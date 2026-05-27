Universitario vs Sport Huancayo: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 17 del Torneo Apertura de la Liga 1 2026

Universitario recibe a Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026.

Universitario de Deportes debe voltear la página tras la eliminación de la Copa Libertadores 2026. Los ‘cremas’ igualaron sin goles con Deportes Tolima en el estadio Monumental, y quedaron fuera de la competencia internacional.

Ahora, el equipo de Héctor Cúper se concentra en el Torneo Apertura 2026 y deberá prepararse para enfrentar a Sport Huancayo por la fecha 17, la última del primer campeonato de la Liga 1.

Universitario vs Sport Huancayo: día y hora del choque por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre los ‘cremas’ y el ‘rojo matador’ se realizará este sábado 30 de mayo en el estadio Monumental, por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026. El horario pactado será a las 20:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Venezuela, Bolivia y Miami, la transmisión arrancará a las 21:00 horas. Para los aficionados de Uruguay, Paraguay y Brasil, el encuentro podrá verse a partir de las 22:00 horas.

Universitario empató 1-1 ante Sport Huancayo por Torneo Clausura de la Liga 1 2025 - créditos: Liga 1

Canal TV para ver Universitario vs Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

El duelo entre Universitario y Sport Huancayo por la fecha 17 del Torneo Apertura 2026 tendrá transmisión exclusiva a través de L1 Max, canal que dispone de los derechos oficiales para todos los partidos de la jornada. De este modo, los aficionados podrán seguir el encuentro en vivo por televisión en todo el país.

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Para quienes optan por ver el fútbol desde dispositivos móviles o computadoras, la aplicación Liga 1 Play es la alternativa digital. Esta plataforma ofrece la posibilidad de disfrutar los partidos en directo, con alta calidad de imagen, desde cualquier ubicación, facilitando el acceso más allá del televisor.

Además, los hinchas que busquen un seguimiento detallado encontrarán en Infobae Perú una cobertura especial: desde la previa en el estadio Monumental, pasando por actualizaciones en tiempo real, hasta las declaraciones de jugadores y técnicos tras el encuentro. Así, los seguidores tendrán acceso a cada detalle, tanto en la pantalla como en la web.

Andy Polo, Edison Flores y Alex Valera fueron protagonistas del reciente tricampeonato nacional de la 'U'. - créditos: Universitario

Así llegan Universitario y Sport Huancayo por el Torneo Apertura 2026

Universitario de Deportes llegará golpeado tras eliminación de la Copa Libertadores 2026, pero intentará cambiar el chip frente Sport Huancayo en la última fecha del Torneo Apertura 2026. El equipo de Héctor Cúper tendrá que concentrarse en el campeonato local en busca del Clausura para lograr el tetracampeonato.

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En la competición local, la ‘U’ sacó un empate sin goles con CD Moquegua en su condición de visita y buscará reencontrarse con el triunfo después de tres encuentros consecutivos. El DT anunció drásticos cambios y eso podría verse en la alineación en el cotejo en Ate.

Hay mucha expectativa por conocer si José Rivera volverá a la lista de convocados tras la polémica con la camiseta de los ‘merengues’. El ‘Tunche’ no fue considerado contra Nacional de Uruguay, CD Moquegua y Deportes Tolima.

El cuadro 'crema' empató sin goles de visita y se aleja de los primeros lugares del Acumulado - Crédito: L1MAX.

Mientras que el ‘Rojo Matador’ vive una realidad similar, no encuentra el rumbo y su irregularidad lo mantiene en la zona del descenso de la tabla de posiciones: se encuentra en el puesto 16 con 16 puntos. No gana hace dos duelos consecutivos y está obligado a sumar tres unidades ante la ‘U’ de visita.