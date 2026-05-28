Récord de temperatura global dispara la alerta en Perú y otros países de la región: ONU advierte posible regreso de El Niño en 2027 y 2028

Residentes de Lima enfrentan temperaturas de 32°C con sombrillas y abanicos en el malecón de Miraflores, sufriendo la intensa ola de calor durante el Fenómeno del Niño Costero que azota la capital peruana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Organización Meteorológica Mundial (OMM), agencia especializada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), advirtió que el incremento sostenido de la temperatura global podría abrir la puerta al regreso del fenómeno El Niño en 2027 y 2028.

Según un informe elaborado junto con la Oficina Meteorológica del Reino Unido, en los próximos cinco años la superficie terrestre podría experimentar un aumento de entre 1,3 y 1,9 grados Celsius respecto a los valores de 1850-1900, lo que eleva el riesgo de nuevos récords térmicos.

Este escenario, descrito en el documento “Global Annual-to-Decadal Update”, abarca el periodo 2026-2035, aunque el foco está puesto en el lustro que culmina en 2030. En ese contexto, los especialistas resaltan que existe un 86% de posibilidades de superar el récord histórico de 2024, cuando la temperatura media aumentó 1,55°C por encima del promedio preindustrial.

El investigador Leon Hermanson, autor principal del estudio, explicó que las previsiones apuntan a la posible reaparición de El Niño en la zona central del Océano Pacífico hacia fines de este año. Esta región incluye el litoral peruano, donde el monitoreo de las condiciones oceánicas y atmosféricas es clave para anticipar el desarrollo del fenómeno.

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Según la OMM, el comportamiento de las temperaturas superficiales del mar en el Pacífico central y oriental muestra una tendencia preocupante. El calentamiento acelerado en esa franja del océano ha puesto en alerta a las autoridades y comunidades científicas, quienes observan el fenómeno como una pieza que podría modificar la dinámica climática de varios continentes.

El paisaje urbano de Lima muestra el impacto del calor inusual de un otoño atípico, con cielos cálidos e intensa luz que reflejan el fenómeno El Niño Costero. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Impactos y alertas para América Latina

El pronóstico de la OMM señala que El Niño no solo influye en la precipitación y la temperatura de regiones como Perú y Ecuador, sino que también altera patrones climáticos globales. En Sudamérica, la llegada del fenómeno podría traducirse en lluvias más intensas, mientras que países como Australia e Indonesia enfrentarían periodos secos prolongados.

La Oficina Meteorológica del Reino Unido y la Comisión Multisectorial encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño en Perú coinciden en que la vigilancia sobre la temperatura del mar es fundamental.

Según datos recientes, en algunos puntos del litoral peruano el mar ha superado el promedio hasta en 5 grados Celsius, lo que incrementa la evaporación y la probabilidad de lluvias fuera de temporada.

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El fenómeno suele afectar sectores clave como la agricultura y la pesca. Lluvias atípicas pueden provocar inundaciones y huaicos, además de modificar la disponibilidad de recursos hídricos y la seguridad alimentaria. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) mantiene alertas para la sierra de Lima y el sur del país, donde se esperan precipitaciones inusuales aun en temporada seca.

La OMM remarcó que el cambio climático no incrementa la frecuencia de El Niño, pero sí amplifica sus efectos. El aumento de la temperatura global y la mayor humedad disponible elevan el riesgo de eventos extremos, desde olas de calor hasta deslizamientos y sequías.

La experiencia reciente de 2023-2024, cuando El Niño y el calentamiento global confluyeron, convirtió a 2024 en el año más cálido registrado, con impactos notorios en diferentes regiones del planeta.

Ante este panorama, la OMM instó a los gobiernos a fortalecer sistemas de alerta temprana y coordinar acciones preventivas.

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