Perú ingresa al top 10 de destinos de América para el turismo de reuniones y Lima se posiciona tercera en el continente

El gasto promedio de un turista MICE en Perú alcanzó los USD 1.321, superando al del turismo vacacional tradicional. Créditos: nhow Lima Hotel

El turismo de reuniones, incentivos, conferencias y exhibiciones (MICE) consolidó a Perú como uno de los países más dinámicos del continente americano en 2025.

Así lo indica el más reciente ranking de la International Congress and Convention Association (ICCA), que ubicó a Perú en el octavo lugar de América, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

De acuerdo al informe ICCA GlobeWatch Business Analytics, Perú albergó 93 congresos internacionales y regionales durante 2025, un incremento del 111,4% respecto a 2023 y del 52,5% en comparación con 2024.

Este avance evidencia el creciente atractivo del país para el desarrollo de eventos de gran escala, de acuerdo con el Mincetur.

Los factores detrás del crecimiento en turismo MICE

El crecimiento de Perú en la industria de reuniones obedece a diversos factores. Según la viceministra de Turismo, Aracelly Laca, la variedad turística, la riqueza gastronómica y la herencia cultural del país han sido determinantes para captar el interés de organizadores internacionales.

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“Estos resultados confirman el interés que existe por el Perú para el desarrollo de eventos de gran envergadura, gracias a su riqueza gastronómica, cultural y su variada oferta turística. Además, posicionan al país como un destino competitivo y con gran potencial para el desarrollo del turismo MICE”, sostuvo la funcionaria.

Cerca del 40 % de asistentes a congresos internacionales en Perú vuelve luego al país para vacaciones, informó el Mincetur. Créditos: nhow Lima Hotel

El Mincetur y la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PromPerú) trabajan en conjunto para consolidar el posicionamiento de Perú como un hub regional de congresos y reuniones, y fortalecer la cadena de valor del segmento de reuniones a nivel nacional.

Este esfuerzo se traduce en acciones articuladas con burós de convenciones, asociaciones profesionales, instituciones académicas y empresas privadas, con el objetivo de fortalecer la competitividad de los destinos peruanos dentro del mercado global de congresos y reuniones.

Lima, entre las principales ciudades del continente para eventos MICE

El informe de la ICCA resaltó el papel de Lima al situarla como la tercera ciudad con mayor dinamismo en turismo de reuniones en América durante 2025.

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La capital fue sede de 72 congresos internacionales, lo que implicó un crecimiento del 67,4% respecto al año anterior, superando a plazas reconocidas de la región como Ciudad de México, Sao Paulo y Bogotá.

Lima se posicionó como la tercera ciudad más dinámica de América en turismo de reuniones con 72 congresos internacionales en 2025.

Este desempeño confirma la capacidad de Lima para acoger eventos internacionales de gran magnitud y la fortaleza de su infraestructura para el segmento MICE.

El ranking también destacó a otras ciudades peruanas que figuran entre los más de 2.400 destinos evaluados en América. Cusco, Arequipa, Piura, Chiclayo, Juliaca y Puno aparecen como destinos emergentes, impulsados por la articulación entre PromPerú, los burós de convenciones locales y el sector privado.

Impacto económico y perfil del viajero MICE

El turismo de reuniones genera un impacto económico significativo. De acuerdo con datos del Mincetur, el viajero MICE gasta en promedio US$ 1.321, superando el gasto promedio de un turista vacacional tradicional.

Además, cerca del 40% de quienes asisten a congresos internacionales en Perú deciden regresar posteriormente para realizar actividades turísticas, lo que amplía el efecto multiplicador en la economía local. Este flujo contribuye a dinamizar sectores como hotelería, gastronomía, transporte y servicios conexos.

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Para mantener la tendencia positiva, las autoridades enfocan sus esfuerzos en fortalecer la infraestructura, mejorar la conectividad y diversificar la oferta en distintas ciudades del país.

La viceministra Laca subrayó la importancia de consolidar el posicionamiento internacional de Lima y potenciar el desarrollo de destinos MICE emergentes a través de acciones coordinadas y promoción especializada.