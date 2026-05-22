Debate presidencial en la segunda vuelta 2026: El orden y los temas que se tocarán en las dos jornadas este 24 y 31 de mayo

Este video presenta la cobertura de noticias sobre el sorteo realizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) para establecer el orden de intervención de los candidatos Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en los debates presidencial y técnico de segunda vuelta. Se observan funcionarios del JNE, como Carlos Vilela, director nacional de educación, explicando los bloques temáticos y la metodología del sorteo ante medios de prensa. Una reportera informa en vivo desde el lugar, y se incluye un segmento con un presentador en estudio.

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) definió el orden y la dinámica de los debates de la segunda vuelta de las elecciones generales 2026, sorteando los turnos de participación de los candidatos a la presidencia y de sus equipos técnicos. El proceso, anunciado oficialmente en la sede de la institución, tiene como objetivo que la ciudadanía compare propuestas antes de la asunción del nuevo gobierno el 28 de julio. El sorteo estableció el orden de intervención de los candidatos y los temas que se abordarán en ambos encuentros, que se desarrollarán los domingos 24 y 31 de mayo.

¿Cuándo y dónde será el debate técnico y presidencial?

Según informó TV Perú, el debate presidencial se llevará a cabo el 31 de mayo en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, mientras que el debate técnico tendrá lugar el 24 de mayo en la sede del Jurado Nacional de Elecciones en el distrito de Jesús María. Ambos eventos comenzarán a las 20:00, de acuerdo con declaraciones de Carlos Vilela, director nacional de educación del JNE, quien ofreció detalles sobre la organización y el reglamento de los debates.

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La ilustración muestra a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, candidatos presidenciales, durante un debate electoral oficial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), flanqueados por banderas de Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo será el orden en el proceso de debate presidencial?

En el sorteo, se definió que Roberto Sánchez será el primero en realizar la presentación inicial del debate presidencial y que Keiko Fujimori abrirá la intervención en los bloques temáticos. “En la pregunta del moderador sobre por qué debe ser elegido presidente o presidenta, responderá primero Fujimori y después Sánchez”, precisó Vilela en diálogo con TV Perú. El mecanismo del sorteo busca garantizar imparcialidad y transparencia en la exposición de ideas de los candidatos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular, según remarcó el directivo.

El candidato presidencial Roberto Sánchez, del partido Juntos por Perú, celebra un mitin de campaña después de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra la candidata Keiko Fujimori, del partido Fuerza Popular, en un barrio de Lima, Perú, 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

El debate presidencial del 31 de mayo contará con cuatro bloques temáticos y una presentación individual de un minuto por candidato. Los ejes serán

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seguridad ciudadana;

fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos;

educación y salud; y

economía, empleo y reducción de la pobreza.

AME2444. LIMA (PERÚ), 17/05/2026.- La derechista Keiko Fujimori (c), candidata a la Presidencia de Perú saluda este domingo en una rueda de prensa después que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), oficializara que Fujimori, del partido Fuerza Popular, y Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, disputarán la jefatura de Estado en una segunda vuelta electoral el próximo 7 de junio, en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejia

¿Cómo será el desarrollo de cada bloque?

El bloque inicial, enfocado en seguridad ciudadana, se abrirá con la intervención de Fujimori y culminará con la de Sánchez. En el segundo bloque, dedicado al fortalecimiento del Estado democrático y derechos humanos, Sánchez iniciará la discusión y Fujimori tendrá el turno final. El tercero, centrado en educación y salud, empezará nuevamente con Fujimori y cerrará Sánchez, mientras que el cuarto, sobre economía, empleo y reducción de la pobreza, será abierto por Sánchez y clausurado por Fujimori.

Cada ronda temática del debate presidencial tendrá una duración aproximada de tres minutos por candidato, y que la exposición final será de dos minutos para cada uno. Este formato, remarcó el propio JNE, apunta a que los electores puedan identificar en forma clara y directa las diferencias y similitudes de las propuestas de ambos aspirantes a la presidencia.

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Una pintura en acuarela presenta dos retratos separados de Keiko Fujimori sonriendo y Roberto Sánchez con un sombrero tradicional y lentes. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cómo será el debate técnico este 24 de mayo?

En cuanto al debate técnico, programado para el 24 de mayo, el sorteo determinó que Juntos por el Perú abrirá la exposición inicial, comenzando con el bloque de reforma del Estado. Los siguientes temas se abordarán en rondas alternadas y han sido definidos como:

reforma del Estado,

juventud y deporte,

agricultura y medio ambiente,

infraestructura,

economía y generación del empleo, y

salud,

El escenario de un debate presidencial, con dos podios, banderas de Perú y el logo del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) al fondo, espera a los participantes en un auditorio moderno y sobrio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Todo ello conforme a lo expuesto por el director nacional de educación del JNE. Entre estos, el tema de salud fue incluido a pedido de la ciudadanía y tras consenso entre ambas organizaciones políticas.

En declaraciones recogidas por TV Perú, Vilela explicó que participarán seis técnicos especialistas por cada partido. Cada intervención tendrá una duración máxima de tres minutos y los turnos serán intercalados según el esquema definido en el sorteo. El funcionario añadió que las organizaciones políticas deberán remitir la lista de expertos que integrarán sus equipos técnicos antes del ensayo general, previsto para el 23 de mayo.

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Keiko Fujimori de Fuerza Popular y Roberto Sánchez de Juntos por el Perú posan con sus respectivos planes de gobierno para el período 2026-2031. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Habrá debate entre vicepresidentes de cada partido política de cara a la segunda vuelta?

Durante la organización de estos encuentros, surgió la posibilidad de que los candidatos a la vicepresidencia de ambas agrupaciones participen en el debate técnico. Según Vilela, ese aspecto quedó a consideración de cada partido tras las negociaciones mantenidas entre lunes y martes previos al sorteo. El JNE, por su parte, aseguró que facilitará todas las condiciones necesarias para que los equipos técnicos expongan sus propuestas de manera equitativa y ordenada.

El JNE solicitó a las organizaciones políticas que envíen los nombres de sus especialistas para garantizar la transparencia y la acreditación previa. La participación de los equipos técnicos y la definición de los temas, según el funcionario, son parte de un esfuerzo institucional para promover el debate público y el acceso a información relevante para los ciudadanos.

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Una ilustración plana muestra a los equipos técnicos de Juntos por el Perú y Fuerza Popular sentados en una mesa, con el logo del JNE y banderas de Perú al fondo, en un ambiente de debate electoral. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Dónde se podrá ver el debate presidencial este 24 y 31 de mayo?

El organismo electoral invitó a la población a seguir la transmisión de los debates a través de JNE Media y TV Perú y reiteró la importancia de estos espacios para que los votantes puedan evaluar de manera informada las propuestas de Juntos por el Perú y Fuerza Popular antes del inicio del nuevo periodo presidencial.

La segunda vuelta de las elecciones generales de 2026 representa un proceso decisivo en el que el debate público y la exposición de propuestas se convierten en herramientas clave para el fortalecimiento democrático.