demandas de amparo. Para los gremios, la existencia de estos expedientes confirma que aún hay controversias de fondo que no han sido resueltas antes de avanzar con la firma del documento.

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MTC, Congreso y LAP mantienen posiciones distintas sobre la negociación de la adenda

De momento, dos rutas con escala en Lima han sido canceladas tras el cobro del nuevo TUUA. Foto: Info Viajera

Mientras los gremios piden replantear el contenido de la adenda, la discusión también involucra a otras instituciones del Estado y a la concesionaria. En paralelo al rechazo expresado por el sector aéreo y turístico, la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso aprobó recientemente un dictamen que declara de interés nacional la negociación de una nueva adenda sobre la TUUA doméstica e internacional, con el objetivo de fortalecer la competitividad aeroportuaria y el crecimiento económico y turístico.

Desde la otra orilla, Lima Airport Partners (LAP) ha señalado que la firma de la Adenda N.° 9 sigue avanzando dentro del cronograma previsto con el Estado. Su CEO, Juan José Salmón, indicó a El Comercio que la propuesta contempla que el Gobierno subvencione el componente de la tarifa correspondiente a los pasajeros nacionales en conexión, es decir, el tramo doméstico que actualmente genera controversia.

Sin embargo, Salmón también aclaró que la TUUA de transferencia internacional no forma parte de esta negociación concreta. Según su explicación, la posición del Gobierno es que no corresponde subvencionar a un pasajero extranjero o a un turista que usa Lima como punto de tránsito, por lo que ese cobro no ha sido incluido en la agenda actual. En ese sentido, la discusión entre las partes sigue abierta y mantiene dos niveles distintos: uno vinculado a los pasajeros nacionales en conexión y otro que apunta al costo aplicado a los viajeros internacionales.

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La concesionaria, además, sostiene que el aeropuerto continúa ampliando su red de conectividad con nuevas aerolíneas y más frecuencias. Entre los anuncios recientes figura el inicio de operaciones de Level en la ruta Lima-Barcelona desde el 3 de junio, así como el incremento de vuelos por parte de Air France, Plus Ultra, Arajet y Latam en determinadas rutas regionales e intercontinentales.

También se mantienen conversaciones con Turkish Airlines, luego de que el Gobierno otorgara las libertades necesarias para la operación de la ruta. De acuerdo con lo señalado por LAP, la aerolínea turca requiere una escala en otro aeropuerto latinoamericano por razones operativas y de combustible, y ese permiso ya fue concedido. A ello se suma el trabajo coordinado con Cancillería para restablecer operaciones vinculadas a Venezuela y el fortalecimiento de frecuencias a destinos como París y Nueva York, elementos que, según LAP, también ayudan a ampliar la oferta de conectividad del Jorge Chávez.

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