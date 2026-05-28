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Confirmado: Papa León XIV recibirá a José Balcázar luego de la segunda vuelta para definir fechas de su visita a Perú

La reunión entre el pontífice y el presidente permitirá concretar el cronograma de la primera visita oficial de León XIV al país, donde se nacionalizó y ejerció como obispo

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El papa León XIV y el presidente interino José María Balcázar sostendrán una audiencia tras la segunda vuelta electoral
El papa León XIV y el presidente interino José María Balcázar sostendrán una audiencia tras la segunda vuelta electoral

El Papa León XIV mantendrá una audiencia con el presidente interino José María Balcázar después de la segunda vuelta electoral, programada para el 7 de junio, con el fin de definir los días de su visita oficial a Perú, donde se nacionalizó y ejerció como obispo en la ciudad de Chiclayo.

El encuentro ocurrirá en la segunda mitad del próximo mes y, luego de esa reunión, se anunciará el cronograma definitivo de la llegada del pontífice al país, confirmó este jueves a Infobae el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses.

Al ser consultado por este medio, el portavoz refirió que participó durante esta jornada en una reunión junto a Balcázar, el viceministro de Relaciones Exteriores Félix Denegri Boza y la jefa del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP), Cinthia Ramírez, para dialogar sobre el concurso que busca la mejor canción por el primer año del pontificado de León XIV, abierto al público hasta el 15 de junio.

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“Este es un trabajo conjunto coordinado entre IRTP, la Conferencia Episcopal Peruana y el Arzobispado de Lima como preparación para la llegada del Papa. Las bases están disponibles en la página web de IRTP. La final será el 14 de julio y participarán las principales autoridades eclesiásticas y el Gobierno”, precisó.

El cronograma definitivo de la visita se anunciará en la segunda mitad de junio, según confirmó el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses
El cronograma definitivo de la visita se anunciará en la segunda mitad de junio, según confirmó el director de comunicaciones del Arzobispado de Lima, Juan José Dioses

Agregó que, tras la audiencia del jefe de Estado en el Vaticano, “se espera anunciar las fechas oficiales de la visita Papal”.

Dioses también indicó que Balcázar se encuentra “muy entusiasmado” por la audiencia y la publicación de la primera encíclica de León XIV, “Magnifica Humanitas“, de la cual resaltó su “trascendencia para el mundo, y el orgullo que representa que un peruano lidere esta voz ética y moral para la Iglesia”.

Preparativos

León XIV ya prepara el camino para su vista mediante una serie de “actos simbólicos de reconocimiento” para los campesinos de una comunidad de Piura, víctimas del disuelto grupo apostólico Sodalicio de Vida Cristiana (SVC) en el norte peruano, que incluyó un pedido de perdón “por los daños ocasionados” desde que elevaron sus denuncias a Roma.

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Autoridades eclesiásticas y del Estado organizaron un concurso nacional para seleccionar la canción que acompañará el primer año del pontificado de León XIV, abierto al público hasta el 15 de junio y cuya final se celebrará el 14 de julio
Autoridades eclesiásticas y del Estado organizaron un concurso nacional para seleccionar la canción que acompañará el primer año del pontificado de León XIV, abierto al público hasta el 15 de junio y cuya final se celebrará el 14 de julio

En el acto, que se realizó el último sábado durante una misa en la parroquia de Catacaos, participaron los cardenales Pedro Barreto, presidente de la Conferencia Eclesial de la Amazonía (CEAMA), y Carlos Castillo, arzobispo de Lima y primado del Perú, así como el monseñor Luciano Maza Huamán, quien asumió en febrero de este año la sede que permanecía vacante desde 2024, cuando el fallecido Papa Francisco aceptó la renuncia de José Antonio Eguren, involucrado de manera directa en el caso.

Eguren, también relacionado con presuntas actividades ilícitas como tráfico de tierras, fue mencionado en una investigación periodística que lo acusaba de encubrir abusos cometidos por el fundador del SVC, Luis Fernando Figari. Posteriormente, fue expulsado junto a una decena de altos integrantes de la congregación, actualmente disuelta.

Según un reportaje del periodista Daniel Yovera para la cadena Al Jazeera, el expulsado ‘sodálite’ se reunió con delincuentes para ofrecerles dinero en dólares a cambio de que invadieran terrenos en la región norteña.

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