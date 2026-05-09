Perú

El aeropuerto Jorge Chávez es el sexto mejor de Latinoamérica, de acuerdo al ranking de ACI-LAC

El principal terminal aéreo del país movilizó 25,5 millones de pasajeros durante el 2025 y registró el mayor crecimiento regional en transporte de carga aérea

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Este resultado significó un avance del 4,1% con respecto al 2024.
Este resultado significó un avance del 4,1% con respecto al 2024. Foto: Andina

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez fue reconocido entre los principales terminales aéreos de América Latina y el Caribe, según el más reciente ranking elaborado por la organización Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe. La clasificación tomó en cuenta indicadores vinculados al flujo de pasajeros, operaciones aéreas y movimiento de carga durante el 2025.

De acuerdo con la evaluación, el principal aeropuerto peruano alcanzó el sexto lugar en la región tras movilizar 25,5 millones de pasajeros a lo largo del año, resultado que significó un avance de 4,1% frente al 2024. El terminal es administrado por Lima Airport Partners y contó con el soporte de los servicios de navegación aérea brindados por Corpac.

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Crecimiento en pasajeros y operaciones

Corpac destacó que el desempeño del Jorge Chávez estuvo impulsado tanto por los vuelos internacionales como por las rutas nacionales. Según indicó la entidad, más de 10 millones de viajeros correspondieron a operaciones internacionales, mientras que más de 15 millones utilizaron conexiones domésticas.

“Este resultado consolidó al Jorge Chávez como uno de los principales aeropuertos de la región, impulsado por más de 10 millones de viajeros internacionales y más de 15 millones de pasajeros en vuelos nacionales, quienes pudieron viajar bajo la cobertura de los servicios de navegación aérea de Corpac”, anotó.

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El constante flujo de pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez no solo deja historias de viaje, sino también numerosos objetos olvidados, reflejo de la prisa, el descuido y situaciones imprevistas. Crédito: Panamericana TV

El reporte también mostró un incremento en el movimiento de aeronaves. Durante el 2025 se registraron 199.303 despegues y aterrizajes, cifra superior a las 189.492 operaciones reportadas el año anterior.

La corporación subrayó que cada vuelo operó bajo la supervisión de sus especialistas en navegación aérea, quienes se encargaron de garantizar la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo en el país.

Transporte de carga alcanzó su mayor expansión

Otro de los indicadores destacados por el ranking regional fue el desempeño en carga aérea. El aeropuerto movilizó 267.156 toneladas durante el 2025, volumen que representó un crecimiento de 16,6% respecto a las 228.963 toneladas registradas en el 2024.

Con este resultado, el terminal peruano alcanzó el mayor porcentaje de crecimiento dentro de la clasificación elaborada por ACI-LAC, consolidando su relevancia para las operaciones logísticas y comerciales de la región.

Corpac destacó que las operaciones aéreas contaron con el monitoreo permanente de sus especialistas en navegación, con el objetivo de asegurar un tránsito aéreo seguro y eficiente en el país.
Corpac destacó que las operaciones aéreas contaron con el monitoreo permanente de sus especialistas en navegación, con el objetivo de asegurar un tránsito aéreo seguro y eficiente en el país. Foto: Explora el Perú

Corpac señaló que este avance estuvo acompañado por la labor de sus equipos técnicos y profesionales, quienes mantuvieron la continuidad de las operaciones en el aeropuerto y en el resto de terminales del territorio nacional.

Seguridad operacional como eje del sistema aéreo

La corporación resaltó que uno de los principales logros alcanzados durante el 2025 estuvo relacionado con la seguridad operacional en las operaciones aéreas. Según explicó, ello fue posible gracias al trabajo especializado de los profesionales encargados de los servicios de navegación.

“Estos resultados fueron alcanzados con el aporte de los servicios de navegación aérea brindados por Corpac con los más altos estándares de seguridad operacional”, señaló Corpac.

Asimismo, agregó que “Estos resultados reflejan la importancia de los servicios de navegación aérea que brinda Corpac para el desarrollo del transporte aéreo nacional e internacional”.

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