July Naters toma distancia de sketch de monjas en ‘Chapa tu Money’ y aclara: “Ese personaje no es Pataclaun”

July Naters, directora de Pataclaun, emitió un pronunciamiento para tomar distancia del contenido viral difundido por Chapa tu money, programa de Jorge Luna y Ricardo Mendoza, donde actrices como Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernaola aparecieron caracterizadas de monjas. “No forma parte de nuestra línea artística”, señaló

July Naters, directora de Pataclaun, tomó distancia del contenido viral de “monjas” difundido en redes por ‘Chapa tu money’, el programa de YouTube de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

El pronunciamiento surgió tras la aparición de Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernaola caracterizadas como monjas con estética de clown, en un episodio que generó comentarios en redes por su tono y por una canción con letras de doble sentido.

En un comunicado firmado como directora, Naters fue clara en un punto: el contenido no representa la línea artística del colectivo. “Desde Pataclaun queremos comunicar que el contenido difundido en redes por @chapatumoney.pe con un personaje de monja clown, no forma parte de nuestra línea artística”, indicó.

July Naters toma distancia de sketch de monjas en ‘Chapa tu Money’ de Ricardo Mendoza y Jorge Luna. IG

El pronunciamiento de July Naters: “No forma parte de nuestra línea artística”

El mensaje no solo desmarca a Pataclaun del sketch, sino que coloca el debate en el terreno de la autoría y el cuidado del lenguaje escénico. Naters recordó que el proyecto desarrolló durante años un personaje de monja dentro de su espectáculo y de su programa televisivo, y que lo hizo bajo una premisa distinta.

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“Durante años, Pataclaun desarrolló un espectáculo y programa televisivo con ese personaje junto a actrices formadas en nuestra escuela, siempre desde el respeto al público, al oficio y al lenguaje del clown”, señaló.

La directora también incluyó una frase que funciona como equilibrio: reconoce la libertad creativa individual, pero marca un límite sobre el uso del nombre y el universo de Pataclaun. “Respetamos la libertad creativa de cada artista, pero también cuidamos la historia, el lenguaje y el nombre de Pataclaun”, concluyó.

July Naters, directora de Pataclaun, aclaró que el contenido viral de “monja clown” difundido por Chapa tu money no pertenece a la línea artística del proyecto

Qué pasó en ‘Chapa tu money’: las “monjas” y el clip que se viralizó

La controversia se activó por un episodio reciente de ‘Chapa tu money’, un formato de improvisación en YouTube, donde Patricia Portocarrero, Katia Palma y Saskia Bernaola aparecieron con trajes de monjas en color verde.

Uno de los fragmentos más comentados fue el momento en el que Katia Palma, personificada como monja, canta una letra con doble sentido en referencia a Bad Bunny y mezcla una frase con una canción tradicional.

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En el video se escucha: “Yo se la mamo y se pone contenta. Yo se la mamo y se pone contenta. La Virgen se está peinando entre cortina y cortiiina. Pero mira cómo bebe, los peces en el río”.

Ese tipo de contenido, por su tono sexualizado y por el uso de símbolos religiosos en clave humorística, fue el que detonó la discusión en redes y obligó a Naters a precisar qué es —y qué no es— Pataclaun.

La clave del conflicto: el “personaje de monja” y la marca Pataclaun

El pronunciamiento de Naters no apunta a negar que existan cruces entre elencos o que las actrices tengan historia en el mundo del clown y la comedia. Lo que pone en el centro es otra cosa: la asociación automática que, en redes, suele hacerse entre “monjas”, “clown” y “Pataclaun”, por el peso cultural del programa.

Por eso, el comunicado insiste en términos como “historia”, “lenguaje” y “nombre”. En la práctica, Naters defiende una línea artística específica y, a la vez, intenta evitar que un sketch de otra plataforma sea leído como parte del repertorio oficial del proyecto que dirige.

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El matiz es relevante: no es una prohibición a que se haga humor, sino un recordatorio sobre el encuadre. Para Pataclaun, según Naters, el personaje fue trabajado “siempre desde el respeto”, lo que marca una distancia explícita con el enfoque del clip viral.