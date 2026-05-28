Perú

La importancia de reciclar tapitas de plástico y su impacto ambiental, económico y social

El Ministerio del Ambiente lanzó “Tapas que transforman” desde un colegio de Jesús María y convocó a instituciones públicas y privadas a organizar puntos de acopio, articular con recicladores formalizados y reforzar hábitos de separación de residuos para impulsar economía circular

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Tapas de botellas de gaseosa, tapas de plástico - Perú - 27 de noviembre
Tapas de botellas de gaseosa, tapas de plástico - Perú - 27 de noviembre (Tres Lineas)

Las tapitas de plástico suelen terminar en la basura pese a que pueden convertirse en insumos para nuevos productos y apoyar iniciativas sociales. En Perú, el Ministerio del Ambiente (Minam) lanzó la campaña “Tapas que transforman” para promover la separación de residuos, el reciclaje y la economía circular con un gesto simple: guardar, juntar y entregar tapas plásticas limpias y secas.

El Minam informó que la campaña “Tapas que transforman” se presentó el 28 de mayo de 2026 a la 1:00 p. m. en la Institución Educativa Teresa González de Fanning, en Jesús María, con el objetivo de fortalecer la cultura ambiental y el aprovechamiento sostenible de materiales reutilizables. La iniciativa apunta a reducir la contaminación, dar valor a un residuo frecuente y sumar aliados en colegios, universidades, centros de trabajo y municipalidades.

tapas de plástico
Campaña para reciclar tapas de plástico - Minam

El mensaje central es directo: una tapa no es “un descarte inevitable”, sino un material con potencial de transformación si se integra a una cadena de reciclaje y valorización. Para eso, el primer paso ocurre en casa o en el aula: separar las tapitas del resto de residuos y evitar que se contaminen con restos de comida o líquidos, porque esa mezcla encarece o frustra el reciclaje.

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La campaña del Minam y el llamado a crear “puntos de esperanza”

Durante la actividad, la ministra del Ambiente, Nelly Paredes del Castillo, señaló que la campaña busca promover hábitos responsables para separar residuos y fomentar el reciclaje con impacto ambiental, económico y social. En su intervención, remarcó una idea que el Minam plantea como eje: “reducir, reutilizar y reciclar” como práctica cotidiana, no como consigna.

tapas de plástico
Campaña para reciclar tapas de plástico - Minam

La titular del sector también convocó a instituciones educativas y gobiernos locales a sumarse mediante la recolección organizada y a convertirse en “puntos de esperanza”, espacios de acopio que faciliten la participación ciudadana y sostengan el circuito de entrega a quienes pueden procesar el material. En paralelo, el ministerio impulsa la articulación con asociaciones de recicladores formalizados para fortalecer la valorización y la gestión sostenible de los residuos reutilizables.

En la ceremonia participó Honorio López Reyna, director de la Institución Educativa Teresa González de Fanning, quien destacó la iniciativa como una acción para disminuir la contaminación ambiental.

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En qué se convierten las tapitas: de portavasos a mobiliario

El Minam detalló que las tapitas pueden reutilizarse y convertirse en nuevos productos. En la práctica, cuando se recolectan y se derivan a operadores o emprendimientos de transformación, pueden terminar como materia prima para artículos de uso cotidiano: sillas, muebles o portavasos, entre otros objetos hechos con plástico recuperado.

tapas de plástico
Campaña para reciclar tapas de plástico - Minam

Además, la ministra Paredes del Castillo indicó que existen experiencias en las que la recolección de tapitas se vincula con acciones de ayuda social, como iniciativas orientadas a apoyar a niños con quemaduras. Esa dimensión social, según lo expuesto por el ministerio, busca sumar un incentivo adicional: que separar residuos no sea solo un acto ambiental, sino también una forma de participación comunitaria.

Cómo juntarlas sin arruinar el reciclaje: reglas básicas de acopio

Para que las tapitas ingresen a un proceso de reciclaje con mejores probabilidades de éxito, la lógica es simple: cuanto menos contaminadas estén, más útil será el material. Por eso, la recomendación operativa es guardarlas aparte y en condiciones que eviten humedad y suciedad.

En campañas escolares o vecinales, funciona definir un punto de acopio visible y una rutina clara: recolectar, almacenar y entregar a un actor que sí pueda clasificar o procesar. Esa organización también permite medir avances (por ejemplo, por bolsas o por peso) y sostener la motivación del grupo sin improvisación.

Un circuito que también mira al exterior: el negocio de exportarlas

Además del reciclaje local, las tapas plásticas se mueven en el comercio exterior. Un reporte difundido por la Asociación de Exportadores (ADEX) indicó que, en los dos primeros meses de 2026, los envíos peruanos de tapas de plástico alcanzaron USD 5 millones 573 mil, una cifra menor a la del mismo periodo del año anterior. En ese ranking de destinos, Colombia lideró las compras con USD 1 millón 689 mil, seguida por Bolivia con USD 1 millón, Estados Unidos con USD 955 mil y México con USD 645 mil.

Ese dato añade una lectura complementaria a la campaña del Minam: las tapitas no solo pueden evitar que un residuo termine en el relleno sanitario, también forman parte de una cadena económica donde la valorización depende, en gran medida, de la calidad de la recolección y la separación desde el origen.

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