Hamza Abdelkarim, el juvenil de FC Barcelona que representará a Egipto en el Mundial 2026 sin debutar profesionalmente

Hamza Abdelkarim: el juvenil de FC Barcelona que representará a Egipto en el Mundial sin debutar profesionalmente

La convocatoria de Hamza Abdelkarim para el Mundial de 2026 con la selección de Egipto ha generado impacto en el entorno del FC Barcelona y en el fútbol internacional. El delantero, de 18 años, integrará la nómina definitiva de su país para el torneo global que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá, a pesar de que aún no ha sumado minutos oficiales con el primer equipo blaugrana. Abdelkarim figura en la lista de 27 futbolistas que prepara la escuadra egipcia para la cita mundialista, aunque el grupo se reducirá a 26 nombres antes del inicio de la competencia.

El seguimiento de Hansi Flick y el futuro en Barcelona

El caso de Abdelkarim llama la atención por la rapidez con la que ha escalado posiciones tanto en su club como en su selección nacional. El atacante arribó a Barcelona en febrero de 2026, procedente del Al Ahly egipcio, bajo un préstamo con opción de compra valorada en 1,5 millones de euros más variables. Diversas cuestiones administrativas demoraron su estreno con el Juvenil A, pero desde marzo, cuando finalmente pudo jugar, el delantero marcó 8 goles en 11 partidos, una cifra que consolidó su perfil como uno de los talentos más prometedores de La Masía.

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El progreso del joven delantero no ha pasado desapercibido para el entrenador del primer equipo, Hansi Flick. El técnico alemán admitió que sigue de cerca el rendimiento de Abdelkarim y lo tiene considerado para la próxima pretemporada. Flick afirmó: “Podría ser una opción para nosotros”, lo que refleja la atención que despierta el delantero incluso sin haber debutado con el filial culé.

Imagen de archivo de los jugadores del Fútbol Club Barcelona manteando al entrenador Hansi Flick tras ganar LaLiga española ante el Real Madrid, en el estadio Spotify Camp Nou, Barcelona, ​​España. 10 mayo 2026. REUTERS/Albert Gea

Perfil y trayectoria internacional

Abdelkarim nació el 1 de enero de 2008 y posee una estatura de 1,82 metros. Su perfil destaca por la potencia física, la movilidad en el área y una notable capacidad de definición. El delantero ya había mostrado cualidades en las selecciones juveniles de Egipto, sobresaliendo en el Mundial Sub-17 y en la Copa de África de la categoría. En esas competencias, su rendimiento contribuyó a que medios y aficionados egipcios lo comparen con figuras como Mohamed Salah.

Antes de su llegada al fútbol español, Abdelkarim había disputado 8 partidos como profesional con el Al Ahly, lo que refuerza el carácter excepcional de su convocatoria mundialista. En la actual temporada, su participación en el Juvenil A del Barcelona no solo evidenció capacidad goleadora, sino también adaptación a un entorno competitivo de alto nivel. La opción de compra por parte del club catalán se mantiene abierta y dependerá del análisis del cuerpo técnico y la dirección deportiva al cierre del ciclo.

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La selección egipcia ajustará detalles rumbo al Mundial con dos pruebas internacionales previas al estreno del 15 de junio frente a Bélgica en Seattle. (FIFA)

Una apuesta para el futuro de Egipto

La inclusión del juvenil en la lista de Egipto para la Copa del Mundo supone un salto directo al escenario internacional. Si bien deberá competir por minutos con atacantes consolidados como Mohamed Salah y Omar Marmoush, su presencia ofrece alternativas tácticas al seleccionador egipcio y la posibilidad de sumar frescura en el juego ofensivo. El Mundial de 2026 será la cuarta participación de Egipto en una Copa del Mundo, y Abdelkarim representará a la nueva generación de futbolistas del país africano.

Expectativas y definición post Mundial 2026

En la previa al torneo, el futuro de Abdelkarim dentro del Barcelona será definido tras el Mundial, cuando el club decida si ejecuta la opción de compra. Mientras tanto, la expectativa por su desempeño con la selección mayor de Egipto crece, en un contexto en el que las miradas del fútbol internacional se posan sobre quienes emergen desde la cantera del club catalán hacia el máximo escenario del fútbol mundial.

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