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Esteban Pavez vive un sueño especial en Alianza Lima: “En todo momento siempre decía que quería ser campeón y se cumplió”

El jerarca chileno, que llegó como una contratación estructural a La Victoria, ha demostrado un rendimiento alto y fiable, que ha sido determinante para la coronación del Apertura 2026

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Esteban Pavez ha ofrecido un rendimiento fiable y alto en La Victoria. - Crédito: Alianza Lima
Esteban Pavez ha ofrecido un rendimiento fiable y alto en La Victoria. - Crédito: Alianza Lima

Detrás de la espléndida campaña de Alianza Lima en el Torneo Apertura 2026, que devino en la coronación de ganador después de tres años, hay una serie de actores principales, pero uno de los más ponderables es, sin lugar a dudas, el chileno Esteban Pavez, quien a día de hoy es el caudillo del grupo.

Su fichaje estructural no solo transformó el medio del campo, también la interna total de un plantel que urgía de una voz autorizada con galones. Una vez que se integró a la disciplina ‘blanquiazul’, el ídolo de Colo Colo fue imponiendo su estilo y acabó consolidándose como un puntual diferencial.

Con su aportación y jerarquía fue mucho más sencillo avanzar hacia el lado correcto. Ahora, el ‘Huasi’ vive un momento de alegría y tranquilidad, tal y como lo dijo a ‘Doble Punta’: “El primer objetivo desde que llegué acá fue ganar el Apertura, que se ganó. Estoy muy feliz, contento de estar acá en Alianza, desde el primer día me recibieron muy bien y han sido unos lindos cinco meses”.

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En ese mismo diálogo, Pavez recordó que “desde el primer día mis compañeros me ayudaron bastante, me sentí en casa, me sentí importante desde que llegué”.

El mediocampista sacó un violento remate y venció el arco del cuadro 'celeste' - Crédito: L1MAX.

Cuando el centrocampista chileno llegó a La Victoria, trajo consigo un pensamiento ganador total, el cual fue posible extenderlo con el resto de integrantes del equipo por la fuerte presencia de emblemáticos seleccionados nacionales como Paolo Guerrero, quien se alista para dejar la actividad profesional a finales del 2026.

En todo momento siempre decía que quería ser campeón y se cumplió el primer objetivo. El vestuario es bastante bueno, bastante positivo y alegre. Es un camerín muy humilde, hay grandes jugadores, jugadores históricos en Perú”, destacó Esteban.

Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8
Esteban Pavez estalló de emoción al anotarle un gol agónico a Sporting Cristal. - Crédito: @estebanpavez8

Conexión con Guede

La historia de Esteban Pavez con Alianza Lima no hubiese sido posible sin la intervención de Pablo Guede. El estratega argentino consideró al ‘Huasi’ como un factor clave para perfilar su proyecto en La Victoria. El solo hecho de haberlo dirigido en distintas etapas, sobre todo en Colo Colo, lo convenció de manera inmediata.

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“Pablo llega a Colo Colo cuando yo tenía 26 años. Me ordenó tácticamente, siempre digo que para mí es el mejor técnico, porque gracias a eso me pude ir a Brasil. Si no hubiese tenido un técnico como Pablo no hubiese hecho la carrera que he tenido, porque tácticamente era muy desordenado, quería agarrar la pelota y correr, pero el fútbol cada vez es más táctico y Pablo me ayudó mucho en eso”, remarcó.

Consultado acerca del temperamento de Guede, Pavez no dudó en reconocer que “Pablo tiene una personalidad fuerte, ve el fútbol de una manera única. No es fácil identificar tan rápido lo que quiere, pero cuando uno ya sabe lo que realmente quiere y las herramientas que da, después el equipo vuela. Cuesta conocerlo bien pero después las cosas fluyen y el tiempo ha dado la razón”.

“El fútbol moderno es de resultados, ya nadie espera un proyecto. Lo que se hizo aquí bien es que se aguantó un poco alprofe’, porque era bastante cuestionado al principio. Equipo grande necesita resultados y el equipo se afianzó a base de resultados. Tal vez sin un juego tan fluido, pero en estos últimos partidos el equipo mostró una madurez muy grande y un juego vistoso que a todos nos gustó”, agregó.

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