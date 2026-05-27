Perú

Nadeska Widausky: el expediente judicial que la acusa de integrar red internacional de trata de personas y por el que sería extraditada a Bélgica

El nombre de Nadeska Widausky apareció en titulares policiales en 2015 junto al narcotraficante ‘Chino’ Saucedo, en 2017 en el teléfono del delincuente ‘Nene Malo’ y en 2025 en el programa ‘El valor de la verdad’, donde admitió haber recibido dinero a cambio de sexo. Este 2026, Interpol la detuvo en Lima por pedido de la justicia belga

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Nadeska Widausky fue detenida en Jesús María por la Interpol. ATV

El 26 de mayo de 2026, agentes de Interpol Lima y la División de Inteligencia Contra el Crimen Transnacional detuvieron a Nadeska Widausky Gallo en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Las Casuarinas, en el distrito de Jesús María, frente al colegio San Felipe. La modelo, exbailarina e influencer peruana de 33 años caminaba en ropa deportiva por la vía pública cuando fue esposada. La orden que motivó el operativo llegó desde Bélgica: una Notificación Roja de Interpol emitida el 21 de mayo de 2026 por el juzgado de Brujas, que la requiere por presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y robo con violencia o amenaza. De comprobarse los cargos, podría enfrentar hasta 20 años de prisión en territorio europeo.

El comandante de Interpol Jorge Pérez confirmó la detención ante los medios: “Hemos logrado la captura de la ciudadana peruana Nadeska Widausky, solicitada por la República de Bélgica”. Precisó que en el Perú la modelo no tiene requisitorias nacionales, pero sí la orden internacional. “Investigaciones puede tener cualquiera, pero requisitorias nacionales no tiene. Internacional sí”, aclaró. También señaló que las autoridades belgas la señalan como presunta integrante de una organización criminal transnacional, aunque no especificaron el nombre de la banda.

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Pintura de acuarela que muestra a Nadeska Widausky con chaleco "Interpol Detenido" entre policías. Al fondo, su imagen con ropa roja, escudo peruano y torre gótica.
Composición tipo acuarela que representa a Nadeska Widausky, detenida en Perú bajo acusación de integrar una red de trata de personas con ramificaciones en Bélgica, flanqueada por agentes policiales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El expediente belga: una red que captaba mujeres desde el Perú

La investigación en Bruselas arroja detalles sobre el funcionamiento de la presunta red. Según el expediente judicial al que accedió la Unidad de Investigación de El Comercio, el presunto cabecilla de la organización es Junior Polo García, encargado de captar mujeres en el Perú con falsas promesas, mover el flujo de dinero y administrar cuentas en plataformas digitales europeas. Una vez en Bélgica, las mujeres eran presuntamente obligadas a ejercer la prostitución y a entregar parte de sus ganancias bajo amenazas.

La red también habría usado fotografías íntimas de las víctimas para crear perfiles falsos en la página web Redlights, con los que estafaban y extorsionaban a clientes del servicio.

Composición tipo acuarela mostrando a Nadeska Widausky con un chaleco de Interpol, flanqueada por dos agentes de policía belgas, con una bandera y ciudad de fondo.
Nadeska Widausky, vistiendo un chaleco de Interpol, aparece flanqueada por dos agentes de la policía belga tras su detención por presunta participación en una red de trata de personas en Bélgica. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ese expediente figura el nombre de Celeste Lozano Sullón, peruana que fue investigada en Bruselas desde 2023 por dos denuncias de trata de personas y prostitución agravada. El documento describe que Lozano le indicó a una víctima que “debía prostituirse para pagar la deuda del viaje y del alojamiento”, que debía aceptar clientes y entregar dinero, y que recibía aproximadamente siete clientes por día. Lozano negó haber explotado a nadie, pero reconoció haberse prostituido y administrar anuncios en redes sociales.

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En ese mismo expediente aparece Nadeska Widausky Gallo como parte del grupo que trabajaba para Lozano. El documento menciona que “aproximadamente diez personas trabajan para Celeste en la prostitución”, entre ellas “Nadeska Widauski (llegada al mismo tiempo que Alessia)”. Además, se detallan dos números telefónicos de Bruselas vinculados a Widausky —uno a su nombre y otro registrado a nombre de un tercero con su correo de Gmail— y una transferencia de 1.385 euros de Lozano a Widausky.

Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV
Nadeska Widausky es vinculada con caso Oropeza. Willax TV

Una década de apariciones en escenarios violentos

La detención de Widausky no llegó sin antecedentes. Su nombre ha aparecido en titulares policiales durante más de una década, aunque nunca fue condenada por delito alguno en el Perú.

En 2015 fue hallada dentro de un taxi donde asesinaron al narcotraficante apodado ‘Chino’ Saucedo, vinculado al caso de Gerald Oropeza. Poco después sufrió un atentado en su vivienda y solicitó protección policial. “No entiendo por qué me buscan. No sé nada”, declaró en ese momento. En 2017, fotografías suyas aparecieron en el teléfono de Luis Fernando Moreno Senepo, alias ‘Nene Malo’, abatido por la policía en Miraflores.

En 2020, un reportaje de Magaly TV La Firme la mostró saliendo de un restaurante y entrando a un hotel con un político. Widausky denunció por difamación a Magaly Medina y, en 2024, la periodista fue sentenciada a un año y ocho meses de prisión suspendida y al pago de S/ 30.000 de reparación civil, aunque el proceso derivó en archivo posterior.

En octubre de 2025, participó en El valor de la verdad, donde admitió haber recibido dinero a cambio de sexo —“Es mi vida, es mi cuerpo”—, reveló vínculos con figuras del fútbol peruano y obtuvo S/ 25.000 al responder 20 preguntas validadas por polígrafo antes de retirarse voluntariamente.

Nadeska Widausky, una mujer rubia con diadema negra, sonríe con los ojos cerrados mientras sostiene un gran ramo de rosas rojas. Viste un vestido floral azul
La modelo Nadeska Widausky, recientemente capturada por la Interpol, sonríe con los ojos cerrados mientras posa con un gran ramo de rosas rojas envueltas en papel oscuro.

Los bienes incautados: un año antes de la detención

En abril de 2025, la Tercera Fiscalía de Extinción de Dominio de Lima ya había incautado un departamento y un estacionamiento a nombre de Widausky y su pareja Ítalo Farias en Jesús María, valuados en USD 255.157,60. Los peritajes contables revelaron un déficit patrimonial de S/ 762.119,26 para la modelo y de S/ 4′356.760 para Farias, cifras que no podían justificarse con sus ingresos declarados. Los bienes fueron transferidos al Programa Nacional de Bienes Incautados (Pronabi) tras vincularse a delitos de lavado de activos, estafa y robo agravado.

El valor de la verdad – Nadeska Widausky - Perú – entretenimiento – 26 octubre
(El valor de la verdad)

Los descargos: “Es una denuncia falsa”

Tras pasar por Medicina Legal, Widausky declaró ante las cámaras“Todo le echo la culpa a ese estafador de Jefferson Rubiños Olaya, que me ha hecho una denuncia falsa. Él ha provocado todo esto solo para que le den la estadía en Bélgica a su mujer. Niego todo. Voy a hacer una contrademanda”.

Su abogado Julio Gago respaldó la versión: “Ella me refiere que es una acusación totalmente falsa. Dice que es un primo suyo que le tiene enemistad por un tema de un préstamo y de ahí viene esta denuncia. Para mí, ella es inocente. La conozco desde hace bastantes años y nunca ha tenido un problema legal en el Perú”.

La modelo Nadeska Widausky responsabiliza al empresario chimbotano, Jefferson Rubiños Olaya, de su detención por graves delitos como trata de personas y proxenetismo . TV Perú Noticias.

La audiencia y el proceso de extradición

El Poder Judicial programó para este miércoles 27 de mayo a las 11:00 a.m. una audiencia virtual a cargo del 33° Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima para evaluar la solicitud de detención preventiva con fines de extradición presentada por Bélgica. En esa instancia se revisaron los documentos enviados por el país solicitante y los procedimientos realizados tras la detención.

Expertos policiales señalan que el proceso de extradición puede tomar desde semanas hasta varios meses, dependiendo de las decisiones judiciales y de la cooperación bilateral entre el Perú y Bélgica. Mientras tanto, Widausky permanece bajo custodia de las autoridades peruanas. La conductora Magaly Medina, que protagonizó un enfrentamiento legal con la modelo, se pronunció en su programa: “Desde Europa le llega esta orden a la PNP de Interpol, donde dice que esta señorita estaría involucrada en una red criminal dedicada a la trata de personas, la extorsión y la explotación de personas en estado de vulnerabilidad”.

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