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¿A qué hora es el último debate presidencial entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? Este es el horario oficial

El Jurado Nacional de Elecciones confirmó que el debate presidencial de la segunda vuelta se realizará en el distrito de San Borja con cuatro bloques temáticos: seguridad ciudadana, Estado democrático y derechos humanos, educación y salud, y economía y empleo. Será la última oportunidad para que ambos candidatos expongan sus propuestas antes de las elecciones del 7 de junio

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, vestidos con traje blanco y rojo respectivamente, se señalan mutuamente desde podios en un debate presidencial 2026.
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentan en un acalorado debate presidencial de cara a las elecciones de 2026, expresando sus puntos de vista ante el público peruano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El último debate presidencial antes de las elecciones del 7 de junio se realizará este domingo 31 de mayo a las 8:00 p.m. en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja. El evento, organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), enfrentará a Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, en cuatro bloques temáticos que abordarán los principales desafíos que el próximo gobierno deberá enfrentar desde el 28 de julio de 2026.

La cita llega en un momento de alta tensión social: el país atraviesa un paro agrario indefinido con bloqueos en nueve regiones, los gremios de transportistas anuncian una paralización propia para el 2 de junio por la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector, y la inseguridad ciudadana se ha convertido en la principal preocupación de millones de peruanos. El debate del domingo es la última oportunidad para que ambos candidatos expliquen con propuestas concretas cómo piensan resolver lo que el país vive hoy.

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El formato: cuatro bloques, tres minutos por candidato

El debate presidencial tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos y estará estructurado en cuatro bloques temáticos, precedidos por una presentación individual de un minuto por candidato. Los temas confirmados por el JNE son:

  • Seguridad ciudadana
  • Fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos
  • Educación y salud
  • Economía, empleo y reducción de la pobreza

Cada ronda temática tendrá una duración de tres minutos por candidato, con un sistema de “bolsón de tiempo” que permite distribuir los turnos con flexibilidad. El mensaje final de cierre será de dos minutos para cada uno.

El orden de intervención fue definido mediante sorteo público. Fujimori abrirá los bloques de seguridad ciudadana y educación y salud. Sánchez iniciará los bloques de Estado democrático y economía. En la presentación inicial del debate, Sánchez hablará primero; en la pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido presidente, Fujimori responderá antes.

Es oficial: Keiko Fujimori, lideresa de Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú, se enfrentarán en el debate presidencial el 31 de mayo. El encuentro se realizará en Lima antes de la segunda vuelta electoral.

Los moderadores

La conducción del debate presidencial estará a cargo de Angélica Valdés, directora periodística de Canal N y conductora del noticiero Primero a las 8, y Carlos Villarreal, conductor de La Rotativa del Aire en RPP, con más de tres décadas de trayectoria periodística. Ambos conducirán el intercambio entre los candidatos e introducirán las preguntas ciudadanas seleccionadas por el JNE en el marco de la campaña “Participa y decide”.

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Debate - Elecciones 2026 - Moderadores - Keiko Fujimori - Roberto Sánchez - Perú - 20 mayo
Composición: Infobae Perú

El debate técnico que ya ocurrió

El domingo 24 de mayo, el JNE realizó el debate de equipos técnicos en su sede de Jesús María, moderado por los periodistas Fátima Chávez —conductora de Conexión en RPP— y Ricardo Alva —conductor de Tú Decisión 2026 en TV Perú—. El encuentro duró más de dos horas y abordó seis bloques: reforma del Estado, juventud y deporte, agricultura y medio ambiente, infraestructura, economía y empleo, y salud. Este último tema fue incluido a pedido de la ciudadanía y por consenso entre ambas agrupaciones.

Fotografía cedida este 24de mayo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la que aparecen (de i a d) Carlos Neuhaus, Luis Carranza, José Francisco Recoba, Vladimiro Huaroc, Rosángela Barbarán y Marco Antonio Vinelli, del partido Fuerza Popular; y Hernando Cevallos, Ernesto Zunini, Gustavo Guerra García, Pedro Franke, César Guarniz y Sinesio López, del partido Juntos por el Perú, durante el debate de equipos técnicos de las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. EFE/Jurado Nacional de Elecciones (JNE)
Fotografía cedida este 24de mayo por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) de Perú en la que aparecen (de i a d) Carlos Neuhaus, Luis Carranza, José Francisco Recoba, Vladimiro Huaroc, Rosángela Barbarán y Marco Antonio Vinelli, del partido Fuerza Popular; y Hernando Cevallos, Ernesto Zunini, Gustavo Guerra García, Pedro Franke, César Guarniz y Sinesio López, del partido Juntos por el Perú, durante el debate de equipos técnicos de las candidaturas de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez para la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Perú. EFE/Jurado Nacional de Elecciones (JNE)

La hora exacta según tu país

El debate presidencial del 31 de mayo comenzará a las 8:00 p.m. (hora de Perú). En otros países: México, 7:00 p.m.; Colombia y Ecuador, 8:00 p.m.; Chile, Venezuela y Bolivia, 9:00 p.m.; Argentina, Brasil y Uruguay, 10:00 p.m.

Lo que está en juego

El debate llega con el país partido en dos por las encuestas. Según la medición de Datum Internacional aplicada entre el 17 y el 20 de mayo, Fujimori lidera con 39,5% frente al 36,1% de Sánchez, con un 24,4% del electorado entre indecisos y voto en blanco. Ese bloque supera la diferencia entre ambos candidatos y convierte el debate del domingo en el último evento con capacidad real de mover preferencias antes del 7 de junio.

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