Perú

Último debate presidencial: inseguridad, crisis agraria y extorsión en el transporte, los temas que el Perú exige responder a Fujimori y Sánchez

El debate presidencial del domingo 31 de mayo llega en el peor momento posible: paro agrario indefinido en nueve regiones, transportistas amenazados por extorsionadores y una ola de asesinatos en el país. Los candidatos tienen una última oportunidad para presentar propuestas concretas ante un electorado que vive la inseguridad y la crisis social en carne propia.

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Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan al último debate presidencial en medio del caos que vive Perú por los paros agrario y de transportistas, además del alto índice de inseguridad
Keiko Fujimori y Roberto Sánchez llegan al último debate presidencial en medio del caos que vive Perú por los paros agrario y de transportistas, además del alto índice de inseguridad

El Perú llega al último debate presidencial con tres crisis simultáneas encima. El paro agrario indefinido convocado por Conveagro entra en su tercer día con bloqueos en nueve regiones, los gremios de transportistas anuncian una paralización propia por la ola de extorsiones y asesinatos que golpea al sector, y los comerciantes y mototaxistas de varias ciudades del país pagan cupos diarios para seguir trabajando o arriesgan su vida si se niegan. Este domingo 31 de mayoKeiko Fujimori y Roberto Sánchez se enfrentarán en el último debate presidencial antes de las elecciones del 7 de junio, con la obligación de explicar cómo piensan resolver lo que millones de peruanos viven hoy.

El campo paralizado y sin respuesta

El paro agrario indefinido mantiene bloqueadas las principales carreteras del norte, sur y oriente del país. Los agricultores arroceros, que venden su cosecha a S/ 45 o S/ 50 el saco pero invierten cerca de S/ 15.000 por hectárea, exigen la declaratoria de emergencia del sector agropecuario, la suspensión de importaciones de arroz y medidas urgentes frente al alza de fertilizantes e insumos.

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La respuesta del gobierno hasta ahora —un comunicado del Midagri con tres líneas de acción y sin plazos concretos— no convenció a los gremios, que mantienen los bloqueos y amenazan con radicalizar la protesta. En Piura, agricultores lanzaron piedras contra camiones y obligaron a la Policía Nacional a replegarse en El Trébol. En Ucayali, la carretera Federico Basadre permanece cortada. En Lambayeque, más de 32.000 productores marcharon hacia el Gobierno Regional. El impacto acumulado ya afecta el abastecimiento de mercados, el transporte de pasajeros y los servicios educativos en varias regiones.

Ambos candidatos presidenciales deberán responder este domingo qué harían de forma concreta frente a una crisis agraria que lleva más de dos meses de advertencias sin atención y que hoy paraliza al país.

Grupos de manifestantes que participan en el Paro Agrario ingresaron al mercado del distrito de La Unión para solicitar a los comerciantes que se sumen a la medida de fuerza y cierren sus puestos, generando momentos de tensión en el centro de abastos. | Facebook / Somos Bajo Piura Noticias

Transportistas y mototaxistas: trabajar o morir

La crisis de seguridad en el sector transporte alcanzó niveles que ya no admiten eufemismos. En Lima, Trujillo, Chiclayo, Piura y otras ciudades del país, los conductores de mototaxis, taxistas, propietarios de combis y operadores de transporte de carga reciben amenazas sistemáticas de organizaciones criminales que exigen el pago de cupos semanales o diarios para dejarlos trabajar. Quienes se niegan reciben el mensaje de la única forma en que estas organizaciones lo envían: con un disparo.

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Los asesinatos de transportistas por extorsión se han incrementado de forma sostenida en los últimos meses. Los gremios del sector anunciaron un paro nacional de transportistas para el 2 de junio si el gobierno no presenta un plan de seguridad concreto en el corto plazo. La amenaza llega en el peor momento posible: con las carreteras ya bloqueadas por el paro agrario, una paralización del transporte podría generar un desabastecimiento de proporciones que el país no ha visto en años.

El fenómeno no se limita al transporte. Negocios de todo tamaño —bodegas, restaurantes, ferreterías, mercados— en zonas urbanas y periurbanas de las principales ciudades reportan extorsiones regulares. La lógica es la misma: paga o cierra, y si cierras, atenemos las consecuencias. La economía informal, que sostiene a millones de familias peruanas, opera hoy bajo una presión criminal que el Estado no ha logrado contener.

El sector transporte en Perú anunció un paro indefinido desde el martes 2 de junio, con participación de más de 120 mil transportistas de carga pesada y empresas de transporte público en Lima y Callao. Los gremios señalan que la medida responde a la inseguridad, el alza del diésel y el incumplimiento de acuerdos con el Gobierno. Fuente: Canal N

El debate que no puede ser solo promesas

El domingo 31 de mayo, Fujimori y Sánchez protagonizarán el último debate presidencial antes de la jornada electoral del 7 de junio. Será la última oportunidad para que ambos candidatos presenten ante el país sus planes concretos en las dos materias que más preocupan a la ciudadanía en este momento: seguridad ciudadana y crisis del agro.

En seguridad, el electorado no espera diagnósticos: ya los conoce. Espera saber cuántos efectivos policiales adicionales se desplegarán, qué harán con la legislación que los gremios de agricultores y transportistas califican de “procrimen”, cómo combatirán las redes de extorsión que operan con total impunidad en mercados, paraderos y carreteras, y qué pasará con los recursos del Estado que hoy no llegan a las zonas donde la violencia ya tomó el control.

Ilustración en acuarela de Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en un debate. Detrás, escenas de paro agrario, protesta de transportistas e inseguridad ciudadana en Perú.
Una ilustración en acuarela muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez debatiendo, mientras en el fondo se representan el paro agrario, la protesta de transportistas y escenas de inseguridad ciudadana en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En materia agraria, los productores que llevan tres días bloqueando carreteras quieren escuchar si alguno de los dos candidatos está dispuesto a declarar la emergencia del sector, regular las importaciones de arroz y abaratar el acceso a fertilizantes. Las propuestas que ambos equipos técnicos presentaron en el debate del 27 de mayo ante el JNE dejaron claro que las visiones son distintas: Juntos por el Perú apuesta por crédito subsidiado y derogación de leyes que favorecen al agroexportador; Fuerza Popular por inversión privada, reactivación del Pronamach y obras de infraestructura hídrica.

El país que recibirá al próximo presidente el 28 de julio no es el mismo que eligió en primera vuelta. Es un país con carreteras bloqueadas, transportistas amenazados de muerte y agricultores que derraman su cosecha sobre el asfalto porque no les queda otra forma de hacerse escuchar. El debate del domingo es la última oportunidad para que los candidatos demuestren que lo entienden.

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