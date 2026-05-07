Gremios aéreos anuncian demanda por la TUUA de transferencia tras cuestionar adenda del Jorge Chávez

Señalaron que este escenario ya empezó a impactar la conectividad aérea de Lima en los primeros meses de 2026. Foto: Google Maps

La Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA), la Asociación Latinoamericana y del Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) y la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI) expresaron su rechazo a la próxima firma de la Adenda N.° 9 del contrato de concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez con Lima Airport Partners (LAP). Los gremios consideran que el documento no resuelve de manera integral el problema generado por la Tarifa Unificada de Uso de Aeropuerto (TUUA) aplicada a pasajeros en transferencia.

A través de un pronunciamiento conjunto, las organizaciones informaron que AETAI presentó el 4 de mayo una acción contencioso-administrativa contra resoluciones de Ositrán vinculadas a la fijación de las tarifas máximas de la TUUA. Según indicaron, el objetivo es anular los cobros establecidos para pasajeros en conexiones nacionales e internacionales y aplicar una metodología de cálculo distinta que solo considere inversiones supervisadas por el regulador.

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Gremios sostienen que la tarifa afecta la competitividad de Lima

En el comunicado, los gremios señalaron que la aplicación de este cargo desde el 7 de diciembre de 2025 convirtió al Jorge Chávez en “el aeropuerto más caro de América Latina para los pasajeros en transferencia internacional”. También afirmaron que esta situación ya habría generado efectos en la conectividad aérea de Lima durante los primeros meses de 2026.

De acuerdo con las asociaciones, ocho rutas internacionales dejaron de operar desde la capital peruana en el primer trimestre del año. Además, sostuvieron que aeropuertos como Bogotá, Buenos Aires, Santiago, São Paulo y Panamá empezaron a captar parte del tráfico de conexión que antes pasaba por Lima, fortaleciendo rutas directas hacia destinos que el Jorge Chávez dejó de atender.

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Comunicado de los gremios aéreos. Foto: IATA/ALTA/AETAI

Cuestionamientos a la Adenda N.° 9

Los gremios advirtieron que el proyecto de Adenda N.° 9, publicado el 30 de marzo de 2026, “no resuelve el problema de fondo” y presenta observaciones relacionadas con aspectos legales y económicos. También cuestionaron que la negociación se haya desarrollado sin una revisión pública más amplia.

Según el pronunciamiento, la propuesta únicamente eliminaría la TUUA de transferencia nacional —aplicada entre vuelos domésticos— mientras mantendría vigente la tarifa para pasajeros internacionales en conexión. Para IATA, ALTA y AETAI, este último cobro es el que ha generado el mayor impacto sobre la competitividad y conectividad aérea del país.

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Proponen ampliar la negociación con el MTC

Las asociaciones indicaron que presentaron formalmente al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una alternativa para ampliar la negociación y eliminar tanto la tarifa nacional como la internacional. De acuerdo con el documento, esta propuesta no implicaría un subsidio adicional del Estado y contemplaría mecanismos como la ampliación del plazo de concesión.

Asimismo, remarcaron que reconocen a la adenda como el instrumento disponible para solucionar el problema, aunque consideran que firmar una versión parcial dejaría pendiente el aspecto más importante. En esa línea, afirmaron que cerrar el acuerdo sin cambios impediría “proteger la competitividad y conectividad aérea del país”.

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Los gremios señalaron que entregaron al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) una propuesta para extender la negociación y retirar tanto la tarifa de transferencia nacional como la internacional. Foto: EFE/Alberto Valdés

AETAI advierte impacto en conectividad aérea

Carlos Gutiérrez, gerente general de la Asociación de Empresas de Transporte Aéreo Internacional (AETAI), señaló en conversación con RPP que el gremio presentó una acción contenciosa administrativa contra la decisión de Ositran sobre la tarifa de la TUUA de transferencia nacional e internacional. Explicó que la vía administrativa ya concluyó tras el pronunciamiento emitido en febrero y que ahora corresponde acudir al Poder Judicial para intentar revertir la medida. “Buscamos que se tomen en cuenta los elementos que hemos cuestionado y que, desde nuestro punto de vista, no están siendo debidamente analizados por el regulador”, indicó.

El representante de AETAI advirtió que la aplicación de esta tarifa ya estaría afectando la conectividad aérea del país. Según detalló, actualmente se han cancelado ocho rutas y algunas aerolíneas dejaron de usar Lima como punto de conexión para vuelos provenientes de Argentina y Brasil, priorizando rutas directas o desviando operaciones hacia otros hubs como Bogotá y Panamá. “Estamos perdiendo competitividad y conectividad para el pasajero peruano”, afirmó. Añadió que, una vez que las rutas se consolidan fuera de Lima, resulta difícil recuperar esos mercados.

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Respecto a la adenda nueve planteada por el MTC, Gutiérrez cuestionó que solo contemple la eliminación de la TUUA de transferencia nacional mediante subsidios estatales, mientras la tarifa internacional —que, según dijo, genera el mayor impacto— se mantiene vigente. “La eliminación se pone entre comillas, porque el Estado va a renunciar a su regalía y además va a subvencionar a LAP lo que dejará de recaudar”, sostuvo. Asimismo, aseguró que existe preocupación por la falta de información sobre pasajeros de transferencia nacional, lo que impediría conocer con precisión sobre qué base se calcula la futura compensación económica al concesionario.