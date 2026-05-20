¿Quiénes serán los moderadores del debate entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez? JNE anuncia a los periodistas elegidos

Imagen referencial: Infobae Perú - IA

Las Elecciones 2026 entran en una de sus etapas más esperadas con la confirmación oficial de los moderadores que conducirán los debates de la segunda vuelta presidencial. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció quiénes serán los periodistas encargados de dirigir tanto el encuentro técnico entre los equipos de campaña como el debate central entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, programados para el 24 y 31 de mayo, respectivamente.

La definición de los comunicadores se produjo tras coordinaciones entre el organismo electoral y las agrupaciones políticas que disputarán la Presidencia en la segunda vuelta. En total, serán cuatro figuras del periodismo peruano las que asumirán la conducción de los eventos que marcarán la recta final de la campaña electoral y que serán transmitidos a nivel nacional a través de señal abierta, radio y plataformas digitales.

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¿Quiénes moderarán el debate técnico y el debate presidencial de las Elecciones 2026?

Composición: Infobae Perú

El director nacional de Educación del JNE, Carlos Vilela, confirmó que los periodistas Fátima Chávez y Ricardo Alva estarán al frente del debate técnico que se realizará el domingo 24 de mayo desde las 8:00 p.m. en Jesús María.

Este primer encuentro reunirá a los equipos técnicos de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, quienes deberán presentar y defender las propuestas de gobierno de sus agrupaciones en temas considerados prioritarios para el país.

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Entre los ejes que serán abordados figuran:

Infraestructura

Reforma del Estado

Agricultura

Economía

Salud

Deportes

Ricardo Alva es actualmente uno de los principales rostros del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú (IRTP). El periodista conduce el programa “Tú Decisión 2006” en TV Perú, espacio centrado en la cobertura del actual proceso electoral y el análisis político.

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Por su parte, Fátima Chávez cuenta con experiencia en radio, televisión y plataformas digitales. La comunicadora conduce actualmente el programa “Conexión” en RPP y ha desarrollado una trayectoria vinculada a la conducción informativa y reporteo en distintos formatos periodísticos.

Una semana después, el domingo 31 de mayo, llegará el turno del esperado debate presidencial 2026 entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez. Para este encuentro, el JNE eligió a los periodistas Angélica Valdés y Carlos Villarreal como moderadores oficiales.

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El intercambio se desarrollará en el Centro de Convenciones de Lima, en el distrito de San Borja, desde las 8:00 p.m., y tendrá una duración aproximada de una hora y cuarenta minutos.

Angélica Valdés y Carlos Villarreal estarán a cargo del esperado cara a cara presidencial

Composición: Infobae Perú

La dupla elegida para conducir el debate presidencial reúne perfiles vinculados al periodismo político y la conducción de programas informativos de alta audiencia.

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Angélica Valdés se desempeña actualmente como directora periodística de Canal N y conductora del noticiero “Primero a las 8”. En los últimos años ha participado en coberturas políticas, entrevistas y análisis vinculados a coyuntura nacional y procesos electorales.

En tanto, Carlos Villarreal cuenta con más de tres décadas de trayectoria periodística. Actualmente conduce “La Rotativa del Aire”, edición matinal de RPP, uno de los espacios radiales de información política más escuchados del país.

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Ambos tendrán la responsabilidad de conducir el intercambio entre los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Juntos por el Perú, quienes expondrán sus propuestas en cuatro bloques temáticos definidos previamente por el JNE.

Los temas confirmados para el debate presidencial son:

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Seguridad Ciudadana

Fortalecimiento del Estado Democrático y Derechos Humanos

Educación y Salud

Economía, Empleo y Reducción de la Pobreza

El formato aprobado para el encuentro contempla una metodología mixta que combinará tiempos individuales de exposición con momentos de interacción directa entre los candidatos. Además, cada bloque comenzará con una pregunta ciudadana seleccionada por el organismo electoral como parte de la campaña “Participa y decide”.

Según informó el JNE, los ciudadanos podrán enviar preguntas relacionadas con los temas del debate a través de las plataformas oficiales habilitadas por la entidad electoral.

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La estructura también incluye una presentación inicial de un minuto por candidato, espacios de respuesta con “bolsón de tiempo” de tres minutos y un mensaje final de cierre dirigido a los electores antes de la segunda vuelta presidencial del próximo 7 de junio.

Tanto el debate técnico como el presidencial serán transmitidos por JNE Media, mediante Facebook y YouTube, además de las señales de TV Perú y Radio Nacional, pertenecientes al IRTP.

La confirmación de los moderadores ocurre en medio de una creciente expectativa política por los debates que enfrentarán a Keiko Fujimori y Roberto Sánchez en la fase decisiva de las Elecciones 2026, proceso en el que millones de peruanos definirán al próximo presidente de la República.