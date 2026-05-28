Adulto mayor fue secuestrado y golpeado en Ancón en presunto ataque vinculado a extorsión contra mototaxistas

Un adulto mayor fue interceptado por falsos pasajeros, retenido y golpeado durante varias horas. (Facebook)

La violencia vinculada a las extorsiones contra empresas de transporte volvió a generar alarma en Lima Norte. Un mototaxista de la tercera edad sufrió un secuestro en el distrito de Ancón, en un caso que, según información policial, estuvo relacionado con amenazas dirigidas a la empresa de mototaxis Colinas Tours.

El hecho ocurrió después de que delincuentes abordaran la unidad cerca del Óvalo de Chacas. De acuerdo con las investigaciones preliminares, los sujetos fingieron ser pasajeros para interceptar al conductor y trasladarlo por distintos puntos de la zona norte de Lima.

La víctima permaneció retenida durante varias horas. Según la denuncia, los atacantes la mantuvieron amarrada y bajo amenazas con un arma de fuego. El adulto mayor también denunció agresiones físicas en la cabeza antes de ser abandonado junto a su mototaxi.

Investigación policial apunta a banda criminal

Inseguridad en Perú: extorsión se impone como principal amenaza, según estudio. (Foto: Agencia Andina)

La Policía Nacional informó que los delincuentes utilizaron el secuestro para grabar un video intimidatorio contra la empresa Colinas Tours Ancón. Videos difundidos en redes sociales vinculan el caso con presuntos integrantes de la banda criminal “Los Michis del Cono Norte”.

PUBLICIDAD

Según la información policial, el conductor fue llevado primero a la zona de Las Gardenias, donde recibió golpes por parte de los sujetos. Después, los delincuentes lo trasladaron hasta una playa del distrito de Santa Rosa, lugar donde quedó maniatado mientras los responsables escapaban con la mototaxi.

Horas más tarde, familiares, compañeros de trabajo y agentes policiales localizaron el vehículo en el parque de Cooperativa, en Ancón, después de iniciar una búsqueda en distintos sectores del distrito.

El propietario de la empresa afectada, cuya identidad permanece en reserva, denunció que recibe mensajes extorsivos desde hace cuatro años. Según explicó a RPP, los delincuentes utilizan WhatsApp para enviar amenazas y datos personales de su entorno familiar.

“Según me refieren, 50 000 soles [piden los extorsionadores]. […] Me han mandado un video directamente. Personalmente estoy siendo extorsionado hace más de 4 años”, declaró al medio.

Además de los mensajes, los presuntos extorsionadores enviaron fotografías e información privada de familiares del empresario con el objetivo de intimidarlo y exigir pagos económicos.

Mototaxistas suspenden operaciones por temor

Con armas de fuego y municiones operaba la banda de alias “La Mary” en SJL. (Foto: captura video: Latina)

Después del secuestro, los conductores de la empresa Colinas Tours decidieron suspender temporalmente sus actividades por temor a nuevos ataques. Los trabajadores solicitaron mayor presencia policial y medidas concretas frente al incremento de casos de extorsión en Lima Norte.

PUBLICIDAD

En los videos difundidos tras el ataque, los presuntos delincuentes exigen que la empresa “se alinee”, expresión que, según las investigaciones preliminares, estaría vinculada al cobro de cupos contra transportistas de la zona.

La Policía Nacional mantiene las diligencias para identificar y capturar a los responsables del secuestro y las amenazas contra la empresa de mototaxis.

Números de emergencia

105 – Policía Nacional del Perú (PNP): Para denunciar robos, asaltos, emergencias policiales y situaciones sospechosas.

911 – Central de emergencias integrada: Deriva tu llamada a la Policía, Bomberos, SAMU o serenazgo según el caso.

116 – Bomberos: Para incendios, rescates y emergencias con materiales peligrosos.

106 – SAMU: Emergencias médicas, ambulancias y atención prehospitalaria.

100 – Línea 100 (MIMP): Atención a víctimas de violencia familiar y sexual. Disponible 24/7.

0800-4-4040 – Denuncias anónimas (PNP): Para reportar delincuencia, puntos de venta de drogas o pandillaje.

943 548 548 – Chat 100 (MIMP): Orientación en casos de violencia por WhatsApp.