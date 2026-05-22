Más vuelos internacionales consolidan a Lima como puerta aérea estratégica del Pacífico Sur

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez sigue fortaleciendo su oferta de destinos y operaciones aéreas. Foto: Google Maps

El Gobierno busca fortalecer la posición del Perú como centro estratégico de conexión aérea en Sudamérica. A través del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), se vienen impulsando medidas orientadas a ampliar la conectividad internacional y atraer nuevas operaciones aéreas hacia el país.

En ese escenario, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez continúa ampliando su red de rutas y frecuencias, consolidándose como uno de los principales puntos de enlace para pasajeros y carga en la región. Según el MTC, actualmente Lima mantiene conexión con 49 destinos internacionales mediante 28 aerolíneas.

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Nuevas rutas y más frecuencias internacionales

La expansión de operaciones internacionales marcará el segundo semestre de 2026. Una de las novedades será el ingreso de la aerolínea Fly Level, que desde junio iniciará vuelos directos entre Barcelona y Lima con tres frecuencias semanales. Esta conexión permitirá trasladar alrededor de 1.800 pasajeros por semana entre ambas ciudades.

A ello se suma el incremento de operaciones de distintas compañías internacionales. Air France elevará de siete a diez sus vuelos semanales entre París y Lima, mientras que Air Transat añadirá una frecuencia adicional en la ruta Toronto-Lima-Toronto, lo que representará cerca de 1.600 pasajeros extra al mes.

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El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez ha sido nominado una vez más en los prestigiosos World Travel Awards como el mejor de Sudamérica. Rocío Espinoza, gerente de comunicaciones de LAP, explica los detalles de la nominación y cómo todos los peruanos pueden votar. | TV Perú

El crecimiento también alcanzará a las conexiones regionales. Latam Airlines aumentará sus frecuencias hacia São Paulo, Boliviana reforzará sus rutas hacia Santa Cruz y La Paz, y Plus Ultra comenzará a operar vuelos diarios entre Lima y Madrid.

Por otro lado, United Airlines continuará fortaleciendo la conexión con Norteamérica mediante la ruta hacia Newark. En el Caribe, Arajet incrementará de cinco a seis sus frecuencias semanales entre Punta Cana y Lima a partir de julio.

Acuerdos de “Cielos Abiertos” impulsan expansión

El MTC atribuye este crecimiento al avance de los acuerdos de “Cielos Abiertos”, mecanismos que facilitan la liberalización del transporte aéreo y permiten una mayor competencia entre aerolíneas.

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Durante 2026, el Perú concretó acuerdos con 11 países, entre ellos España, Brasil, Panamá, Chile, Colombia y Bahamas. Además, el sector prevé formalizar nuevos instrumentos de este tipo con Ecuador y Uruguay en los próximos meses.

El MTC atribuye este crecimiento a los acuerdos de “Cielos Abiertos”, que impulsan una mayor competencia aérea. Foto: Google Maps

Según el ministerio, estas alianzas contribuyen a mejorar la conectividad internacional del país y fortalecen la posición de Lima como punto estratégico para el tránsito de pasajeros y mercancías en el Pacífico Sur.

Objetivo: fortalecer el desarrollo económico y turístico

El incremento de rutas internacionales también forma parte de una estrategia para dinamizar actividades vinculadas al turismo, el comercio y las inversiones. El MTC sostiene que una mayor conectividad aérea favorece el intercambio comercial y facilita la llegada de visitantes extranjeros.

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En paralelo, la entidad aseguró que mantiene supervisión permanente sobre las operaciones aéreas para garantizar estándares de seguridad y orden en el crecimiento del sector.

“Bajo esta visión, se supervisa de manera permanente que el incremento de la conectividad impacte directamente en el desarrollo económico del país, facilitando el turismo y el comercio internacional a través de cielos más integrados”, apuntó.

El constante flujo de pasajeros en el aeropuerto Jorge Chávez no solo deja historias de viaje, sino también numerosos objetos olvidados, reflejo de la prisa, el descuido y situaciones imprevistas. Crédito: Panamericana TV

El Aeropuerto Jorge Chávez es considerado como uno de los mejores de Latinoamérica

El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez se ha consolidado como uno de los terminales aéreos más destacados de Latinoamérica gracias a su conectividad, infraestructura y calidad de servicio. En los últimos años, ha sido reconocido en distintos rankings internacionales elaborados por organizaciones especializadas como Skytrax, que evalúan la experiencia de millones de pasajeros en todo el mundo.

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Además de ser uno de los principales puntos de conexión de Sudamérica, el aeropuerto limeño ha fortalecido su posición con la ampliación de rutas internacionales y la llegada de nuevas aerolíneas. Actualmente, Lima mantiene conexión con 49 destinos internacionales, lo que refuerza su papel estratégico en la región. Su modernización y crecimiento también buscan convertir al Perú en uno de los centros aéreos más importantes del Pacífico Sur.