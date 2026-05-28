Migraciones revela motivo por el que eliminó citas virtuales para obtener pasaporte: “Resultó ineficiente”

Hace unos días, la Superintendencia Nacional de Migraciones sorprendió al anunciar la eliminación de las citas virtuales para expedir el pasaporte electrónico. La medida, que entrará en vigor desde el 1 de junio, marca un cambio total en el proceso, luego de detectar irregularidades que impidieron el acceso a miles de ciudadanos y facilitaron el accionar de tramitadores ilegales.

Así reveló el superintendente nacional de Migraciones, Juan Ramiro Alvarado Gómez, a Exitosa Noticias. “Ese modelo resultó ineficiente”, dijo la autoridad para explicar por qué se dio prioridad a la atención sin turno previo, en todas las sedes de la entidad.

La plataforma para reservar citas virtuales se volvió un terreno fértil para intermediarios que, mediante el uso de bots y herramientas de inteligencia artificial, lograron acaparar los cupos disponibles.

“La idea de pasar a la virtualidad era facilitar el acceso, pero terminó obstaculizando la gestión para el ciudadano común”, reconoció Alvarado Gómez. El propio superintendente admitió que el sistema fue vulnerado incluso con la complicidad de trabajadores de la institución, lo que permitió el negocio con las citas y derivó en una experiencia frustrante para quienes buscaban un trámite regular.

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La situación se agravó porque la atención presencial solo se realizaba en la sede central de Breña y en el Óvalo Gutiérrez, en Miraflores, lo que generó colas extensas y demoras. La eliminación de la virtualidad, subrayó la autoridad, busca revertir este escenario y transparentar el proceso.

Un ciberdelincuente utiliza inteligencia artificial para comprometer la seguridad digital de una oficina de Migraciones, con un pasaporte peruano en primer plano y el edificio al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Nuevo sistema presencial

El cambio implica que, desde junio, Migraciones atenderá a los solicitantes de pasaporte electrónico por orden de llegada, sin necesidad de gestionar una cita previa. La atención presencial se extenderá a ocho sucursales en Lima y a treinta y una en regiones, incluyendo módulos en centros comerciales y espacios MAC.

El horario será el regular de cada oficina y, para evitar contratiempos, la entidad recomienda acudir con anticipación y cumplir con los requisitos exigidos.

Para tramitar el pasaporte, el usuario deberá presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI) vigente y en buen estado, junto con el comprobante de pago de S/120.90 por derecho de expedición.

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Este monto puede abonarse en el Banco de la Nación, mediante la plataforma Pagalo.pe o en agencias habilitadas con billetera digital Yape y terminales POS. El trámite se realiza mediante la entrega de un ticket y cada usuario debe permanecer en la oficina hasta que el pasaporte esté listo, aunque puede ausentarse momentáneamente mientras se procesa el documento.

La entidad ha dispuesto atención prioritaria para adultos mayores, gestantes y personas acompañadas de menores. El periodo de validación operativa, que abarcó los últimos días de mayo, permitió ajustar detalles antes de la implementación definitiva del nuevo sistema.

Según cifras proporcionadas por la entidad, durante el año 2026, Migraciones procesó más de 323.000 pasaportes electrónicos, un incremento superior al 3% respecto al año anterior.

Solo entre el 8 de abril y el 25 de mayo se emitieron más de 104.000 documentos, lo que refleja la demanda creciente y la presión sobre el sistema. La institución también realizó jornadas especiales, como la Feria del Pasaporte, donde más de 5.400 personas accedieron al servicio sin cita.

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