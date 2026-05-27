Keiko Fujimori promete capturar a Vladimir Cerrón si gana, pero Fuerza Popular bloqueó investigación por el ‘Caso Cofre’

La candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ofrece una rueda de prensa después de que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunciara que pasará a una segunda vuelta electoral el 7 de junio, en la que competirá por la presidencia de Perú contra el candidato Roberto Sánchez, del partido Juntos por el Perú, en Lima, Perú, el 17 de mayo de 2026. REUTERS/Alessandro Cinque

Keiko Fujimori llevó su campaña de segunda vuelta a la región Junín y, consultada sobre la situación del prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, la candidata de Fuerza Popular afirmó que en un eventual gobierno suyo, se logrará capturar al ex gobernador de Junín.

En diálogo con la prensa, Fujimori sostuvo de forma general que “se van a tomar todas las medidas para capturar a todas las personas que tengan orden de captura”. En ese sentido, estableció que, a diferencia de Dina Boluarte, la candidata de Fuerza Popular afirmó que “yo no conozco al señor Cerrón, ustedes saben”.

Al referirse al curso de acción que adoptaría si llega al poder, insistió en que la disposición judicial debe cumplirse. “En un futuro gobierno de Fuerza Popular se van a tomar todas las medidas para que se ejecute la orden de captura contra el señor Cerrón”, comentó Fujimori.

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Fuerza Popular bloqueó investigación del ‘Caso Cofre’

A pesar de la postura actual de Keiko Fujimori sobre la captura del prófugo Vladimir Cerrón, en el año 2024 congresistas de su partido votaron en abstención sobre el otorgamiento de facultades a la Comisión de Fiscalización para realizar una investigación exhaustiva respecto al ‘Caso Cofre’ y el presunto uso de un vehículo del Despacho Presidencial asignado a Dina Boluarte para supuestamente facilitar la fuga de Vladimir Cerrón.

Según la foto difundida el 7 de noviembre del 2024 por la cuenta oficial de X del Congreso, todos los congresistas de Fuerza Popular que estuvieron presentes en la votación se pronunciaron en abstención. Ellos fueron:

Alejandro Aguinaga Recuenco

Rosangella Andrea Barbarán Reyes

Ernesto Bustamante Donayre

Mery Eliana Infantes Castañeda

David Julio Jiménez Heredia

Jeny Luz López Morales

Martha Lupe Moyano Delgado

Fernando Miguel Rospigliosi Capurro

Cruz María Zeta Chunga (solicitó que se considere su voto en abstención)

En noviembre del 2024, la Comisión de Fiscalización del Congreso solicitó facultades para investigar el 'Caso Cofre', pero esta fue denegada con 16 votos en contra y 38 abstenciones, la mayoría de parlamentarios fujimoristas. (Foto: Congreso)

De hecho, Fuerza Popular fue la bancada que emitió más votos en abstención en esta oportunidad. Junto a sus 9 votos, integrantes de otras bancadas también tuvieron la misma postura, como Acción Popular (7), Bloque Magisterial (7), Perú Libre (5), Somos Perú (4), Juntos por el Perú (3), Bancada Socialista (2), Podemos Perú (1) y Honor y Democracia (1)

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Como se recuerda, el presidente del citado grupo de trabajo, el congresista Juan Burgos, pidió facultades investigadoras para que Fiscalización pueda interrogar a la mandataria. Ella fue citada a brindar su declaración por este caso, pero como no está obligada a asistir, declinó la invitación.

El ‘Caso Cofre’

El llamado ‘Caso Cofre’ se reveló luego de un operativo fallido para capturar a Vladimir Cerrón en un condominio en Asia, el mismo que fue visitado por un vehículo asignado a la presidenta Dina Boluarte y que podría haber sido utilizado como medio para que el líder de Perú Libre pueda trasladarse fuera de Lima.

Dina Boluarte: confirman presencia del ‘Cofre’ en el sur de Lima y su conexión con Vladímir Cerrón. (Captura: Punto Final)

Durante su visita, la mandataria no contó con seguridad durante la noche que se quedó en el lugar, según reveló el abogado del chofer que estaba asignado al vehículo presidencial. Sin embargo, desde el propio condominio se negó que se haya tenido registro sobre la llegada de Boluarte

“Si ella ingresó, de haber ingresado ocultada en una maletera de algún vehículo o muy camuflada en la parte de atrás de un vehículo, pero que no era del Estado. El frente de Mykonos tiene dos portones, uno de ingreso, uno de salida. Cada portón tiene 5 metros, pero se abre una sola hoja”, precisó durante su intervención en la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República.

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