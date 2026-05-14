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TUUA internacional del aeropuerto Jorge Chávez obligó a LATAM a cancelar rutas a Guatemala y Belo Horizonte antes de operar

La aplicación de la TUUA internacional habría comprometido la posición de Lima como hub y generó preocupación entre el sector aeronáutico por su impacto económico y laboral

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LATAM - aeropuerto jorge chavez
La imposición de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto en el aeropuerto Jorge Chávez encareció los pasajes y provocó la cancelación de rutas internacionales clave, según SIPLAP.

La reciente aplicación de la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) para pasajeros en transferencia internacional en el aeropuerto Jorge Chávez de Lima ha generado preocupación y controversia entre los actores de la industria aérea peruana.

El presidente del Sindicato de Pilotos de LATAM Perú (SIPLAP), Ronald Viñas, advierte que la medida no solo ha afectado la competitividad del principal hub aéreo del país, sino que ya ha obligado a cancelar rutas estratégicas antes de iniciar operaciones, como las proyectadas a Guatemala y Belo Horizonte.

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Competitividad regional en riesgo, según pilotos de LATAM

Desde la entrada en vigor de la TUUA internacional, los sobrecostos que enfrentan los pasajeros en conexión han elevado el costo total de los itinerarios, restando atractivo a Lima frente a otros centros de conexión de la región.

“La implementación de esta tarifa afecta la competitividad del aeropuerto Jorge Chávez como hub regional, ya que los pasajeros optan por alternativas a través de otros hubs con estructuras tarifarias más eficientes”, señala Viñas.

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Como consecuencia directa, LATAM Airlines Perú suspendió rutas desde Lima a destinos como Orlando, Curazao, Florianópolis, Tucumán y La Habana, además de cancelar antes de iniciar operaciones las conexiones a Guatemala y Belo Horizonte, previstas para el primer semestre de 2026.

LATAM - aeropuerto jorge chavez
Países como Panamá fortalecen su conectividad aérea al eximir a pasajeros internacionales en tránsito del pago de recargos, a diferencia de la política aplicada en Perú.

La experiencia internacional muestra que los principales hubs de la región priorizan la eficiencia operativa y la competitividad tarifaria para atraer y sostener el tráfico de pasajeros en tránsito.

Viñas recalca que los pasajeros de conexión no tienen como destino final el país donde hacen escala, por lo que las políticas aeroportuarias suelen evitar sobrecostos que desincentiven la conectividad.

“Existen ejemplos como Panamá, donde se han implementado programas de ‘stopover’ para facilitar el turismo sin costos adicionales y fortalecer el posicionamiento del hub”, explica el vocero sindical.

En cambio, la estructura tarifaria vigente en Lima no solo reduce el flujo de pasajeros en conexión, sino que provoca el redireccionamiento de la oferta de las aerolíneas hacia mercados más competitivos.

Perú tendrá nuevas rutas aéreas y más frecuencias de vuelos a Europa, Estados Unidos y el Caribe
El aumento de la TUUA internacional incentivó a los pasajeros a preferir otros hubs donde las tarifas son más competitivas y eficientes.

Rutas internacionales canceladas en Lima antes de despegar

La desaceleración del crecimiento del sector aéreo ya se refleja en el empleo aeronáutico del Perú. Viñas advierte que las principales aerolíneas han suspendido los procesos de contratación de pilotos, mientras que la industria experimenta una contracción general en la generación de empleo, vinculada a la reducción de rutas y operaciones.

“La pérdida de competitividad del hub de Lima no solo afecta a las aerolíneas, sino también a miles de trabajadores del ecosistema aeronáutico, incluyendo pilotos, tripulantes, personal técnico y de servicios aeroportuarios”, afirma.

El proceso de discusión sobre la TUUA nacional continúa en una mesa de diálogo entre el MTC, Ositran y los operadores. Sin embargo, gremios y sindicatos advierten que, de implementarse una TUUA de transferencia doméstica, el impacto sobre los pasajeros peruanos podría ser aún más severo.

Dada la centralización de operaciones en Lima y la falta de alternativas viables de conexión, la aplicación de esta tarifa implicaría mayores costos directos para los usuarios nacionales, afectando la accesibilidad, la conectividad interna y el desarrollo regional.

Pasajeros internacionales consideran hacer escala en otros países para evitar pagar la TUUA en Lima.

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