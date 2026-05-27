Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario: “Mientras que siga con esa soberbia y egocentrismo..”

El comentarista deportivo señaló que el administrador de Universitario debe aceptar la responsabilidad. Créditos: Al Ángulo / X.

Universitario de Deportes se encuentra en medio de la tormenta. El equipo ‘crema’ empató sin goles con Deportes Tolima y quedó eliminado de todas las competiciones internacionales. A esto hay que sumarle que no pudo ganar el Torneo Apertura en el arranque de la Liga 1.

En medio de esta difícil situación se buscan culpables y Héctor Cúper asumió la responsabilidad en la conferencia de prensa. En ese contexto, Óscar del Portal, panelista de Al Ángulo, destacó la actitud del técnico argentino, quien lleva pocos días al mando del club.

“Digamos que de repente cinco entrenamientos, seis entrenamientos. Y ha dicho: ‘Pese a eso, soy responsable. Soy responsable de esta situación, soy responsable, esto, del tema físico, soy responsable del equipo’”, expresó en primera instancia.

PUBLICIDAD

El comentarista deportivo comparó a Cúper con el actual administrador de Universitario, Franco Velazco, quien según su percepción busca echarle la culpa a otros elementos, como lo hizo con Álvaro Barco y Jorge Fossati.

“Sin embargo, hay un administrador que ya está buen tiempo ahí y que nunca es responsable. La responsabilidad, no, de Barco. La responsabilidad de Fossati por querer pedir más plata. La responsabilidad de jugadores que querían algo más. Nadie está por encima del club. La responsabilidad del Tunche. Siempre encontró algún responsable y siempre del floro del populismo para quedar bien”, añadió.

PUBLICIDAD

Del Portal instó a Velazco a aceptar su responsabilidad en medio del fracaso de Universitario en esta primera parte de la temporada. El analista deportivo señaló que ya no tiene a quién culpar y que como cabeza del club debe salir a dar la cara.

“Creo que es el momento de que el señor Velazco, como administrador, diga: ‘Sí, nos equivocamos, me equivoqué y a partir de ahora vamos juntos’. Pero mientras siga con esa soberbia y ese egocentrismo de que los demás son responsables, ya no hay a quién culpar. Ya no está el ‘Tunche’, ¿no? Ya se le sancionó. Ya no está Fossati. Ya no está Barco. O mañana sale la nota de que viene un refuerzo. Puede ser la típica también", sentenció.

PUBLICIDAD

Óscar del Portal apuntó contra Franco Velazco tras eliminación de Universitario.

Lo que viene para Universitario

Universitario de Deportes deberá dejar atrás la reciente eliminación y concentrarse en la última fecha del Torneo Apertura, donde intentará sumar tres puntos y acercarse a Alianza Lima en la tabla acumulada.

El conjunto dirigido por Héctor Cúper se medirá ante Sport Huancayo el sábado 30 de mayo a las 20:00 horas de Perú, en el estadio Monumental. Este duelo será transmitido por L1 Max y Liga 1 Play.

Está previsto que Cúper otorgue algunos días libres a los jugadores antes de realizar un reacondicionamiento físico con la idea de aliviar la carga generada por la seguidilla de partidos previos al encuentro ante Huancayo.

PUBLICIDAD

Gustavo Peralta informó qué pasará en el club 'crema' luego de quedar fuera de todas las competiciones internacionales. Créditos: L1 Max / X.

Tras el compromiso frente al ‘rojo matador’, el entrenador argentino dispondrá de tiempo para llevar adelante una pequeña pretemporada durante el parón por el Mundial de fútbol, y deberá definir qué jugadores continúan en el plantel y cuáles serán transferidos o incorporados.

En conferencia de prensa, Cúper declaró: “Hubo una charla inicial, pero en estos días evaluaremos las alternativas que tiene Universitario para sumar jugadores. Aún no hubo conversaciones profundas, solo un primer repaso. En los próximos días analizaremos dónde se puede mejorar con alguna incorporación”.